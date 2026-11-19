Antonela Roccuzzo volvió a mostrar en redes sociales parte de su entrenamiento en el gimnasio, una rutina de fuerza que sostiene con disciplina y que, según contó en distintas entrevistas, ocupa un lugar innegociable en su día. A los 38 años, la empresaria rosarina combina trabajo con pesas, ejercicios de tren inferior y actividad cardiovascular, un esquema que los especialistas consideran de los más completos para la salud a largo plazo.

Seis días por semana y a primera hora

En una entrevista con la revista Grazia, Roccuzzo explicó que entrena seis días por semana y que organiza la mañana en función de ese objetivo: después de llevar a sus hijos al colegio junto a Lionel Messi, se va directo al gimnasio. Allí, contó, deja el celular de lado y se concentra durante alrededor de una hora.

La rosarina describió el entrenamiento como su momento feliz y aseguró que no solo la hace sentir mejor en lo físico, sino también en lo mental. En otra charla, con la revista ELLE, agregó que en su casa priorizan la alimentación sana, no consumen alcohol ni tabaco y buscan que los alimentos sean orgánicos en la medida de lo posible.

Los ejercicios de su rutina

Los videos que comparte muestran un trabajo enfocado principalmente en piernas y glúteos, con movimientos que exigen fuerza, estabilidad y control del cuerpo:

Sentadillas: el ejercicio básico para cuádriceps, glúteos y zona media.

el ejercicio básico para cuádriceps, glúteos y zona media. Zancadas o estocadas: trabajan cada pierna por separado y mejoran el equilibrio.

trabajan cada pierna por separado y mejoran el equilibrio. Peso muerto: fortalece glúteos, isquiotibiales y los músculos que estabilizan la columna.

fortalece glúteos, isquiotibiales y los músculos que estabilizan la columna. Empuje de cadera (hip thrust): uno de los ejercicios más eficaces para el glúteo mayor.

uno de los ejercicios más eficaces para el glúteo mayor. Trabajo cardiovascular: clases dinámicas como el power jump o rutinas con música, que complementan la fuerza.

En los últimos años también incorporó el levantamiento de pesas con cargas progresivas y llegó a compartir desafíos personales de fuerza, siempre mostrando el proceso más que el resultado final.

Por qué el entrenamiento de fuerza es clave después de los 30

A partir de la tercera década de vida, el cuerpo comienza a perder masa muscular de manera gradual si no se la estimula. Ese proceso se acelera con los años y, en las mujeres, se suma la disminución de la densidad ósea asociada a los cambios hormonales. El entrenamiento con cargas es una de las herramientas más efectivas para frenar ambos fenómenos.

Preserva la masa muscular y mejora el metabolismo.

y mejora el metabolismo. Fortalece los huesos y reduce el riesgo de osteoporosis.

y reduce el riesgo de osteoporosis. Mejora la postura y previene dolores lumbares.

y previene dolores lumbares. Tiene impacto en el ánimo: la actividad física regular se asocia con menos estrés y mejor calidad de sueño.

Cómo armar una rutina similar

Para quienes quieran tomar algunas ideas, los entrenadores recomiendan empezar con dos o tres sesiones semanales de fuerza y aumentar la frecuencia de forma progresiva. Una estructura básica puede incluir una entrada en calor de diez minutos, tres o cuatro ejercicios principales de tren inferior y superior con tres series de entre 8 y 12 repeticiones, y un cierre con estiramientos.

La técnica es más importante que el peso: antes de sumar carga conviene dominar el movimiento, idealmente con la guía de un profesional. Y, como muestra la propia Roccuzzo, la constancia pesa más que la intensidad. Antes de comenzar cualquier plan de entrenamiento es aconsejable realizar un control médico.