Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Argentina LNG es un proyecto de YPF, Eni y XRG para licuar gas de Vaca Muerta y exportarlo desde Sierra Grande, Río Negro.

Prevé inversiones por unos US$51.000 millones y una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

YPF anticipó que el acuerdo final se firmará a fines de noviembre de 2026; la construcción iría de 2026 a 2030. Resumen Argentina LNG es el proyecto con el que YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG buscan convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para exportar. Prevé inversiones por unos US$51.000 millones, que YPF considera la mayor inversión privada de la historia del país, y una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales a través de dos unidades flotantes frente a la costa de Río Negro. El plan incluye dos ductos de unos 527 kilómetros hasta Sierra Grande y, más adelante, una planta en tierra. Según el CEO de YPF, Horacio Marín, la firma del acuerdo final está prevista para fines de noviembre de 2026. La construcción iría de 2026 a 2030, con unos 20.000 puestos de trabajo anuales estimados.

Argentina LNG es el megaproyecto con el que YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG buscan licuar el gas de Vaca Muerta y exportarlo por barco desde Sierra Grande, en la costa de Río Negro. Prevé inversiones por unos US$51.000 millones y una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que el acuerdo final se firmará a fines de noviembre.

El proyecto es uno de los más ambiciosos de la historia energética argentina y tiene a la Patagonia como protagonista. La producción de gas estará en Neuquén, el transporte cruzará buena parte de Río Negro y la exportación saldrá por el Atlántico. Por su escala, también es seguido de cerca en Santa Cruz y en el resto de las provincias petroleras del sur.

¿Qué es Argentina LNG?

El gas natural licuado, conocido por su sigla en inglés LNG, es gas enfriado a muy baja temperatura hasta convertirse en líquido. En ese estado ocupa mucho menos volumen y puede transportarse en buques especiales a cualquier parte del mundo. Para exportarlo hacen falta plantas de licuefacción, una infraestructura que la Argentina no tiene a gran escala.

Argentina LNG busca resolver ese cuello de botella. La idea es tomar el gas de Vaca Muerta, una de las mayores formaciones de recursos no convencionales del mundo, y transformarlo en un producto exportable. Así, el país podría vender gas a mercados de Europa y Asia, más allá de los países vecinos conectados por gasoductos.

¿Quiénes participan del proyecto?

El proyecto lo impulsan tres socios. Según la publicación Latin Times, las participaciones serían las siguientes:

YPF (36%): la petrolera de mayoría estatal argentina, que lidera la iniciativa.

la petrolera de mayoría estatal argentina, que lidera la iniciativa. Eni (32%): la energética italiana, con experiencia en gas natural licuado a nivel global.

la energética italiana, con experiencia en gas natural licuado a nivel global. XRG (32%): la plataforma internacional de inversiones energéticas de ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

La sociedad se fue consolidando durante 2026. En febrero, las tres empresas firmaron un acuerdo vinculante de desarrollo conjunto. En junio, YPF anunció acuerdos para incorporar a Eni y XRG a los bloques de Vaca Muerta destinados al proyecto. Ese mismo mes, la empresa firmó con el gobierno de Neuquén las bases regulatorias y fiscales para desarrollarlo.

¿Cómo funcionará Argentina LNG?

El esquema técnico combina producción, transporte y licuefacción. Según la revista especializada Oil and Gas Journal, el gas se procesará en dos unidades flotantes de licuefacción, de 6 millones de toneladas anuales cada una, ubicadas frente a la costa de Río Negro.

Para llevar el gas hasta allí, el proyecto contempla dos ductos paralelos de unos 527 kilómetros desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande. Uno será un gasoducto de 48 pulgadas y el otro, un ducto de 24 pulgadas para líquidos. De acuerdo con el sitio oficial del proyecto, en una etapa posterior se construirá una planta modular en tierra, en dos fases, en la localidad de Sierra Grande.

Las cifras principales

Inversión estimada: unos US$51.000 millones.

unos US$51.000 millones. Capacidad inicial: 12 millones de toneladas anuales de GNL.

12 millones de toneladas anuales de GNL. Ductos: dos, de unos 527 kilómetros cada uno.

dos, de unos 527 kilómetros cada uno. Construcción: prevista entre 2026 y 2030.

prevista entre 2026 y 2030. Empleo: unos 20.000 puestos de trabajo anuales durante la obra, según YPF.

¿Cuándo se firma la decisión final de inversión?

La decisión final de inversión es el paso en el que los socios se comprometen formalmente a construir. En octubre, durante la Argentina Week en París, Marín había señalado el 26 de noviembre como fecha objetivo. A comienzos de noviembre, según The Rio Times, el ejecutivo afirmó que la empresa ya tenía acordados 27 de los 28 contratos necesarios.

El 16 de noviembre, en una entrevista televisiva citada por Perfil, Marín confirmó que la firma se realizará el 30 de noviembre. Según el directivo, el acto contará con la presencia de Claudio Descalzi, CEO de Eni, y del presidente de XRG. El proyecto, además, fue inscripto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

¿Por qué el contexto internacional favorece al proyecto?

La demanda mundial de gas natural licuado viene creciendo y los compradores buscan proveedores diversificados. Según medios especializados, las interrupciones en el estrecho de Ormuz durante 2026 redujeron la oferta global de GNL y aumentaron el interés por nuevos orígenes.

En ese marco, YPF negocia contratos de venta con compradores de Europa y Asia. En septiembre, durante la conferencia Gastech, Marín indicó que la empresa negociaba entre dos y tres contratos por un volumen conjunto de hasta 1,5 millones de toneladas anuales. Cerrar ventas de largo plazo es clave para financiar proyectos de esta escala.

¿Qué impacto puede tener en la Patagonia?

Si se concreta, Argentina LNG puede transformar la economía de la región. Sierra Grande, una localidad rionegrina marcada por la historia de su mina de hierro, se convertiría en un polo exportador de energía. La construcción de ductos, la logística y los servicios demandarían mano de obra y proveedores de distintas provincias patagónicas.

El desafío será que ese impacto se traduzca en empleo y desarrollo local. También habrá que seguir los aspectos ambientales de una obra de esta magnitud, que atraviesa cientos de kilómetros de territorio y suma actividad industrial en la costa atlántica.

Conclusión

Argentina LNG llega a su momento decisivo. Con unos US$51.000 millones en juego, tres socios de peso y la firma anunciada para fines de noviembre, el proyecto puede convertir a la Argentina en exportador de gas natural licuado hacia 2030. Su concreción dependerá de cerrar los contratos de venta y de sostener el financiamiento, pero su sola escala ya lo convierte en una pieza central del futuro energético de la Patagonia.