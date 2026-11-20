Bitcoin cayó por debajo de los USD 62.000 el 19 y el 20 de noviembre de 2026 y tocó un mínimo cercano a USD 61.270, su nivel más bajo desde comienzos de julio. La baja se explica por la combinación de salidas de dinero de los ETF de bitcoin en Estados Unidos, liquidaciones de posiciones apalancadas, señales de que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas y una caída de las acciones tecnológicas. Con este movimiento, bitcoin acumula seis semanas consecutivas en baja y un retroceso de entre 16% y 23% en lo que va de noviembre, según dónde se tome el punto de partida.

En esta nota repasamos qué pasó, por qué cayó el precio, qué niveles miran los analistas y qué conviene tener en cuenta si tenés o pensás comprar criptomonedas.

Qué pasó con el precio de bitcoin

El mes había empezado con optimismo: el 4 de noviembre bitcoin superó los USD 80.000. Pero al día siguiente volvió por debajo de USD 76.000, arrastrado por una caída de las acciones de fabricantes de chips. Desde entonces, la tendencia fue claramente bajista. El 13 de noviembre el precio perdió algo más de 6% en una sola madrugada y quedó en torno a USD 69.000, en una jornada en la que se liquidaron más de USD 1.300 millones en posiciones apalancadas.

El 15 de noviembre la presión volvió a aparecer y el precio tocó la zona de USD 62.000. Finalmente, el jueves 19 bitcoin cerró por debajo de USD 62.000 por primera vez desde julio, y el viernes 20 marcó un mínimo de alrededor de USD 61.270 antes de intentar un leve rebote. Ether, la segunda criptomoneda por capitalización, también sufrió: cayó por debajo de USD 1.800 y se acercó a USD 1.750.

Por qué cayó bitcoin

Salidas de los ETF

Los fondos cotizados que invierten directamente en bitcoin en Estados Unidos, que en los últimos años se convirtieron en un canal clave para la entrada de dinero institucional, registraron salidas netas persistentes durante noviembre. Solo el 19 de noviembre salieron cerca de USD 580 millones, y las salidas acumuladas del mes se ubican en torno a los USD 3.000 millones, según distintas estimaciones del mercado. Cuando los grandes inversores retiran fondos de estos vehículos, los administradores deben vender bitcoin, lo que agrega presión sobre el precio.

Señales de la Reserva Federal

Los mensajes de la Reserva Federal de Estados Unidos fueron otro factor. Funcionarios del organismo dejaron abierta la posibilidad de una suba de tasas en diciembre, en un contexto de rebrote inflacionario. Tasas más altas encarecen el dinero y suelen perjudicar a los activos de riesgo, como las acciones tecnológicas y las criptomonedas. Además, el dólar se mantuvo fuerte y el oro también retrocedió.

Caída de las tecnológicas

Las acciones estadounidenses cayeron alrededor de 2% el 19 de noviembre, el mismo día del debut en bolsa de una gran empresa de inteligencia artificial. El mercado esperaba que el entusiasmo por esa salida a bolsa impulsara también a los activos de riesgo, pero ocurrió lo contrario: las tecnológicas retrocedieron y bitcoin acompañó la baja.

Liquidaciones y poca liquidez

Cuando el precio cae, muchos inversores que operaban con apalancamiento son liquidados de manera automática, lo que genera ventas forzadas y acelera la baja. A esto se sumaron ventas de algunas empresas mineras, que necesitan liquidez, y una contracción del mercado de stablecoins, que suele funcionar como termómetro de la demanda de compra: su capitalización bajó a unos USD 293.000 millones, según el analista Benjamin Cowen.

Qué niveles miran los analistas

Las opiniones están divididas. Entre los más cautos, la firma Wintermute advirtió que si bitcoin pierde de manera sostenida la zona de USD 62.000, el precio podría buscar los USD 50.000. Cowen mencionó como posible objetivo el llamado precio realizado, cerca de USD 54.000, que refleja el costo promedio al que se movieron por última vez las monedas en circulación.

Otros analistas ponen el foco en la franja de USD 58.000 a USD 60.000 como posible base de largo plazo, mientras que la zona de USD 63.000 a USD 66.000 aparece como la primera resistencia a recuperar para hablar de un rebote. También hay quienes señalan que una parte importante de las posiciones apalancadas en compra ya fue liquidada, y que existe un volumen considerable de posiciones en venta que, ante una suba, podrían verse forzadas a cerrar y amplificar el movimiento al alza.

¿Se repite 2022?

La caída de noviembre revivió las comparaciones con el invierno cripto de 2022, cuando el mercado sufrió una baja prolongada. Sin embargo, el contexto actual tiene diferencias importantes: existen ETF regulados, una mayor participación institucional y un marco normativo más desarrollado en varios países. Eso no impide caídas fuertes, pero cambia la dinámica de los flujos y la forma en que reacciona el mercado ante las noticias macroeconómicas.

Qué tener en cuenta si invertís en cripto

Volatilidad: bitcoin puede moverse 5% o 10% en un solo día. Invertí solo lo que estés dispuesto a perder.

bitcoin puede moverse 5% o 10% en un solo día. Invertí solo lo que estés dispuesto a perder. Apalancamiento: operar con préstamos multiplica las ganancias, pero también las pérdidas, y puede derivar en liquidaciones automáticas.

operar con préstamos multiplica las ganancias, pero también las pérdidas, y puede derivar en liquidaciones automáticas. Horizonte: quienes invierten a largo plazo suelen evitar decisiones impulsivas en medio de las caídas.

quienes invierten a largo plazo suelen evitar decisiones impulsivas en medio de las caídas. Diversificación: no conviene concentrar todos los ahorros en un solo activo.

no conviene concentrar todos los ahorros en un solo activo. Plataformas reguladas: en la Argentina, operá con proveedores registrados ante la CNV.

en la Argentina, operá con proveedores registrados ante la CNV. Seguridad: activá la verificación en dos pasos y desconfiá de promesas de ganancias garantizadas.

Qué mirar en las próximas semanas

El mercado seguirá atento a la decisión de la Reserva Federal en diciembre, a la evolución de los flujos de los ETF, a los datos de inflación de Estados Unidos y al desempeño de las acciones tecnológicas. Un cambio en cualquiera de estos factores puede modificar rápidamente el humor de los inversores, tanto para bien como para mal.

Conclusión

La caída de bitcoin por debajo de USD 62.000 refleja un contexto global adverso para los activos de riesgo: salidas de los ETF, temor a nuevas subas de tasas, debilidad de las tecnológicas y liquidaciones en cadena. Mientras algunos analistas advierten sobre la posibilidad de nuevas bajas, otros ven en la zona actual una oportunidad de largo plazo. En cualquier caso, la volatilidad recuerda la importancia de invertir con información, prudencia y una estrategia clara.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alto riesgo.