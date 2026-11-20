Alrededor de 7,12 millones de bitcoin, el 35,4% de la oferta total, tienen hoy su clave pública visible en la blockchain, según un informe de Glassnode publicado el 10 de noviembre de 2026. Esa exposición no significa que esos fondos puedan ser robados hoy: ninguna computadora cuántica actual es capaz de derivar una clave privada a partir de una clave pública. Pero sí representa una vulnerabilidad potencial si en el futuro aparecen equipos cuánticos lo suficientemente potentes, y por eso la comunidad de desarrolladores de Bitcoin discute propuestas como BIP-360 y BIP-361 para migrar a esquemas resistentes.

En esta nota explicamos qué es la amenaza cuántica, por qué crece la proporción de bitcoin expuestos, qué tipos de direcciones están en riesgo y qué podés hacer para proteger tus fondos.

Qué es la amenaza cuántica para Bitcoin

La seguridad de Bitcoin se basa en la criptografía de curva elíptica. Cada usuario tiene una clave privada, que debe mantener en secreto, y una clave pública que se deriva de ella. Con las computadoras actuales, obtener la clave privada a partir de la pública es prácticamente imposible: llevaría más tiempo que la edad del universo.

Las computadoras cuánticas funcionan de otra manera. En teoría, un equipo cuántico suficientemente grande y estable podría ejecutar el algoritmo de Shor, que permite resolver ese problema matemático en un tiempo razonable. Si eso ocurriera, quien tuviera esa máquina podría calcular la clave privada de cualquier dirección cuya clave pública esté expuesta y mover los fondos sin autorización.

Hoy no existe una computadora cuántica capaz de hacerlo. Los equipos actuales tienen muy pocos qubits estables y altas tasas de error. Pero la tecnología avanza, y como la migración de una red descentralizada como Bitcoin puede llevar años, muchos especialistas consideran que conviene prepararse con anticipación.

Qué dice el informe de Glassnode

Según la firma de análisis on-chain, la proporción de bitcoin con clave pública visible viene creciendo de manera sostenida. A comienzos de 2021 era de alrededor del 24,8% de la oferta. En mayo de 2026 llegó al 30,2%, en octubre al 31,2% y en noviembre alcanzó el 35,4%, equivalente a unos 7,12 millones de BTC.

Por qué crece la exposición

La principal causa es la reutilización de direcciones, que explica cerca del 25,8% de la oferta expuesta. Cuando alguien gasta fondos desde una dirección, la clave pública queda registrada en la blockchain. Si después vuelve a recibir bitcoin en esa misma dirección, esos nuevos fondos quedan expuestos. Dentro de este grupo, una parte importante, alrededor del 11,6% de la oferta, corresponde a bitcoin custodiados en exchanges, que suelen reutilizar direcciones por cuestiones operativas. Glassnode aclara que estas cifras se superponen y no deben sumarse.

Qué tipos de direcciones están expuestas

Direcciones reutilizadas

Es el riesgo más fácil de resolver. Alcanza con mover los fondos a una dirección nueva, que nunca haya revelado su clave pública. Esto no cambia la propiedad de los bitcoin, solo los traslada a un lugar más seguro frente a un eventual ataque cuántico.

Salidas P2PK de los primeros años

En los primeros años de Bitcoin se usaba un formato llamado P2PK, que muestra la clave pública directamente. Según Glassnode, estas salidas contienen alrededor de 1,71 millones de BTC. Muchas de ellas corresponden a monedas de la era de Satoshi Nakamoto que nunca se movieron, y es posible que sus dueños hayan perdido las claves. Esto plantea un dilema: si nadie las migra, podrían quedar a merced de un futuro atacante cuántico.

Salidas Taproot

Taproot, una actualización incorporada en 2021, mejoró la privacidad y la eficiencia de Bitcoin, pero sus salidas revelan la clave pública desde el momento en que se reciben los fondos. Por eso también suman a la exposición.

Qué proponen los desarrolladores

Dentro de la comunidad de Bitcoin circulan varias propuestas de mejora, conocidas como BIP. Entre las más mencionadas están:

BIP-360: propone un nuevo formato de salida resistente a ataques cuánticos.

propone un nuevo formato de salida resistente a ataques cuánticos. BIP-361: propone una migración gradual hacia esquemas de firma poscuánticos.

Ninguna de estas propuestas forma parte todavía de las reglas de consenso activas de Bitcoin. Su eventual adopción requiere debate técnico, consenso entre desarrolladores, mineros, nodos y usuarios, y un período de implementación. El gran desafío es lograr que los fondos vulnerables puedan migrar a tiempo sin comprometer la seguridad ni el control de los usuarios sobre sus monedas.

¿Hay que preocuparse ahora?

No hay motivos para el pánico. La amenaza es real a largo plazo, pero no inmediata. Las estimaciones sobre cuándo podría existir una computadora cuántica capaz de romper la criptografía de Bitcoin varían mucho, y la mayoría de los especialistas habla de años o incluso décadas. Lo importante es que el ecosistema use ese tiempo para prepararse, y que los usuarios adopten buenas prácticas desde ya.

Cómo proteger tus bitcoin

No reutilices direcciones: la mayoría de las billeteras modernas generan una dirección nueva para cada recepción.

la mayoría de las billeteras modernas generan una dirección nueva para cada recepción. Revisá tu custodia: si tenés fondos en un exchange, informate sobre sus políticas de seguridad.

si tenés fondos en un exchange, informate sobre sus políticas de seguridad. Usá autocustodia con criterio: si guardás tus propias claves, hacé copias de seguridad de la frase semilla en lugares seguros.

si guardás tus propias claves, hacé copias de seguridad de la frase semilla en lugares seguros. Seguí las novedades: si se aprueba una migración poscuántica, conviene actualizar a tiempo.

si se aprueba una migración poscuántica, conviene actualizar a tiempo. Desconfiá de las estafas: los temores sobre la computación cuántica suelen usarse como excusa en fraudes que piden mover fondos a direcciones «seguras».

Conclusión

El informe de Glassnode muestra que más de un tercio de los bitcoin en circulación tiene su clave pública visible, una proporción que crece año a año, principalmente por la reutilización de direcciones. No hay riesgo inmediato, porque ninguna computadora cuántica actual puede explotar esa exposición, pero el debate sobre cómo preparar a Bitcoin para la era cuántica ya está en marcha. Para los usuarios, la recomendación es simple: evitar reutilizar direcciones, cuidar la custodia y seguir de cerca las propuestas de actualización.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de seguridad informática.