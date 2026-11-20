Blade Runner 2099, la serie que expande el universo de ciencia ficción creado por Ridley Scott en 1982, estrenará sus ocho episodios el miércoles 25 de noviembre de 2026 en Prime Video, en más de 240 países y territorios. La serie limitada está protagonizada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh y por Hunter Schafer, y transcurre 50 años después de los hechos de Blade Runner 2049, la película de 2017. Después de varios años de producción y de una demora provocada por las huelgas de Hollywood de 2023, es uno de los estrenos más esperados de fin de año para los fanáticos del género.

En esta nota repasamos de qué trata, quiénes forman parte del elenco y por qué es importante dentro de la saga.

Una saga de culto

Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, se estrenó en 1982 y con el tiempo se convirtió en una película de culto. Su visión de una ciudad futurista, oscura y lluviosa, llena de neones, y su reflexión sobre qué significa ser humano a través de los replicantes —seres artificiales casi idénticos a las personas— influyeron en el cine, la literatura y la estética de la ciencia ficción durante décadas. En 2017, Denis Villeneuve dirigió la secuela, Blade Runner 2049, que fue muy bien recibida por la crítica.

De qué trata Blade Runner 2099

La serie se ambienta medio siglo después de los acontecimientos de Blade Runner 2049. Michelle Yeoh interpreta a Olwen, una replicante que trabaja como Blade Runner —los agentes encargados de cazar replicantes rebeldes— y que atraviesa los últimos días de su vida útil predeterminada. Hunter Schafer da vida a Cora, una fugitiva humana que se ve obligada a hacerse pasar por Blade Runner. Juntas se ven envueltas en una conspiración cada vez más grande. El planteo invierte en parte la lógica clásica de la saga: aquí, quienes cazan y quienes son cazados tienen identidades mucho más ambiguas.

El elenco y el equipo

Michelle Yeoh como Olwen, la replicante Blade Runner.

como Olwen, la replicante Blade Runner. Hunter Schafer como Cora, la fugitiva humana.

como Cora, la fugitiva humana. Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham completan el elenco principal.

completan el elenco principal. Silka Luisa , creadora de la serie Shining Girls, es la showrunner.

, creadora de la serie Shining Girls, es la showrunner. Andrew Kosove y Broderick Johnson, productores de Blade Runner 2049, participan como productores ejecutivos.

Un largo camino hasta el estreno

La serie recibió luz verde en septiembre de 2022. Las huelgas de guionistas y actores de Hollywood de 2023 demoraron la producción casi un año. Durante 2025 se habló de un estreno a fines de ese año o a comienzos de 2026, hasta que finalmente Prime Video anunció la fecha en el panel de la Comic-Con de San Diego, el 24 de julio de 2026, frente a miles de fanáticos. En octubre, en la Comic-Con de Nueva York, se presentó un nuevo avance.

Todos los episodios el mismo día

A diferencia de otras series de la plataforma, que estrenan sus capítulos de manera semanal, Blade Runner 2099 estará disponible completa desde el primer día. La decisión permite a los espectadores verla a su ritmo, ya sea de un tirón durante el fin de semana o de a un episodio por noche.

¿Hace falta ver las películas?

No es imprescindible, porque la historia presenta personajes nuevos y transcurre muchos años después. Sin embargo, ver Blade Runner y Blade Runner 2049 antes de la serie ayuda a entender el universo, su lenguaje visual y los dilemas que atraviesan a la saga: la memoria, la identidad, la empatía y los límites entre lo humano y lo artificial. Son temas que, en tiempos de inteligencia artificial, cobran una vigencia especial.

Por qué es uno de los estrenos del año

Blade Runner 2099 reúne varios ingredientes que generan expectativa: una saga de culto, una protagonista ganadora del Oscar, una apuesta fuerte de una de las plataformas más grandes y el atractivo de ver ese mundo futurista desarrollado en el formato de serie, con más tiempo para profundizar en sus personajes. El desafío será estar a la altura de las películas, que dejaron la vara muy alta en lo visual y en lo temático.

Michelle Yeoh, una protagonista de peso

La actriz malaya, ganadora del Oscar a mejor actriz por Todo en todas partes al mismo tiempo, tiene una extensa trayectoria que va del cine de acción de Hong Kong a grandes producciones de Hollywood. Su participación aporta prestigio a la serie y un perfil interpretativo capaz de sostener los dilemas existenciales que caracterizan a la saga. Hunter Schafer, por su parte, ganó reconocimiento por su trabajo en la serie Euphoria y en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, y representa a una nueva generación de intérpretes.

Un universo que vuelve en el momento justo

Las preguntas que planteaba Blade Runner en 1982 —qué nos hace humanos, si una máquina puede tener recuerdos y sentimientos, cuál es el valor de una vida creada artificialmente— hoy dejaron de ser solo ciencia ficción. En una época de avances acelerados en inteligencia artificial, robótica y biotecnología, la saga encuentra un público que mira esos dilemas con otros ojos. Esa vigencia es parte de lo que vuelve tan esperada a esta nueva entrega.

Conclusión

Con Michelle Yeoh y Hunter Schafer al frente, Blade Runner 2099 lleva el universo creado por Ridley Scott a una nueva etapa. Sus ocho episodios llegarán juntos el 25 de noviembre a Prime Video, una buena excusa para reencontrarse con una de las grandes sagas de la ciencia ficción.