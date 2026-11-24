Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla y ganó la Copa Sudamericana por tercera vez.

Los goles fueron de Santiago Ascacíbar en el primer tiempo y de Miguel Merentiel al inicio del complemento.

Es el primer tricampeón del torneo y cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. Resumen Boca Juniors le ganó 2-0 a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y conquistó la Copa Sudamericana por tercera vez. Los goles fueron de Santiago Ascacíbar, en el primer tiempo, y del uruguayo Miguel Merentiel, apenas comenzado el complemento. Con los títulos de 2004 y 2005, Boca se convirtió en el primer club en ganar tres veces el torneo y en su máximo campeón histórico. El equipo de Rodolfo Arruabarrena cortó además una racha de 18 años sin títulos internacionales y cerró un semestre en el que también fue campeón de Liga. En Río Gallegos, los hinchas salieron a festejar a las calles.

Boca Juniors es el primer tricampeón de la Copa Sudamericana: le ganó 2-0 a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Los goles fueron de Santiago Ascacíbar, en el primer tiempo, y del uruguayo Miguel Merentiel, apenas comenzado el complemento. Con este título, el club cortó una racha de 18 años sin consagraciones internacionales.

La final se jugó a partido único, como establece el formato del torneo desde 2019. Boca llegó entonado: semanas antes había ganado el título de Liga del fútbol argentino y había puesto fin a una racha de tres años y ocho meses sin campeonatos. El equipo de Rodolfo «Vasco» Arruabarrena dominó el partido de principio a fin y lo cerró sin sobresaltos. En la Patagonia, los hinchas también lo vivieron a lo grande: en Río Gallegos hubo caravanas y festejos durante la noche del sábado.

¿Cómo fue la final entre Boca y Atlético Mineiro?

Boca salió a imponer condiciones desde el arranque. Presionó alto, recuperó la pelota en campo rival y llegó con frecuencia al área del equipo brasileño. La diferencia se abrió temprano, a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Santiago Ascacíbar marcó el 1-0.

El segundo golpe llegó enseguida en la segunda mitad. A los pocos minutos del complemento, Miguel Merentiel amplió la ventaja y prácticamente liquidó la final. Según la crónica de La Nación, fue el décimo gol del delantero uruguayo en 46 partidos con la camiseta de Boca.

Atlético Mineiro intentó reaccionar, pero el equipo argentino se mostró bien parado en defensa y no pasó sobresaltos. En el tramo final, Arruabarrena hizo cambios para cuidar el resultado: entraron, entre otros, Rodrigo Battaglia por Ascacíbar y Leonel Flores por Sebastián Villa.

¿Por qué este título es histórico para Boca?

La consagración en Barranquilla tiene varios récords en un mismo partido. El más claro es el del torneo: Boca ya había ganado la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, y con la de 2026 se convirtió en el primer club en levantarla tres veces.

2004: primer título, ante Bolívar de Bolivia.

primer título, ante Bolívar de Bolivia. 2005: bicampeonato, ante Pumas de México, por definición desde el punto penal.

bicampeonato, ante Pumas de México, por definición desde el punto penal. 2026: tricampeonato, 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

El segundo dato es la sequía que se terminó. El último título internacional de Boca había sido la Recopa Sudamericana de 2008, frente a Arsenal de Sarandí. Pasaron 18 años, varias finales perdidas y muchos cambios de entrenador. Según La Nación, con esta copa el club llegó a 23 títulos internacionales.

¿Cómo llegó Boca a la final?

El camino no fue sencillo. En cuartos de final, el equipo de Arruabarrena eliminó a São Paulo, con un triunfo 1-0 en La Bombonera en el partido de ida. En semifinales, el desafío fue todavía mayor: perdió 1-0 la ida ante Vasco da Gama en Buenos Aires y tuvo que dar vuelta la serie en Río de Janeiro.

En el estadio Maracaná, Boca ganó 3-1 el 20 de octubre y consiguió el pasaje a Barranquilla. El tercer gol, el que selló la clasificación, lo marcó el capitán Leandro Paredes desde media distancia a dos minutos del final. Esa noche fue señalada por muchos hinchas como el punto de inflexión del semestre.

El rival: un Mineiro que buscaba revancha

Atlético Mineiro llegó a su segunda final consecutiva de la Sudamericana. En 2025 había perdido la definición por penales ante Lanús, en Asunción. En la semifinal de 2026 eliminó a Montevideo City Torque: ganó 3-0 en Brasil y, pese a perder 2-0 en Uruguay, avanzó por diferencia de gol. Sin embargo, llegó a Barranquilla en un momento irregular en el campeonato brasileño.

¿Qué antecedentes había entre Boca y Atlético Mineiro?

Los dos clubes tienen una historia larga en torneos continentales. Se cruzaron por primera vez en la Copa Libertadores de 1978. En 1994, Boca le ganó la final de la Copa de Oro. En 2000, por la Copa Mercosur, Mineiro consiguió su primer triunfo ante el equipo argentino.

El antecedente más recordado es el de los octavos de final de la Libertadores 2021. Los dos partidos terminaron 0-0 y Mineiro avanzó por penales, en una noche que terminó con incidentes en Belo Horizonte. La final de Barranquilla fue, para muchos hinchas, una revancha largamente esperada.

¿Qué significa Barranquilla en la historia de Boca?

El estadio Metropolitano ya le traía buenos recuerdos al club. Su primera presentación allí fue el 10 de mayo de 2001, por la ida de los octavos de final de la Libertadores ante Junior. Aquel equipo de Carlos Bianchi ganó 3-2, con dos goles de Marcelo Delgado y uno de Juan Román Riquelme, y terminó siendo campeón de América.

Además, dos futbolistas del plantel actual son colombianos: el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa. Para ellos, jugar la final en su país tuvo un condimento especial, y la ciudad recibió a miles de hinchas argentinos durante toda la semana previa.

¿Cómo se vivió el título en Santa Cruz?

La consagración también se festejó en el sur del país. Según La Opinión Austral, Río Gallegos celebró a lo grande el triunfo ante Atlético Mineiro. Los hinchas salieron a las calles después del partido, con banderas, bocinazos y cánticos que se extendieron durante la noche del sábado.

La escena se repitió en otras ciudades de la provincia, donde Boca tiene una base de simpatizantes muy numerosa. Para muchos de ellos, fue el primer título internacional que pudieron ver en vivo, después de una espera de casi dos décadas.

¿Qué sigue para Boca después de la Sudamericana?

El título continental le da a Boca un lugar en las próximas competencias de la Conmebol y le permite cerrar el año con dos vueltas olímpicas. El desafío para el cuerpo técnico será sostener el nivel de un plantel que combinó futbolistas experimentados con jugadores que ganaron protagonismo durante el semestre.

La dirigencia, por su parte, deberá definir los refuerzos para la próxima temporada. Con la exigencia de la Copa Libertadores en el horizonte, el objetivo será mantener la base del equipo campeón y sumar variantes en las posiciones donde el plantel quedó más corto.

Conclusión

Boca cerró en Barranquilla uno de sus mejores años recientes. El 2-0 ante Atlético Mineiro le dio el tricampeonato de la Copa Sudamericana, lo convirtió en el máximo ganador del torneo y terminó con 18 años sin títulos internacionales. Con la Liga ya en sus vitrinas, el equipo de Arruabarrena encara el 2027 con la confianza renovada y con la ilusión de volver a pelear la Copa Libertadores.