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OpenAI lanzó el 10 de noviembre de 2026 «Businesses in ChatGPT», un programa en beta que permite a las empresas reclamar y verificar su perfil dentro de ChatGPT, actualizar su información, ver métricas sobre cómo las encuentran los usuarios y, en algunos casos, crear agentes conversacionales propios. La novedad se compone de dos herramientas: el Business Hub, para gestionar el perfil y consultar datos, y los Business Agents, asistentes de marca que conversan con los clientes en nombre de la empresa. Para el marketing digital, es un cambio relevante: ChatGPT se acerca un poco más al modelo de los perfiles de empresa de los buscadores tradicionales.

En esta nota explicamos qué ofrece cada herramienta, quiénes pueden usarlas y qué implica para las estrategias de visibilidad en buscadores con inteligencia artificial.

Por qué importa

Cada vez más personas usan asistentes de inteligencia artificial para buscar productos, comparar servicios y tomar decisiones de compra. OpenAI afirma que ChatGPT tiene 1.200 millones de usuarios semanales y, a comienzos de noviembre, la compañía sostuvo que el volumen de búsquedas en ChatGPT ya equivale a una quinta parte del de Google. Más allá de las cifras, la tendencia es clara: aparecer en las respuestas de la IA se volvió tan importante como aparecer en los resultados de un buscador.

Business Hub: el perfil de tu empresa en ChatGPT

El Business Hub es el panel donde las empresas habilitadas pueden reclamar su perfil, verificar su información y actualizar detalles sobre sus productos y servicios. También pueden cargar información de productos mediante fuentes de datos estructuradas. Una vez verificado, el perfil puede mostrar una insignia de verificación.

Métricas disponibles

El panel ofrece un resumen de la actividad de los últimos 28 días con datos agregados, entre ellos:

Cuántas veces ChatGPT menciona a la empresa.

Cuántos clics recibe su sitio web desde ChatGPT.

Qué temas o consultas llevan a que la marca aparezca.

OpenAI aclara que estas métricas no exponen las conversaciones ni los mensajes individuales de los usuarios. Un detalle técnico señalado por especialistas: para los negocios online, lo que se registra como mención es la referencia al sitio web, no simplemente que se nombre la marca. Eso vuelve aún más importante tener un sitio que ChatGPT pueda citar.

Business Agents: asistentes de marca

La segunda herramienta permite a las empresas crear, probar y lanzar agentes que conversan con los usuarios en nombre de la marca, usando la información de la compañía. Cuando una empresa aparece en una respuesta de ChatGPT y tiene un agente disponible, el usuario puede abrir una conversación directa con él, por ejemplo para comparar productos o resolver dudas. Esas conversaciones están identificadas y separadas de las respuestas independientes de ChatGPT, y cuando el usuario quiere comprar, es derivado al sitio de la empresa.

En esta primera etapa, los Business Agents están disponibles para empresas habilitadas de comercio electrónico y servicios online de Estados Unidos que tengan sitio web. Los perfiles del Business Hub, en cambio, pueden reclamarse en los mercados donde ChatGPT está disponible, según los criterios de elegibilidad de OpenAI.

¿Y la publicidad?

Las empresas también pueden patrocinar sus agentes a través de los anuncios de ChatGPT. OpenAI asegura que las ubicaciones patrocinadas se muestran identificadas y que la publicidad no influye en las respuestas independientes del asistente.

Qué cambia para el marketing

La herramienta funciona, en parte, como una versión de los perfiles de empresa de Google adaptada a la inteligencia artificial. Para las marcas, abre tres oportunidades:

Control de la información: corregir datos desactualizados o incorrectos sobre la empresa.

corregir datos desactualizados o incorrectos sobre la empresa. Medición: obtener por primera vez datos de primera mano sobre la visibilidad en ChatGPT.

obtener por primera vez datos de primera mano sobre la visibilidad en ChatGPT. Conversación: ofrecer atención automatizada en el momento en que el usuario está evaluando opciones.

El panel de temas, por ejemplo, funciona como una auditoría gratuita de los asuntos por los que la marca aparece, un insumo valioso para planificar contenidos.

Relación con el GEO

El lanzamiento refuerza la importancia del GEO, la optimización para motores generativos, que busca que una marca sea citada por las respuestas de la inteligencia artificial. Reclamar el perfil es un primer paso, pero no reemplaza el trabajo de fondo: contar con un sitio web claro, con páginas de producto completas, comparaciones honestas, especificaciones detalladas y contenido confiable que los asistentes puedan entender y citar.

Recomendaciones para empresas

Verificar la elegibilidad y reclamar el perfil apenas esté disponible para tu mercado.

y reclamar el perfil apenas esté disponible para tu mercado. Revisar la información que ChatGPT muestra sobre tu empresa y corregir errores.

que ChatGPT muestra sobre tu empresa y corregir errores. Mejorar el sitio web: datos estructurados, fichas de producto completas y contenido actualizado.

datos estructurados, fichas de producto completas y contenido actualizado. Analizar los temas de descubrimiento para detectar oportunidades de contenido.

para detectar oportunidades de contenido. Diseñar con cuidado un agente, si está disponible: sus respuestas representan a la empresa y deben ser precisas.

Qué falta saber

Como toda beta, el programa tiene puntos por definir: cuándo llegarán los agentes a otros países, incluida la Argentina, qué tan precisas resultan las métricas y cómo se integrarán con las herramientas de analítica que ya usan las empresas. También habrá que ver cómo responden los usuarios a conversar con agentes de marca dentro de un asistente que hasta ahora percibían como independiente. Para las agencias y los equipos de marketing, es un buen momento para empezar a medir la visibilidad en la IA y a preparar los contenidos de las marcas para este nuevo canal.

Conclusión

Businesses in ChatGPT marca un paso importante en la relación entre las marcas y los asistentes de inteligencia artificial. Por primera vez, las empresas pueden gestionar su perfil, medir su visibilidad y conversar con los usuarios dentro de ChatGPT. Aunque por ahora es una beta con funciones limitadas fuera de Estados Unidos, anticipa un escenario en el que la presencia en la IA será tan estratégica como la presencia en los buscadores.