Desde el 1 de noviembre de 2026, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) que operan en la Argentina deben enviar reportes mensuales a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La obligación surge de la Resolución General 1172/2026, que reemplazó a la RG 1058 y actualizó el régimen para exchanges, billeteras y demás plataformas cripto. Los informes deben incluir la cantidad de clientes, el volumen operado en dólares, los diez activos más negociados y los saldos en custodia. Además, la norma prohíbe a los PSAV ofrecer mezcladores de criptomonedas y obliga a avisar con 30 días de anticipación si una plataforma deja de operar.

En esta nota repasamos qué establece la resolución, a quiénes alcanza, qué cambia para los usuarios y por qué se tomó esta decisión.

Qué es un PSAV

Un proveedor de servicios de activos virtuales es cualquier empresa que, en nombre de terceros, intercambia criptomonedas por pesos o dólares, intercambia distintas criptomonedas entre sí, las transfiere, las custodia o participa en servicios financieros relacionados con su emisión o venta. En la práctica, incluye a los exchanges locales, las billeteras con custodia y muchas aplicaciones que permiten comprar y vender cripto en la Argentina.

Desde 2024, estas empresas deben inscribirse en un registro de la CNV para poder operar en el país. La nueva resolución mantiene ese requisito y agrega obligaciones de información más detalladas.

Qué deben reportar los PSAV cada mes

La RG 1172/2026 establece que los proveedores registrados deben enviar a la CNV un informe mensual con los siguientes datos:

Cantidad de clientes: discriminada entre personas humanas y personas jurídicas.

discriminada entre personas humanas y personas jurídicas. Volumen de operaciones: expresado en dólares estadounidenses.

expresado en dólares estadounidenses. Activos más negociados: los diez criptoactivos con mayor volumen en el período.

los diez criptoactivos con mayor volumen en el período. Saldos en custodia: el total de activos que la plataforma resguarda por cuenta de sus clientes.

El plazo para presentar cada informe es de 15 días corridos desde el cierre de cada mes. Por lo tanto, el primer reporte, correspondiente a noviembre, deberá enviarse a mediados de diciembre. La CNV acompañó la resolución con un instructivo para estandarizar la forma de presentación.

Prohibición de mezcladores

Uno de los puntos más comentados es la prohibición de que los PSAV ofrezcan servicios de mezcla, conocidos como mixers o tumblers. Estas herramientas combinan fondos de distintos usuarios para dificultar el rastreo del origen y el destino de las transacciones. Aunque pueden usarse por motivos de privacidad, los organismos internacionales los consideran de alto riesgo porque son utilizados con frecuencia para lavar dinero proveniente de delitos. Según lo informado, la restricción alcanza a los proveedores, no a los usuarios en general.

Qué pasa si una plataforma cierra

La resolución también protege a los usuarios ante el cierre de una plataforma. Si un PSAV decide dejar de operar, debe notificar a sus clientes con al menos 30 días corridos de anticipación y permitirles retirar o transferir sus saldos. Esta obligación busca evitar situaciones en las que los usuarios pierdan el acceso a sus fondos de un día para otro, como ocurrió en algunos colapsos de exchanges a nivel internacional.

Otros cambios de la RG 1172/2026

Se mantiene la obligación de registro previo ante la CNV.

Los activos de los clientes deben estar separados de los activos propios de la plataforma.

Se establecen procedimientos para ampliar actividades o cambiar la denominación social, que no implican una aprobación automática.

Se incorporan definiciones específicas para bitcoin, USDT y USDC.

Qué cambia para los usuarios

Según la CNV, la operatoria diaria de los usuarios no se modifica: se puede seguir comprando, vendiendo y transfiriendo criptomonedas como hasta ahora. Los cambios recaen sobre las plataformas, que deberán reforzar sus sistemas de información y cumplimiento. Para los usuarios, la principal consecuencia es indirecta: un mercado más supervisado, con mayor transparencia sobre el tamaño de cada proveedor y con reglas más claras en caso de cierre.

Por qué la CNV tomó esta decisión

La resolución se enmarca en el esfuerzo de la Argentina por alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fija las recomendaciones globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI pide que los países supervisen a los proveedores de activos virtuales con criterios similares a los que se aplican a las entidades financieras tradicionales.

Además, la Argentina es uno de los países de la región con mayor adopción de criptomonedas, especialmente de stablecoins, que muchos ahorristas usan como forma de dolarización. Contar con datos mensuales sobre volumen, clientes y custodia le permite al regulador conocer mejor el mercado y detectar riesgos a tiempo.

Cómo elegir una plataforma cripto en la Argentina

Verificá que el proveedor figure en el registro de PSAV de la CNV.

Revisá si separa los fondos de los clientes de los propios.

Activá la verificación en dos pasos y usá contraseñas únicas.

Desconfiá de plataformas que prometen rendimientos garantizados.

Considerá la autocustodia para montos importantes, siempre que sepas cómo resguardar tus claves.

Conclusión

La RG 1172/2026 de la CNV endurece la supervisión sobre los proveedores de servicios cripto en la Argentina. Los reportes mensuales, la prohibición de mezcladores y el aviso obligatorio antes de un cierre apuntan a un mercado más transparente y a una mayor protección de los usuarios, en línea con los estándares internacionales. Para quienes compran y venden criptomonedas, la operatoria cotidiana sigue igual, pero con más garantías sobre las plataformas que eligen.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Ante dudas sobre tu situación particular, consultá con un profesional.