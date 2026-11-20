Investigadores de la Universidad Edith Cowan, en Australia, probaron una mezcla de dos tipos de fibra en personas con síndrome de intestino irritable que siguen una dieta baja en FODMAP y encontraron que mejoró la salud intestinal sin empeorar los síntomas digestivos. El ensayo, publicado en la revista European Journal of Nutrition, combinó almidón resistente y cáscara de psyllium. Los participantes mostraron cambios favorables en sus bacterias intestinales y una disminución de la ansiedad relacionada con los síntomas digestivos. Los propios autores señalan que hace falta más investigación para confirmar los resultados.

El hallazgo es relevante porque responde a un problema frecuente en el tratamiento del colon irritable: muchas personas necesitan más fibra, pero algunos tipos de fibra empeoran sus síntomas. En esta nota explicamos el estudio, sus resultados y sus limitaciones.

Qué es el colon irritable

El síndrome de intestino irritable, conocido popularmente como colon irritable, es uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Se caracteriza por dolor o malestar abdominal, hinchazón, gases y cambios en el ritmo intestinal, que pueden incluir diarrea, constipación o la alternancia de ambas. No produce lesiones visibles en los estudios habituales, pero puede afectar mucho la calidad de vida, el trabajo y las relaciones sociales.

El dilema de la fibra

Uno de los tratamientos más usados es la dieta baja en FODMAP, una sigla en inglés que agrupa a ciertos hidratos de carbono que fermentan en el intestino y pueden generar gases y dolor. Al reducirlos, muchos pacientes mejoran. El problema es que varios alimentos ricos en fibra quedan limitados en esa dieta, y una alimentación pobre en fibra puede perjudicar a las bacterias beneficiosas del intestino a largo plazo. Al mismo tiempo, agregar suplementos de fibra puede provocar más hinchazón y malestar en estas personas.

Qué probaron los investigadores

El equipo del Instituto de Investigación en Nutrición y Salud de la Universidad Edith Cowan diseñó un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado. Los participantes, personas con colon irritable que seguían una dieta baja en FODMAP, recibieron una mezcla de almidón resistente —un tipo de almidón que no se digiere en el intestino delgado y llega al colon, donde alimenta a las bacterias— y cáscara de psyllium, una fibra soluble muy usada para regular el tránsito intestinal.

La hipótesis de los investigadores es que el psyllium podría enlentecer la fermentación del almidón resistente, lo que permitiría aprovechar sus beneficios con menos producción brusca de gases. Los autores presentan esta explicación como una posibilidad que todavía debe confirmarse.

Los resultados

Síntomas: la mezcla no empeoró el dolor abdominal, la hinchazón, la diarrea ni la constipación.

la mezcla no empeoró el dolor abdominal, la hinchazón, la diarrea ni la constipación. Microbiota: se observaron cambios importantes en la composición de las bacterias intestinales en un período relativamente corto, incluido el aumento de bacterias que los investigadores vinculan con la salud intestinal y mental.

se observaron cambios importantes en la composición de las bacterias intestinales en un período relativamente corto, incluido el aumento de bacterias que los investigadores vinculan con la salud intestinal y mental. Ansiedad: disminuyó la ansiedad relacionada con los síntomas digestivos.

Las limitaciones

Hay varios puntos a tener en cuenta. El comunicado difundido por la universidad no detalla el número de participantes ni la duración del ensayo, por lo que la magnitud de los resultados debe evaluarse en el artículo científico completo. Además, la mezcla estudiada es un producto comercial, y dos de los autores del trabajo figuran como sus creadores, un posible conflicto de interés que no invalida el estudio pero que es importante conocer. Los investigadores reconocen que se necesitan más estudios para establecer sus efectos, incluidos los vinculados a la ansiedad.

El eje intestino-cerebro

El dato sobre la ansiedad se relaciona con un área de investigación en crecimiento: el eje intestino-cerebro. Se sabe que el intestino y el sistema nervioso se comunican de manera constante y que la microbiota intestinal podría influir en el estado de ánimo y en la percepción del dolor. En las personas con colon irritable, el estrés y la ansiedad suelen empeorar los síntomas, y los síntomas, a su vez, generan más ansiedad. Por eso, las intervenciones que actúan sobre ambos aspectos despiertan interés.

Consejos generales para quienes tienen colon irritable

Consultar con profesionales: un gastroenterólogo y un nutricionista pueden indicar el abordaje adecuado.

un gastroenterólogo y un nutricionista pueden indicar el abordaje adecuado. No hacer dietas restrictivas por cuenta propia: la dieta baja en FODMAP debe seguirse con guía profesional y por un tiempo definido.

la dieta baja en FODMAP debe seguirse con guía profesional y por un tiempo definido. Incorporar la fibra de a poco: los cambios bruscos suelen generar más molestias.

los cambios bruscos suelen generar más molestias. Tomar suficiente agua: especialmente si se aumenta la fibra.

especialmente si se aumenta la fibra. Cuidar el estrés: la actividad física, el descanso y las técnicas de relajación pueden ayudar.

la actividad física, el descanso y las técnicas de relajación pueden ayudar. Consultar ante señales de alarma: sangre en la materia fecal, pérdida de peso sin causa, fiebre o síntomas que despiertan por la noche requieren evaluación médica.

Dónde está el almidón resistente

El almidón resistente no solo está en suplementos. Se encuentra de forma natural en algunos alimentos, como la banana poco madura, las legumbres, la avena y ciertos cereales integrales. También se forma cuando algunos alimentos con almidón, como la papa, el arroz o las pastas, se cocinan y luego se dejan enfriar. Sin embargo, varios de estos alimentos pueden generar molestias en personas con colon irritable, por lo que su incorporación debe evaluarse caso por caso y, preferentemente, con la guía de un nutricionista. La cáscara de psyllium, por su parte, se consigue en farmacias y dietéticas, pero también conviene usarla con indicación profesional y acompañada de suficiente líquido.

Conclusión

El ensayo de la Universidad Edith Cowan abre una posibilidad interesante para las personas con colon irritable: combinar fibras de manera que el intestino reciba sus beneficios sin que los síntomas empeoren. Los resultados son alentadores, pero todavía preliminares. Antes de incorporar cualquier suplemento, la recomendación es consultar con un profesional de la salud.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta médica.