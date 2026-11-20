El Pantone Color Institute, la referencia mundial en tendencias cromáticas, dio a conocer los diez colores que dominaron la Semana de la Moda de Nueva York para la temporada primavera-verano 2027. La paleta combina tonos intensos y alegres —rojos profundos, naranja vibrante, un verde lima ácido y un azul saturado— con colores más suaves, como un amarillo pálido, un rosa luminoso y una lavanda con matices herbales. A esa selección se suman cinco neutros «clásicos» pensados para funcionar como base del vestuario. En esta nota repasamos cuáles son, qué transmiten y cómo incorporarlos.

La idea detrás de la paleta

Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, la selección combina sentimientos de alegría con un movimiento creciente de conexión con el mundo natural, y busca fomentar la expresión individual y la experimentación. La especialista describió la temporada como un cruce entre tradición y autenticidad, por un lado, y colores lúdicos y caprichosos, por el otro: una base duradera para el placard con toques de color más audaces.

Los diez colores de la temporada

Anise Flower (12-0717 TCX): un amarillo pálido y suave.

un amarillo pálido y suave. Princess Blue (19-4150 TCX): un azul profundo y saturado.

un azul profundo y saturado. Waterfall (15-5516 TCX): un azul verdoso de intensidad media.

un azul verdoso de intensidad media. Langoustino (16-1440 TCX): un coral cálido.

un coral cálido. Chili Pepper (19-1557 TCX): un rojo oscuro e intenso.

un rojo oscuro e intenso. Rosy Future (15-1910 TCX): un rosa claro y optimista.

un rosa claro y optimista. Dragon Fire (16-1460 TCX): un naranja de alta intensidad.

un naranja de alta intensidad. Daiquiri Green (12-0435): un verde lima ácido.

un verde lima ácido. Hibiscus (18-1762 TCX): un rojo vivo, algo más frío que Chili Pepper.

un rojo vivo, algo más frío que Chili Pepper. Lavender Oil (15-3615 TCX): una lavanda suave con matices verdes y herbales.

Los clásicos: la base del placard

Además de los colores protagonistas, Pantone propone cinco tonos neutros que funcionan en distintas temporadas y sirven para combinar con los colores más intensos:

Antique White (11-0105 TCX): un blanco cálido.

un blanco cálido. Tarragon (15-0326 TCX): un verde suave, de inspiración vegetal.

un verde suave, de inspiración vegetal. Arrowwood (16-0954 TCX): un tono tostado y terroso.

un tono tostado y terroso. Blue Indigo (19-3928 TCX): un azul índigo oscuro, alternativa al negro.

un azul índigo oscuro, alternativa al negro. Dolphin (16-2901 TCX): un gris versátil.

Qué dicen otras pasarelas y pronosticadores

La selección de Pantone coincide con otras señales de la temporada. Los informes de la consultora WGSN y del sistema de color Coloro anticiparon para la primavera-verano 2027 una paleta con un azul real llamativo, un naranja brillante y tonos más suaves como un rosa lila y un caqui verdoso. En Copenhague, una de las semanas de la moda que más marca tendencia entre las marcas emergentes, los datos de la temporada mostraron que los neutros perdieron protagonismo frente a colores como el turquesa y el naranja. La conclusión es clara: el color vuelve a ocupar el centro de la escena.

Cómo usar los colores de tendencia

Un acento a la vez

Para quienes prefieren no arriesgar, un accesorio —una cartera, un pañuelo, un par de zapatillas— en Dragon Fire, Daiquiri Green o Princess Blue alcanza para actualizar un look neutro.

Combinaciones con contraste

Los más audaces pueden combinar dos colores intensos de la paleta, como el azul profundo con el naranja o el rojo con el rosa. Son combinaciones que se vieron en las pasarelas y que transmiten energía.

Monocromo suave

Otra opción es vestirse en un solo tono de los más suaves, como Lavender Oil o Anise Flower, de pies a cabeza, con distintas texturas para sumar profundidad.

Neutros con carácter

El Blue Indigo como alternativa al negro y el Arrowwood o el Tarragon como reemplazo del beige clásico permiten armar una base más interesante sobre la cual sumar color.

¿Cuándo llegan a la Argentina?

Las colecciones primavera-verano 2027 que se presentaron en las pasarelas del hemisferio norte durante septiembre y octubre de 2026 se venderán allí a lo largo de 2027. En la Argentina, donde las estaciones están invertidas, las tendencias internacionales suelen llegar con cierto desfase y adaptadas a los gustos y al clima local. Aun así, muchos de estos colores ya se ven en las vidrieras y en las redes sociales, y es probable que sigan ganando presencia en las próximas temporadas.

El color y el estado de ánimo

Los especialistas en tendencias suelen leer las paletas de cada temporada como un reflejo del clima social. Después de varias temporadas dominadas por neutros, beiges y tonos discretos, asociados a la idea de un lujo silencioso y de prendas atemporales, el regreso de colores intensos y alegres se interpreta como una búsqueda de optimismo y de expresión personal en un contexto de incertidumbre. El vínculo con la naturaleza que destaca Pantone —verdes vegetales, azules de agua, rojos de frutos y flores— aparece también como una respuesta al deseo de calma y de conexión con lo esencial.

Consejos para elegir según tu tono de piel

Pieles con subtono cálido: suelen favorecerles el coral Langoustino, el naranja Dragon Fire y los tonos tostados como Arrowwood.

suelen favorecerles el coral Langoustino, el naranja Dragon Fire y los tonos tostados como Arrowwood. Pieles con subtono frío: el Princess Blue, el Hibiscus y la lavanda pueden resultar especialmente favorecedores.

el Princess Blue, el Hibiscus y la lavanda pueden resultar especialmente favorecedores. Para todos: los colores intensos cerca del rostro iluminan; si resultan demasiado fuertes, conviene usarlos en la parte inferior del look o en accesorios.

Color sin culpa

Más allá de las tendencias, la mejor elección es la que hace sentir cómodo a cada persona. Las paletas de temporada funcionan como inspiración, no como una obligación.

Conclusión

La paleta de Pantone para la primavera-verano 2027 celebra el color con alegría y una conexión con la naturaleza: rojos y naranjas intensos, azules profundos, verdes ácidos y tonos suaves que equilibran el conjunto. Incorporarlos de a poco, a través de accesorios o combinados con neutros, es la forma más simple de sumarse a la tendencia sin renovar todo el placard.