El calor es uno de los peores enemigos del celular: las altas temperaturas aceleran el desgaste de la batería, reducen el rendimiento y, en casos extremos, pueden hacer que el teléfono se apague para protegerse. Muchos fabricantes, como Apple, recomiendan usar los equipos con temperaturas ambiente de entre 0 y 35 °C. Con la llegada del verano, cuando en buena parte del país el termómetro supera esos valores, conviene adoptar algunos hábitos sencillos para cuidar el teléfono.

En esta nota te explicamos por qué el calor afecta a los celulares, qué señales indican que tu equipo está sobrecalentado y qué podés hacer para evitarlo, en casa, en la playa o en el auto.

Por qué el calor daña al celular

Los teléfonos actuales usan baterías de iones de litio. Son eficientes y livianas, pero sensibles a la temperatura. Cuando trabajan con calor, las reacciones químicas internas se aceleran y la batería pierde capacidad de manera permanente: con el tiempo, dura menos horas con cada carga. A esto se suma que el procesador, la pantalla y la carga también generan calor, por lo que un día caluroso puede llevar al equipo a temperaturas internas muy elevadas.

Para evitar daños, los sistemas operativos incluyen mecanismos de protección. Cuando detectan que la temperatura sube demasiado, pueden bajar el brillo de la pantalla, reducir la velocidad del procesador, pausar la carga, desactivar el flash de la cámara o, directamente, mostrar un aviso y apagar el teléfono hasta que se enfríe.

Señales de que el celular está sobrecalentado

El equipo está caliente al tacto, incluso sin estar usándolo intensamente.

La pantalla baja el brillo sola o se ve más oscura.

Las aplicaciones se ponen lentas o se cierran.

La carga se detiene o avanza mucho más despacio.

Aparece un mensaje de advertencia de temperatura.

La batería se descarga más rápido de lo habitual.

Qué evitar en verano

Dejarlo al sol

Exponer el celular al sol directo, por ejemplo sobre la reposera en la playa o en una mesa al aire libre, eleva su temperatura en pocos minutos. Lo ideal es guardarlo en un bolso, a la sombra, o cubrirlo con una toalla clara.

Olvidarlo en el auto

El interior de un auto estacionado al sol puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del exterior. Dejar el teléfono sobre el tablero o en la guantera es uno de los errores más frecuentes y más dañinos. Si usás el celular como GPS, evitá que le dé el sol de frente y orientá las salidas del aire acondicionado hacia el soporte.

Cargarlo en malas condiciones

Cargar el teléfono genera calor. Hacerlo debajo de la almohada, sobre la cama o en un lugar sin ventilación empeora la situación. También conviene evitar jugar o grabar video mientras se carga, porque se suman dos fuentes de calor al mismo tiempo.

Exigirle demasiado

Los juegos con gráficos exigentes, la grabación de video en alta resolución, el uso prolongado del GPS y las videollamadas largas aumentan mucho la temperatura. En días de calor extremo, conviene dosificar estas actividades.

Cómo enfriarlo de forma segura

Llevalo a la sombra o a un ambiente fresco y ventilado.

o a un ambiente fresco y ventilado. Sacale la funda , sobre todo si es gruesa, para que disipe mejor el calor.

, sobre todo si es gruesa, para que disipe mejor el calor. Activá el modo avión o apagalo un rato para que deje de trabajar.

o apagalo un rato para que deje de trabajar. Cerrá las aplicaciones que no estés usando y bajá el brillo de la pantalla.

que no estés usando y bajá el brillo de la pantalla. No lo metas en la heladera ni en el freezer: el cambio brusco de temperatura puede generar condensación de humedad dentro del equipo.

el cambio brusco de temperatura puede generar condensación de humedad dentro del equipo. No lo mojes ni le soples aire con un secador, aunque sea en modo frío.

Hábitos para que la batería dure más

Además de protegerlo del calor, algunos hábitos ayudan a prolongar la vida útil de la batería. Muchos teléfonos ofrecen funciones de carga optimizada que aprenden tu rutina y retrasan la carga completa hasta el momento en que la necesitás. También es recomendable usar cargadores originales o certificados, porque los de baja calidad pueden calentar más el equipo. Y si notás que la batería se hincha, se deforma o el teléfono se calienta de manera anormal sin motivo, conviene dejar de usarlo y llevarlo a un servicio técnico autorizado.

En la playa y en la pileta

La combinación de sol, arena y agua es especialmente riesgosa. Una funda estanca o una bolsa hermética protege del agua y de la arena, pero puede acumular calor, así que no conviene dejarla al sol. Aunque muchos teléfonos tienen certificación de resistencia al agua, esa protección suele estar pensada para agua dulce y puede perder eficacia con el tiempo; el agua salada y el cloro pueden dañar los sellos y los puertos. Si el teléfono se moja, secalo con un paño y dejá que se seque antes de cargarlo.

¿Y las notebooks y tablets?

Los mismos cuidados valen para otros dispositivos con baterías de litio, como notebooks, tablets, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos. En el caso de las computadoras portátiles, conviene usarlas sobre superficies firmes que no tapen las rejillas de ventilación, evitar apoyarlas sobre la cama o las piernas por períodos largos y no dejarlas dentro del auto. Si el ventilador funciona todo el tiempo a máxima velocidad, puede ser señal de que necesita una limpieza interna de polvo, algo que conviene encargar a un servicio técnico de confianza.

Conclusión

Cuidar el celular del calor no requiere grandes esfuerzos: alcanza con evitar el sol directo, no dejarlo en el auto, cargarlo en lugares frescos y darle un respiro cuando se calienta. Son hábitos simples que ayudan a que la batería dure más años y a que el teléfono funcione sin sobresaltos durante todo el verano.