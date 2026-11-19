Un trabajo publicado el 10 de noviembre de 2026 en la revista Neurology encontró que un rasgo de la personalidad, la responsabilidad o meticulosidad, está estrechamente vinculado con la capacidad de las personas con demencia frontotemporal para sostener su vida cotidiana. El hallazgo aporta pistas concretas para familias y cuidadores, y vuelve a poner en foco una enfermedad que ganó visibilidad pública desde que la familia de Bruce Willis contó que el actor la padece.

Qué es la demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal (DFT) agrupa a un conjunto de trastornos en los que se dañan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, las regiones que regulan la personalidad, el juicio, la conducta social y el lenguaje. A diferencia del Alzheimer, donde lo primero que se resiente es la memoria, en la DFT los primeros cambios suelen ser de comportamiento: la persona se vuelve desinhibida, apática, impulsiva o pierde empatía, muchas veces antes de que aparezcan fallas cognitivas evidentes.

Es la causa más frecuente de demencia en personas menores de 65 años y representa aproximadamente uno de cada diez casos de demencia. Afecta por igual a hombres y mujeres, y su inicio temprano hace que muchas veces se confunda con depresión, crisis de la mediana edad o problemas psiquiátricos, lo que demora el diagnóstico.

En el caso de Willis, su familia informó en 2022 que se retiraba de la actuación por una afasia, un trastorno del lenguaje, y a comienzos de 2023 precisó que el diagnóstico era demencia frontotemporal. Desde entonces, sus allegados se convirtieron en voces activas para difundir cómo la enfermedad transforma la rutina de toda la familia.

El estudio: 111 pacientes y cinco rasgos de personalidad

La investigación, encabezada por la neuropsicóloga Katherine P. Rankin, de la Universidad de California en San Francisco, analizó a 111 personas con la variante conductual de la DFT, la forma más común, que afecta sobre todo la conducta y la personalidad. Los participantes estaban en etapas tempranas de la enfermedad y tenían en promedio 63 años.

Familiares o cuidadores completaron cuestionarios sobre los llamados «cinco grandes» rasgos de personalidad (apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo) en dos momentos: cómo era la persona en la actualidad y cómo era unos diez años antes de que comenzara la enfermedad. También evaluaron su desempeño durante el último mes en diez actividades complejas de la vida diaria, como manejar el dinero, hacer las compras o preparar comidas.

Qué encontraron los investigadores

La personalidad cambió en todos los frentes. Después del inicio de la enfermedad bajaron la apertura, la responsabilidad, la extraversión y la amabilidad, mientras que el neuroticismo aumentó.

Después del inicio de la enfermedad bajaron la apertura, la responsabilidad, la extraversión y la amabilidad, mientras que el neuroticismo aumentó. La personalidad actual explica buena parte del funcionamiento diario. Los rasgos presentes daban cuenta de alrededor del 40% de las diferencias en los puntajes de autonomía.

Los rasgos presentes daban cuenta de alrededor del 40% de las diferencias en los puntajes de autonomía. Cómo era la persona antes no predice cómo le irá. Los rasgos previos al inicio de la enfermedad no se asociaron con el desempeño cotidiano.

Los rasgos previos al inicio de la enfermedad no se asociaron con el desempeño cotidiano. La responsabilidad es la clave. Fue el único rasgo vinculado de manera independiente con el funcionamiento diario: cuanto menor era, peor resultaba la capacidad para resolver tareas complejas.

La responsabilidad, en términos psicológicos, engloba la organización, la planificación, la perseverancia y el cuidado por los detalles. Son justamente las habilidades que exige pagar una factura a tiempo, seguir una receta o recordar los pasos de un trámite.

Cómo transforma la rutina de una familia

Para quienes conviven con alguien con DFT, el estudio confirma algo que conocen bien: el deterioro no empieza por olvidos, sino por cambios en la forma de ser. Una persona que siempre fue ordenada puede dejar de cumplir compromisos, descuidar su higiene, gastar de manera impulsiva o repetir las mismas acciones todos los días. Los especialistas señalan que entender estos cambios como síntomas, y no como decisiones, ayuda a reducir los conflictos en el hogar.

Medir la responsabilidad podría convertirse en una herramienta práctica: si un cuestionario breve permite anticipar qué tan autónoma será la persona, los equipos de salud podrían planificar antes los apoyos necesarios, como delegar el manejo de las finanzas, organizar la medicación o adaptar la casa.

Límites del trabajo

Los propios autores advierten que se trata de un estudio observacional: muestra una asociación, no prueba que el cambio de personalidad cause la pérdida de autonomía. Además, tanto la personalidad como el funcionamiento fueron informados por los mismos cuidadores, lo que podría exagerar la relación entre ambas variables. La investigación contó con financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de la Fundación Larry L. Hillblom.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico combina la evaluación neurológica y neuropsicológica con estudios por imágenes, como la resonancia magnética, que puede mostrar la atrofia de los lóbulos frontales y temporales. Muchas veces también se descartan otras causas que imitan sus síntomas, como la apnea del sueño o trastornos psiquiátricos.

Por ahora no existe cura. El abordaje se centra en controlar los síntomas, con terapia del lenguaje, terapia ocupacional, apoyo psicológico para la familia y, en algunos casos, fármacos para la agitación o la conducta compulsiva. Ante cambios de personalidad marcados en una persona de entre 45 y 65 años, la recomendación es consultar con un neurólogo.