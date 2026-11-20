El 18 de diciembre de 2026 promete ser uno de los días más importantes del año para el cine: ese viernes está previsto el estreno en Estados Unidos de Dune: Parte Tres, de Denis Villeneuve, y de Avengers: Doomsday, de Marvel Studios. La coincidencia ya tiene nombre propio, «Dunesday», y la industria la compara con el fenómeno «Barbenheimer» de 2023, cuando Barbie y Oppenheimer compartieron fecha y se potenciaron mutuamente. Ninguno de los dos estudios aceptó mover su película, y la pelea ya se juega en la venta anticipada de entradas y en el reparto de las codiciadas pantallas IMAX.

En esta nota repasamos cómo se llegó a este choque, qué se sabe de cada película y qué esperan los analistas de la taquilla.

Cómo se llegó al «Dunesday»

Warner Bros. había reservado la fecha del 18 de diciembre de 2026 para una película de Denis Villeneuve ya en 2024. Más tarde, Disney trasladó Avengers: Doomsday al mismo día. Durante meses se especuló con que alguno de los dos estudios cambiaría de fecha para evitar la competencia directa, pero en marzo de 2026 trascendió que ambos mantendrían sus planes. Desde entonces, el duelo quedó confirmado.

Dune: Parte Tres

La tercera entrega de la saga de ciencia ficción basada en la obra de Frank Herbert continúa la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, y se inspira en la novela El mesías de Dune. Villeneuve vuelve a dirigir después del éxito de crítica y público de las dos primeras partes. La película fue rodada en parte con cámaras IMAX, uno de los argumentos que le permitió asegurarse una ventana exclusiva de pantallas de ese formato durante su fin de semana de estreno. Warner, además, abrió la venta de entradas para funciones en IMAX 70 mm con meses de anticipación, una señal de que no piensa ceder la fecha.

Avengers: Doomsday

Del otro lado está una de las apuestas más grandes de Marvel Studios en años. Dirigida por los hermanos Russo, responsables de algunos de los mayores éxitos del estudio, la película reúne a numerosos personajes del universo de los Vengadores y presenta a Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom, un regreso que generó enorme expectativa. Marvel apuesta a la fuerza de su franquicia y a la temporada navideña para lograr un estreno masivo en todo el mundo.

La batalla por las pantallas IMAX

Las salas IMAX se convirtieron en un recurso clave para los grandes estrenos, porque ofrecen una experiencia premium y entradas más caras. La exclusividad conseguida por Dune: Parte Tres es un golpe para Avengers: Doomsday, que deberá arrancar sin ese formato en su primer fin de semana. Distintos analistas especularon con estrategias alternativas, pero Disney y Marvel mantuvieron su fecha.

Qué esperan los analistas

Las proyecciones son ambiciosas. El sitio especializado Box Office Theory estimó, según la cobertura de SlashFilm, un estreno de unos USD 340 millones en el mercado norteamericano para Avengers: Doomsday, una cifra que lo colocaría entre los mejores debuts de la historia. La mayoría de los análisis coincide en que la película de Marvel tiene ventaja en la taquilla del fin de semana, mientras que Dune: Parte Tres podría beneficiarse del boca a boca y de las funciones premium. Como ocurrió con Barbenheimer, muchos creen que el mercado puede absorber a las dos y que la competencia incluso podría aumentar la asistencia a las salas.

Un diciembre cargado

El choque no será el único atractivo del mes. Una semana antes llegará a los cines la tercera película de la saga Jumanji, protagonizada por Dwayne Johnson, y la temporada navideña suele sumar estrenos familiares y de animación. Para los exhibidores, es una oportunidad de cerrar el año con fuerza después de un 2026 que tuvo varios éxitos de taquilla.

¿Y en la Argentina?

En la Argentina, los estrenos suelen llegar los jueves, por lo que las fechas locales pueden diferir ligeramente de las de Estados Unidos. Conviene consultar la cartelera de cada cadena de cines y, si se quiere ver alguna de las películas en formatos especiales, comprar las entradas con anticipación, ya que las funciones de estreno suelen agotarse rápido.

¿Cuál ver primero?

Si te gusta la ciencia ficción épica y contemplativa: Dune: Parte Tres, idealmente en una pantalla grande.

Dune: Parte Tres, idealmente en una pantalla grande. Si seguís el universo Marvel: Avengers: Doomsday es una cita obligada para conocer el rumbo de la saga.

Avengers: Doomsday es una cita obligada para conocer el rumbo de la saga. Si querés vivir el fenómeno: hacer una doble función, como muchos hicieron con Barbenheimer.

Qué fue Barbenheimer

En julio de 2023, Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, se estrenaron el mismo fin de semana. Lejos de perjudicarse, las dos películas se potenciaron: el contraste entre ambas se volvió un fenómeno en redes sociales, mucha gente decidió ver las dos y las salas registraron una de las mejores semanas de la pospandemia. Desde entonces, cada coincidencia de grandes estrenos despierta la pregunta de si se repetirá el fenómeno. En el caso del «Dunesday», la diferencia es que ambas películas apuntan a públicos que se superponen bastante —el del cine de gran espectáculo—, por lo que la competencia por las salas y los horarios podría ser más directa que en 2023.

Conclusión

El «Dunesday» del 18 de diciembre enfrenta a dos de las sagas más populares del cine actual. Más allá de cuál gane el fin de semana, el estreno simultáneo de Dune: Parte Tres y Avengers: Doomsday puede convertirse en una fiesta para las salas de cine y en uno de los grandes acontecimientos culturales de fin de año.