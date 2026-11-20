El Chaltén, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, es uno de los destinos de trekking más impresionantes del mundo: un pequeño pueblo de montaña rodeado de senderos que llevan a lagunas, glaciares y miradores con vista directa a los cerros Fitz Roy y Torre. Conocido como la Capital Nacional del Trekking, se encuentra junto al sector norte del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, a unos 215 kilómetros de El Calafate. Con la temporada alta en marcha, repasamos cómo llegar, cuáles son los mejores senderos y qué tener en cuenta para disfrutarlo.

Un pueblo joven al pie de las montañas

El Chaltén es uno de los pueblos más jóvenes de la Argentina: fue fundado el 12 de octubre de 1985. Su nombre proviene del término con el que los pueblos originarios de la región llamaban al cerro Fitz Roy, que suele traducirse como «montaña que humea», por las nubes que con frecuencia rodean su cumbre. Hoy combina la vida de un pueblo pequeño con una oferta turística completa: alojamientos de distintas categorías, restaurantes, cervecerías artesanales, proveedurías y agencias de excursiones.

Cómo llegar

La forma más habitual es volar al aeropuerto de El Calafate y desde allí viajar por tierra, en auto, excursión o colectivo, en un trayecto de unas tres horas por la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 23. El camino ofrece vistas de la estepa patagónica, el lago Viedma y, en días despejados, la silueta del Fitz Roy en el horizonte.

Los senderos imperdibles

Laguna de los Tres

Es el sendero más famoso y el que lleva al mirador más fotografiado: la laguna glaciar al pie del Fitz Roy. El recorrido, de ida y vuelta, suele llevar entre ocho y diez horas. La mayor parte es de dificultad moderada, pero el último tramo es una subida empinada y exigente. Conviene salir temprano y evaluar las condiciones del clima antes de encarar la parte final.

Laguna Torre

Este sendero lleva a una laguna con témpanos y vista al cerro Torre, una de las agujas de granito más desafiantes para los escaladores. Es más llano que el de Laguna de los Tres y suele demandar entre seis y ocho horas ida y vuelta.

Miradores cortos

Para quienes tienen poco tiempo o prefieren caminatas más simples, los miradores de los Cóndores y de las Águilas ofrecen vistas panorámicas del pueblo, el valle y el lago Viedma en pocas horas. El Chorrillo del Salto, una cascada a pocos kilómetros del pueblo, es otra opción accesible, ideal para ir en familia.

Loma del Pliegue Tumbado

Para caminantes con buen estado físico, este sendero ofrece una de las vistas más completas de la zona: el Fitz Roy, el cerro Torre y el lago Viedma desde un mismo punto.

Más allá del trekking

Lago del Desierto: al norte del pueblo, con paseos en barco y caminatas entre bosques.

al norte del pueblo, con paseos en barco y caminatas entre bosques. Navegaciones y glaciares: excursiones por el lago Viedma hasta el glaciar del mismo nombre.

excursiones por el lago Viedma hasta el glaciar del mismo nombre. Escalada y travesías: con guías habilitados, para quienes buscan experiencias más técnicas.

con guías habilitados, para quienes buscan experiencias más técnicas. Gastronomía: cordero patagónico, cervezas artesanales y cocina de montaña.

Cuándo ir

La temporada principal se extiende de octubre a abril. En pleno verano, los días son muy largos y permiten aprovechar al máximo las caminatas. El clima patagónico, sin embargo, es imprevisible: en un mismo día puede haber sol, viento intenso, lluvia y frío. El otoño, con los bosques de lenga teñidos de rojo y amarillo, es una época especialmente fotogénica y menos concurrida.

Qué llevar

Calzado de trekking cómodo y probado.

Ropa en capas, campera rompevientos e impermeable.

Gorro, guantes, anteojos de sol y protector solar.

Agua, comida y algo de abrigo extra.

Bastones de caminata para las subidas y bajadas.

Bolsa para llevarse la basura de regreso.

Consejos para disfrutar con responsabilidad

Antes de salir, conviene pasar por el Centro de Visitantes del parque nacional, donde se informan las condiciones de los senderos, las recomendaciones de seguridad y las eventuales tarifas o requisitos de acceso vigentes. Hay que respetar los senderos marcados, no hacer fuego, no alimentar a la fauna y llevarse todos los residuos. También es importante calcular bien los tiempos para regresar con luz, avisar a alguien sobre el recorrido planeado y no subestimar el viento, que puede ser muy fuerte en zonas expuestas.

Cuántos días quedarse

Para recorrer los dos senderos principales y algún mirador corto, lo ideal es quedarse al menos tres o cuatro días. Así se puede dejar un día de margen por si el clima no acompaña, algo habitual en la zona, y elegir el día más despejado para la caminata a Laguna de los Tres. Quienes disponen de más tiempo pueden sumar el Lago del Desierto, una navegación al glaciar Viedma o combinar la visita con El Calafate y el glaciar Perito Moreno, a pocas horas de distancia.

Dónde alojarse y comer

El pueblo ofrece opciones para distintos presupuestos: hosterías, hoteles, cabañas, departamentos, hostels y campings. En temporada alta conviene reservar con anticipación, sobre todo en enero y febrero. La oferta gastronómica es variada para un pueblo de su tamaño: hay restaurantes de cocina patagónica, pizzerías, casas de té, panaderías y varias cervecerías artesanales. Es recomendable llevar efectivo además de tarjetas, ya que la conectividad puede ser limitada en algunos momentos y hay pocos cajeros automáticos.

Conclusión

El Chaltén es un destino único para quienes aman la montaña: senderos accesibles y desafiantes, paisajes de postal y un pueblo acogedor al pie de algunas de las cumbres más famosas del mundo. Con buena preparación y respeto por la naturaleza, es una experiencia que deja huella y una de las joyas turísticas de Santa Cruz.