Netflix confirmó que la segunda temporada de «El problema de los 3 cuerpos» se estrenará el 14 de enero de 2027. La nueva entrega llegará casi tres años después del debut de la serie y, según la información que circula en la industria, tendrá seis episodios que se publicarán todos el mismo día.

Fecha de estreno y cantidad de episodios

La plataforma anunció la fecha durante una presentación en el Festival del Libro de Texas y, al día siguiente, el 17 de noviembre, difundió el primer avance y las primeras imágenes oficiales. El estreno en enero mantiene a la serie dentro del período de elegibilidad para los premios Emmy de 2027.

La segunda temporada será más corta que la primera, que tuvo ocho capítulos. El sitio especializado What’s on Netflix fue el primero en informar que serían seis episodios, un dato que luego replicaron otros medios del sector, y anticipó que la tercera y última temporada tendría cinco.

Estreno: jueves 14 de enero de 2027.

jueves 14 de enero de 2027. Episodios: seis, disponibles en simultáneo.

seis, disponibles en simultáneo. Plataforma: Netflix.

Netflix. Espera desde la primera temporada: unos 34 meses.

De qué trata la segunda temporada

La sinopsis oficial adelanta que la invasión alienígena se acerca y que la humanidad se prepara para enfrentarla, tanto en la Tierra como fuera de ella. La historia retoma el conflicto con los San-Ti, la civilización extraterrestre que descubrió la Tierra y que, desde su sistema de tres soles, planea ocuparla.

La serie adapta la trilogía de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin, conocida como «El recuerdo del pasado de la Tierra». La primera temporada se basó principalmente en la primera novela, mientras que esta nueva etapa avanza sobre los conflictos planteados en el segundo libro, en los que la estrategia y el secreto se vuelven armas centrales para la supervivencia de la especie.

Elenco y creadores

Detrás del proyecto están David Benioff y D. B. Weiss, los responsables de «Game of Thrones», junto con Alexander Woo. Vuelven figuras centrales del elenco como Jess Hong, Jovan Adepo, Benedict Wong, Liam Cunningham, Eiza González, Alex Sharp, John Bradley y Sea Shimooka. Además, la producción sumará cuatro personajes nuevos de peso en la trama.

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Un éxito de crítica que se hizo esperar

La primera temporada se estrenó en marzo de 2024 y recibió seis nominaciones a los premios Emmy, entre ellas la de mejor serie dramática. La larga espera para la continuación se explica en parte por la escala de la producción: las temporadas dos y tres se filmaron en Budapest, Hungría, prácticamente en continuado.

Según reportes de la industria, el rodaje de la tercera temporada, que cerrará la historia, ya está en su tramo final. Eso permite suponer que el desenlace no demorará tanto como esta segunda parte.

Qué conviene hacer antes del estreno

Pasaron casi tres años desde el final de la primera temporada, así que volver a verla es la mejor forma de llegar preparado. Los ocho episodios iniciales siguen disponibles en Netflix y sirven para recordar a los personajes, el papel de los San-Ti y las decisiones que dejaron a la humanidad frente a una amenaza que llegará en siglos, pero que ya cambió todo en el presente.