El sistema que recupera los envases vacíos de agroquímicos en la Argentina superó los 100 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) y ya opera con 102 puntos de recepción en 22 provincias. El hito, informado por CampoLimpio, la asociación que gestiona el circuito, llega acompañado de un crecimiento en los volúmenes recuperados, aunque persiste un desafío clave: que los productores entreguen los bidones correctamente lavados.

Los números de 2026

Casi 5 millones de kilos de envases recuperados entre enero y septiembre de 2026.

de envases recuperados entre enero y septiembre de 2026. 11% más que en el mismo período de 2025.

que en el mismo período de 2025. 83% de los envases ingresó al sistema a través de los CAT.

de los envases ingresó al sistema a través de los CAT. Más de 25 millones de kilos recuperados desde el inicio del sistema hasta abril de 2026, con un crecimiento promedio del 30% interanual en los últimos tres años.

Los centros de almacenamiento transitorio son el corazón del sistema: allí los productores, aplicadores y distribuidores llevan los envases vacíos, que se clasifican, se compactan y se envían a operadores habilitados para su reciclado. Además de los CAT, se organizan jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no hay un centro fijo.

Cómo funciona la red

El circuito nació a partir de la Ley 27.279, sancionada en 2016, que fijó los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. La norma establece un régimen de responsabilidad extendida: las empresas que fabrican y comercializan estos productos deben hacerse cargo del destino final de sus envases, mientras que los usuarios están obligados a lavarlos y entregarlos en el sistema formal.

Para cumplir esa obligación, las empresas del sector crearon CampoLimpio, que articula el trabajo con autoridades nacionales, provinciales y municipales, distribuidores, cooperativas y productores. Es, en la práctica, el único régimen de responsabilidad extendida del productor vigente en el país.

Un ejemplo del desarrollo territorial es el CAT de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires, operado por Eco Pioneras, una cooperativa de trabajo fundada por mujeres en 2020 que se dedica a la recuperación de materiales reciclables y encontró en los envases del agro una fuente de empleo y capacitación.

El problema de los envases sin lavar

Recuperar un bidón no garantiza que pueda reciclarse. Durante 2026, cerca de un millón de kilos de envases llegaron sin lavar, alrededor del 20% del total recuperado, y tuvieron que enviarse a disposición final en lugar de convertirse en nuevos productos. Desde la organización insisten en que el lavado es «la pata que falta» para que el sistema dé un salto de calidad.

El procedimiento que deben realizar los usuarios es el triple lavado, que se hace en el campo inmediatamente después de vaciar el envase:

Escurrir el envase sobre el tanque de la pulverizadora durante al menos 30 segundos.

Llenarlo con agua hasta un cuarto de su capacidad, taparlo y agitarlo con fuerza.

Volcar el agua de enjuague en el tanque de la pulverizadora.

Repetir la operación tres veces.

Perforar el fondo del envase para evitar que se reutilice y entregarlo en un CAT.

Qué se fabrica con el plástico recuperado

Una vez reciclado, el plástico de los envases se transforma en productos de uso industrial que no tienen contacto con alimentos ni con personas, como caños para el tendido de fibra óptica y otros insumos industriales. El objetivo es que el material vuelva a la cadena productiva con trazabilidad completa, en un esquema de economía circular.

El desafío de la informalidad

Otro frente abierto es el comercio ilegal de envases. Los bidones de agroquímicos que salen del circuito formal pueden terminar reutilizados para almacenar agua o alimentos, o quemados a cielo abierto, con riesgos para la salud y el ambiente. Por eso, el sector impulsa campañas para que cada envase vuelva a un centro habilitado y advierte que una parte importante de los productores todavía no completa la devolución.

El crecimiento de la red de centros apunta justamente a eso: acortar las distancias para que entregar los envases sea cada vez más simple y que el reciclaje se convierta en una práctica habitual del trabajo en el campo.