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Fiscales federales de Estados Unidos acusaron a tres ciudadanos extranjeros de usar inteligencia artificial para hacerse pasar por directores ejecutivos de empresas y por abogados de grandes estudios internacionales, en un esquema que habría desviado al menos USD 129 millones de hospitales, bancos y otras compañías. La acusación, presentada ante un tribunal federal de Nueva York y difundida a comienzos de noviembre de 2026, sostiene que el grupo imitaba la voz y, en algunos casos, la imagen de los directivos para convencer a empleados de transferir dinero a cuentas controladas por los estafadores.

El caso muestra hasta qué punto los llamados deepfakes, contenidos falsos generados con IA, se convirtieron en una herramienta del fraude corporativo. En esta nota explicamos cómo funcionaba el esquema según la acusación, por qué es tan efectivo y qué medidas pueden tomar las empresas para protegerse.

Qué dice la acusación

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados —tres hombres, dos de ellos de nacionalidad israelí según la prensa internacional— habrían operado entre julio de 2024 y febrero de 2026. En ese período, según los fiscales, se dirigieron a miles de empresas en distintos países y se hicieron pasar por al menos siete altos ejecutivos. Enfrentan cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero, y su extradición estaba pendiente al momento de conocerse la acusación. Como en todo proceso penal, se presume su inocencia hasta que exista una condena.

Cómo funcionaba el engaño

El método, tal como lo describen los documentos judiciales, combinaba tecnología y manipulación psicológica en varias etapas:

El falso CEO: mediante llamadas con voz e imagen generadas por IA, uno de los integrantes se hacía pasar por el director ejecutivo de la empresa y contactaba a un empleado del área contable o financiera.

mediante llamadas con voz e imagen generadas por IA, uno de los integrantes se hacía pasar por el director ejecutivo de la empresa y contactaba a un empleado del área contable o financiera. La operación secreta: el supuesto directivo le explicaba que había una transacción confidencial en marcha, como una adquisición, y le pedía discreción.

el supuesto directivo le explicaba que había una transacción confidencial en marcha, como una adquisición, y le pedía discreción. El falso abogado: luego le indicaba que se comunicara con un abogado de un gran estudio internacional que, supuestamente, manejaba la operación. Ese abogado también era un impostor.

luego le indicaba que se comunicara con un abogado de un gran estudio internacional que, supuestamente, manejaba la operación. Ese abogado también era un impostor. La transferencia: con la confianza construida, el empleado terminaba enviando fondos a cuentas en el exterior controladas por el grupo.

Según la acusación, los estafadores solían tomar la identidad de abogados reales de oficinas europeas de algunos de los 50 estudios jurídicos más grandes del mundo. Esa combinación de un directivo conocido y un profesional de prestigio hacía que la operación pareciera completamente legítima a los ojos de los empleados.

Por qué el fraude con deepfakes es tan efectivo

El llamado «fraude del CEO» existe desde hace años, pero tradicionalmente se basaba en correos electrónicos falsos. La inteligencia artificial le sumó algo que el correo no tenía: una voz y un rostro que parecen reales. Escuchar o ver a quien parece ser el propio jefe genera una sensación de cercanía y de autoridad que reduce las dudas. A eso se suman la urgencia, la confidencialidad y la presión para saltear los procedimientos habituales, tres ingredientes clásicos de la ingeniería social.

Las herramientas para clonar voces o generar videos falsos se volvieron más accesibles y requieren cada vez menos material original. Grabaciones de entrevistas, presentaciones públicas o videos institucionales pueden alcanzar para entrenar una imitación convincente de un directivo.

Señales de alerta

Pedidos urgentes de transferencias que deben mantenerse en secreto.

Solicitudes de cambiar la cuenta bancaria de destino de un pago.

Presión para saltear los controles internos o las aprobaciones habituales.

Contacto por canales poco habituales o desde números desconocidos.

Pequeñas inconsistencias en la imagen, el sonido o la sincronización de los labios en una videollamada.

Un tono o vocabulario que no coincide del todo con el de la persona real.

Cómo pueden protegerse las empresas

Verificación por otro canal: ante cualquier pedido de pago inusual, confirmar llamando a un número conocido de la persona, nunca al que figura en el mensaje.

ante cualquier pedido de pago inusual, confirmar llamando a un número conocido de la persona, nunca al que figura en el mensaje. Doble aprobación: exigir que las transferencias importantes sean autorizadas por al menos dos personas.

exigir que las transferencias importantes sean autorizadas por al menos dos personas. Palabras clave internas: algunas empresas acuerdan frases de verificación que solo conocen los responsables.

algunas empresas acuerdan frases de verificación que solo conocen los responsables. Capacitación: entrenar al personal de finanzas, tesorería y administración para reconocer estas técnicas.

entrenar al personal de finanzas, tesorería y administración para reconocer estas técnicas. Cultura de la consulta: dejar claro que ningún empleado será sancionado por verificar un pedido, aunque provenga del máximo directivo.

Un riesgo también para las pymes

Aunque el caso involucra a grandes organizaciones, las pequeñas y medianas empresas también son blanco de este tipo de estafas, muchas veces con menos controles internos. Un audio de WhatsApp con la voz del dueño pidiendo un pago urgente puede ser suficiente para engañar a un empleado de confianza. Establecer reglas simples, como confirmar siempre por llamada telefónica cualquier pedido de dinero, reduce mucho el riesgo.

Qué hacer si sospechás de un intento de fraude

Si recibiste un pedido sospechoso, lo primero es no realizar ninguna transferencia y cortar la comunicación. Después conviene avisar de inmediato al responsable de seguridad o a la dirección de la empresa por un canal independiente, guardar todos los registros —mensajes, números, grabaciones y correos— y, si ya se hizo un pago, contactar al banco lo antes posible para intentar frenar la operación. En la Argentina, estos hechos pueden denunciarse ante las fiscalías especializadas en delitos informáticos o en cualquier comisaría. Actuar rápido aumenta las posibilidades de recuperar los fondos y ayuda a que otras empresas no caigan en el mismo engaño.

Conclusión

El caso de los USD 129 millones muestra que los deepfakes dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta concreta del fraude corporativo. La defensa no pasa solo por la tecnología, sino por procesos claros: verificar por canales independientes, exigir aprobaciones múltiples y capacitar a las personas que manejan el dinero de la empresa.