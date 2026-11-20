La serie que cuenta cómo Ferran Adrià convirtió a elBulli en uno de los restaurantes más influyentes de la historia llega a Netflix el 20 de noviembre de 2026 en varios mercados, después de su estreno en la televisión pública catalana. Titulada originalmente «Gènesi» —»Génesis» en castellano y «Welcome to El Bulli» en algunos mercados de habla inglesa—, la ficción está protagonizada por Miquel Fernández en el papel del célebre cocinero y fue dirigida por David Pujol. El propio Adrià supervisó el rodaje, en el que se recrearon decenas de platos originales del restaurante.

En esta nota repasamos de qué trata, quiénes forman parte del elenco y por qué la historia de elBulli sigue fascinando a los amantes de la gastronomía.

Del estreno en Cataluña a Netflix

La serie fue producida por 3Cat, el grupo de medios públicos de Cataluña, y se estrenó el 21 de septiembre de 2026 en TV3 y en la plataforma 3Cat, donde alcanzó, según la prensa especializada española, alrededor de un 20% de cuota de pantalla. Netflix adquirió su distribución para distintos mercados de Europa, América y otras regiones. Según medios especializados, el estreno del 20 de noviembre incluye a Estados Unidos, el Reino Unido y buena parte de Europa occidental; la fecha para otros países, incluida la Argentina, puede variar, por lo que conviene verificar la disponibilidad en el catálogo local.

De qué trata

La historia arranca en los años ochenta, cuando un joven Ferran Adrià llega casi por casualidad a la cocina de elBulli, un pequeño restaurante en la cala Montjoi, en la Costa Brava, y conoce a Juli Soler, el director de sala que se convertiría en su socio y en el alma del lugar. A partir de ese encuentro, la serie muestra cómo ambos impulsaron una revolución gastronómica que llevó al restaurante a ser considerado el mejor del mundo. El relato combina esa época con una línea temporal ambientada en la actualidad, en la que aparecen personajes de ficción.

El elenco

Miquel Fernández como Ferran Adrià.

como Ferran Adrià. Ivan Massagué como Juli Soler.

como Juli Soler. Carlos Cuevas como Albert Adrià, el hermano menor de Ferran y figura clave en la creatividad de elBulli.

como Albert Adrià, el hermano menor de Ferran y figura clave en la creatividad de elBulli. Mónica López y Joana Vilapuig, entre otros intérpretes.

La serie fue dirigida por David Pujol, quien antes había realizado varios documentales sobre elBulli, lo que le dio un conocimiento profundo de su historia y de sus protagonistas.

Los platos, protagonistas

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es el cuidado puesto en la cocina. Según la información difundida durante el rodaje, se recrearon entre 70 y 80 platos originales de las 1.846 creaciones que elBulli catalogó a lo largo de su historia, con la participación de antiguos cocineros del restaurante. Ferran Adrià siguió de cerca el proyecto y la producción trabajó en colaboración con la Fundación elBulli para garantizar la fidelidad culinaria e histórica.

Por qué elBulli es una leyenda

ElBulli cambió la manera de entender la alta cocina. Desde su pequeño local en la Costa Brava, Ferran Adrià y su equipo experimentaron con técnicas, texturas y conceptos que luego se difundieron por todo el mundo: espumas, esferificaciones, deconstrucciones y una idea de la cocina como un espacio de creación comparable al arte. El restaurante abría solo una parte del año y dedicaba el resto a la investigación. Su fama era tal que recibía una cantidad enorme de pedidos de reserva para muy pocos lugares disponibles. Cerró como restaurante en 2011 y se transformó en una fundación dedicada a la creatividad y la innovación.

Una serie para cocineros y curiosos

Más allá de los fanáticos de la gastronomía, la serie propone una historia sobre la creatividad, el trabajo en equipo, la amistad y la obsesión por innovar. El vínculo entre Ferran Adrià y Juli Soler, dos personalidades complementarias, es uno de los ejes del relato. Para quienes trabajan en cocinas profesionales, además, puede ser una ventana a los orígenes de muchas técnicas que hoy son parte del oficio.

Qué tener en cuenta antes de verla

Es una ficción basada en hechos reales: incluye licencias dramáticas y personajes inventados.

incluye licencias dramáticas y personajes inventados. Tiene seis episodios: el formato breve permite verla en pocos días.

el formato breve permite verla en pocos días. Disponibilidad: verificá si ya está en el catálogo de Netflix de tu país.

verificá si ya está en el catálogo de Netflix de tu país. Idioma original: es una producción de la televisión catalana; Netflix suele ofrecer doblaje y subtítulos en distintos idiomas.

La cocina como fenómeno cultural

El estreno de la serie confirma el lugar que ocupa hoy la gastronomía en la cultura popular. En los últimos años, los documentales y las ficciones sobre cocineros, restaurantes y cocinas profesionales se multiplicaron en las plataformas y encontraron un público amplio, mucho más allá de los especialistas. La historia de elBulli tiene todos los ingredientes para ese público: un lugar casi mítico, personajes carismáticos, una apuesta creativa sin precedentes y un final inesperado, con el cierre del restaurante en su mejor momento para convertirse en un centro de investigación. Para la Argentina, donde la cocina de autor creció con fuerza y varios cocineros se formaron en la tradición de la vanguardia española, la serie también tiene un atractivo especial.

Conclusión

Génesis lleva a la pantalla una de las historias más fascinantes de la gastronomía contemporánea: la de un joven cocinero y un director de sala que, desde una cala de la Costa Brava, cambiaron la cocina mundial. Con el aval de Ferran Adrià y un cuidado especial por los platos, la serie es una cita obligada para los amantes de la buena mesa y para cualquiera que disfrute de las historias de creatividad.