El glaciar Perito Moreno es uno de los grandes íconos naturales de la Argentina y uno de los pocos glaciares del mundo que pueden observarse de cerca, desde pasarelas, a pocos metros de su imponente pared de hielo. Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, a unos 80 kilómetros de El Calafate, su frente de varios kilómetros de ancho y decenas de metros de altura regala uno de los espectáculos más impactantes de la Patagonia: el desprendimiento de bloques de hielo que caen con estruendo sobre el lago Argentino. En esta guía repasamos cómo visitarlo, qué excursiones elegir y qué tener en cuenta.

Un gigante de hielo

El Perito Moreno forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Su frente se extiende a lo largo de unos cinco kilómetros y se eleva unos 60 metros sobre el nivel del agua, aunque buena parte de su masa permanece sumergida. Debe su nombre a Francisco Pascasio Moreno, el «Perito Moreno», explorador y científico clave en la definición de los límites patagónicos.

El Parque Nacional Los Glaciares, creado en 1937, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Además del Perito Moreno, protege otros glaciares, como el Upsala y el Spegazzini, y el sector norte del parque, en El Chaltén.

Cómo llegar

El punto de partida es El Calafate, que cuenta con aeropuerto y conexiones aéreas con Buenos Aires y otras ciudades. Desde allí, el glaciar está a una hora y media de viaje por ruta asfaltada, aproximadamente. Se puede llegar en auto propio, en excursiones organizadas o en servicios regulares de transporte. Para ingresar al parque nacional se paga una entrada, cuyo valor y condiciones conviene consultar antes del viaje en los canales oficiales de Parques Nacionales.

Qué hacer en el glaciar

Las pasarelas

Un sistema de pasarelas y balcones de varios kilómetros, ubicado en la península de Magallanes, permite observar el glaciar desde distintos ángulos y alturas. Hay circuitos de diferente duración y dificultad, y la mayoría son accesibles. Es la forma más tradicional de conocerlo y la mejor para esperar los desprendimientos de hielo, que pueden ocurrir en cualquier momento.

Las navegaciones

Distintas excursiones en barco se acercan a la pared norte o sur del glaciar y permiten dimensionar su altura desde el agua. Son una muy buena opción para complementar la visita a las pasarelas.

Caminatas sobre el hielo

Con empresas autorizadas es posible caminar sobre el glaciar con crampones, acompañados por guías especializados. Hay propuestas más cortas y otras más exigentes, con requisitos de edad y estado físico que conviene consultar al reservar. Es una experiencia única que permite ver de cerca grietas, lagunas y formaciones de hielo azul.

La ruptura del glaciar

Uno de los fenómenos más famosos del Perito Moreno es su ruptura. Al avanzar, el glaciar puede apoyarse contra la península de Magallanes y formar un dique de hielo que separa el Brazo Rico del resto del lago Argentino. El agua del Brazo Rico sube de nivel y su presión termina abriendo un túnel bajo el hielo, que se agranda hasta que el puente se desploma. El fenómeno ocurre de manera irregular, sin una periodicidad fija, y cuando sucede atrae a visitantes de todo el mundo.

Cuándo ir

El glaciar puede visitarse todo el año. La primavera y el verano ofrecen días más largos y temperaturas más agradables, aunque también más visitantes. El otoño suma colores intensos en los bosques y menos gente. En invierno, el paisaje es más austero y algunas excursiones pueden no estar disponibles, pero la tranquilidad tiene su encanto.

Consejos prácticos

Abrigo en capas: cerca del hielo la temperatura baja y el viento se siente más.

cerca del hielo la temperatura baja y el viento se siente más. Protección solar y anteojos: el reflejo del sol en el hielo es intenso.

el reflejo del sol en el hielo es intenso. Calzado cómodo: para recorrer las pasarelas sin apuro.

para recorrer las pasarelas sin apuro. Paciencia: quedarse un rato en silencio frente al glaciar aumenta las chances de ver un desprendimiento.

quedarse un rato en silencio frente al glaciar aumenta las chances de ver un desprendimiento. Respetar las indicaciones: no salir de las pasarelas ni acercarse a la orilla por zonas no habilitadas; las olas que generan los desprendimientos pueden ser peligrosas.

no salir de las pasarelas ni acercarse a la orilla por zonas no habilitadas; las olas que generan los desprendimientos pueden ser peligrosas. Reservar con anticipación las navegaciones y caminatas en temporada alta.

Un glaciar que también cambia

Durante décadas, el Perito Moreno fue conocido por su relativa estabilidad, a diferencia de muchos glaciares del mundo que retroceden por el calentamiento global. Sin embargo, estudios científicos recientes advierten que también muestra señales de retroceso. Visitarlo de manera responsable y conocer su fragilidad es parte de la experiencia.

Qué más hacer en El Calafate

La ciudad de El Calafate, a orillas del lago Argentino, es mucho más que la puerta de entrada al glaciar. Allí se puede visitar el Glaciarium, un centro de interpretación dedicado al hielo patagónico; recorrer la Reserva Laguna Nimez, ideal para observar aves como flamencos, cisnes de cuello negro y cauquenes; hacer cabalgatas en estancias o disfrutar de la gastronomía regional, con el cordero patagónico como protagonista. Desde El Calafate también parten navegaciones hacia otros glaciares del parque, como el Upsala y el Spegazzini, y excursiones hacia El Chaltén. Para recorrer la zona con tranquilidad, conviene planificar al menos tres o cuatro días.

Conclusión

El glaciar Perito Moreno es una visita obligada para quien viaja a la Patagonia. Desde las pasarelas, en barco o caminando sobre el hielo, ofrece una experiencia que combina belleza, escala y emoción. Con algo de planificación y respeto por el entorno, es uno de esos lugares que justifican por sí solos un viaje a Santa Cruz.