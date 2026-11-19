El 11 de octubre de 1992, en el Palacio Ducó, Mariano Dalla Líbera le marcó a Gimnasia y Esgrima La Plata un gol que nunca existió y que, sin embargo, figura en todas las estadísticas. A 34 años de aquella tarde, la jugada sigue apareciendo en cada debate sobre errores arbitrales en el fútbol argentino y conserva un récord difícil de igualar: ningún futbolista, ni siquiera los más talentosos de la historia, logró que le convalidaran un tanto en el que la pelota ingresó al arco por afuera de la red.

La jugada que nadie vio

Se disputaba la décima fecha del Torneo Apertura 1992 y Huracán recibía a Gimnasia en Parque Patricios. El partido estaba 1 a 0 cuando Dalla Líbera, delantero del Globo conocido como «el Loco», sacó un remate desde unos 30 metros. La pelota pegó en el palo derecho del arco que defendía Hernán Cristante, salió hacia afuera y terminó metiéndose en el arco por la parte trasera de la red.

Desde la tribuna, desde el banco y desde el campo, la secuencia pareció un golazo. El árbitro lo convalidó, los jueces de línea no levantaron la bandera y ni el arquero ni sus compañeros protestaron. Fue el 1 a 1 parcial, el partido siguió como si nada y terminó igualado 2 a 2.

La explicación en «Fútbol de Primera»

El engaño quedó al descubierto esa misma noche, cuando la televisión mostró la repetición desde otro ángulo. En el programa «Fútbol de Primera», conducido por Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez, invitaron al propio Dalla Líbera a explicar lo inexplicable. El delantero ensayó una defensa que pasó al folclore futbolero: sugirió que el reflejo del sol podía haber confundido a todos.

Con los años, el exjugador admitió en distintas entrevistas que no había sido gol, que en el momento no se dio cuenta y que, ante la duda, lo único que quería era que el juego se reanudara rápido desde el medio. También contó que Cristante, con quien mantuvo una buena relación, solía tomarse la situación con humor.

Por qué sigue dando que hablar

La vigencia de la historia tiene una explicación sencilla: en la era del VAR, una jugada así sería revisada y anulada en segundos. Por eso el gol de Dalla Líbera se volvió el ejemplo perfecto de cómo se jugaba al fútbol cuando la única tecnología disponible era la vista del árbitro y sus asistentes.

Sin cámaras de revisión: en 1992 el árbitro no tenía ninguna herramienta para corregir una decisión.

en 1992 el árbitro no tenía ninguna herramienta para corregir una decisión. Sin reclamo: lo insólito no es solo el error, sino que ningún protagonista advirtió la irregularidad durante el partido.

lo insólito no es solo el error, sino que ningún protagonista advirtió la irregularidad durante el partido. Sin antecedentes: hay goles fantasma famosos por pelotas que no cruzaron la línea, pero casi ninguno por un ingreso desde atrás de la red.

Otros goles fantasma de la historia

El fútbol mundial acumula episodios similares. El más célebre es el de Geoff Hurst en la final del Mundial de 1966, cuando Inglaterra venció a Alemania con un remate que pegó en el travesaño y picó sobre la línea. En el fútbol argentino también se recuerda el tiro libre de Rubén Suñé en la final del Nacional de 1976 entre Boca y River, durante décadas llamado «gol fantasma» porque no había imágenes que lo mostraran.

La diferencia es que en esos casos el debate gira alrededor de centímetros. En el de Dalla Líbera no hay discusión posible: la pelota entró por el lugar equivocado y el gol cuenta igual. Por eso, a más de tres décadas, sigue siendo una rareza sin réplica en las canchas del país.