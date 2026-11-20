El golpe de calor es una emergencia médica que se produce cuando el cuerpo no logra regular su temperatura y esta sube a niveles peligrosos, en general por encima de los 40 °C. Puede causar confusión, desmayos, convulsiones y daño en órganos vitales si no se actúa rápido. Con la llegada del verano y las olas de calor, conocer sus síntomas, saber quiénes tienen más riesgo y aprender qué hacer mientras llega la ayuda puede marcar la diferencia.

En esta nota explicamos la diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor, las principales medidas de prevención y los primeros auxilios recomendados.

Cómo se regula la temperatura del cuerpo

El organismo mantiene su temperatura alrededor de los 36 a 37 °C gracias a distintos mecanismos, entre ellos la transpiración: al evaporarse el sudor, la piel se enfría. Cuando hace mucho calor, hay mucha humedad o se realiza un esfuerzo físico intenso, esos mecanismos pueden ser insuficientes. Si además la persona no repone el líquido que pierde, la temperatura corporal empieza a subir.

Agotamiento por calor y golpe de calor

Agotamiento por calor

Es la etapa previa y más leve. Puede manifestarse con sudoración abundante, cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza, calambres musculares, náuseas y sed intensa. Si se actúa a tiempo —descansando en un lugar fresco, hidratándose y enfriando el cuerpo—, suele mejorar en poco tiempo. Si no, puede evolucionar a un golpe de calor.

Golpe de calor

Es la forma grave. Los signos de alarma incluyen temperatura corporal muy elevada, piel caliente y enrojecida —que puede estar seca o húmeda—, dolor de cabeza intenso, confusión o comportamiento extraño, dificultad para hablar, pulso acelerado, respiración rápida, vómitos, desmayo y convulsiones. Requiere atención médica urgente.

Quiénes tienen más riesgo

Bebés y chicos pequeños: regulan peor la temperatura y dependen de los adultos para hidratarse.

regulan peor la temperatura y dependen de los adultos para hidratarse. Personas mayores: sienten menos la sed y pueden tener enfermedades o tratamientos que dificultan la regulación térmica.

sienten menos la sed y pueden tener enfermedades o tratamientos que dificultan la regulación térmica. Personas con enfermedades crónicas: cardíacas, respiratorias, renales, diabetes u obesidad.

cardíacas, respiratorias, renales, diabetes u obesidad. Quienes trabajan o hacen deporte al aire libre: albañiles, repartidores, trabajadores rurales, deportistas.

albañiles, repartidores, trabajadores rurales, deportistas. Quienes toman ciertos medicamentos: algunos diuréticos, antihipertensivos o psicofármacos pueden aumentar el riesgo; conviene consultar con el médico.

Cómo prevenirlo

Hidratarse antes de tener sed: tomar agua con frecuencia a lo largo del día.

tomar agua con frecuencia a lo largo del día. Evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas: favorecen la deshidratación.

favorecen la deshidratación. Evitar el sol en las horas de mayor calor: en general, entre las 10 y las 16.

en general, entre las 10 y las 16. Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero o gorra.

además de sombrero o gorra. Buscar ambientes frescos y ventilados: si no hay aire acondicionado, ventilar y usar ventiladores o paños húmedos.

si no hay aire acondicionado, ventilar y usar ventiladores o paños húmedos. Comer liviano: frutas, verduras y comidas frescas; evitar las comidas muy pesadas.

frutas, verduras y comidas frescas; evitar las comidas muy pesadas. Reducir la actividad física intensa en los días de calor extremo o trasladarla a las primeras horas de la mañana o a la noche.

en los días de calor extremo o trasladarla a las primeras horas de la mañana o a la noche. Nunca dejar a chicos, personas mayores o mascotas dentro de un auto estacionado, ni siquiera por unos minutos.

Qué hacer ante un golpe de calor

Llamar a emergencias: en muchas jurisdicciones de la Argentina, al 107, o al número de emergencias local. Trasladar a la persona a la sombra o a un lugar fresco y ventilado. Aflojar o quitar la ropa que ajuste o abrigue. Enfriar el cuerpo: aplicar agua fresca o paños húmedos en la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles, y abanicar. Hidratar con cuidado: si la persona está consciente y puede tragar, ofrecerle agua de a sorbos. No dar alcohol ni medicamentos para la fiebre: los antitérmicos no son útiles en el golpe de calor. Si la persona está inconsciente, colocarla de costado y no darle nada por boca hasta que llegue la ayuda.

Cuidar a los que más lo necesitan

Durante las olas de calor, conviene estar atentos a familiares, vecinos y amigos que viven solos, especialmente personas mayores. Un llamado o una visita para verificar que estén bien hidratados y en un ambiente fresco puede prevenir una situación grave. En el caso de los bebés, hay que ofrecerles el pecho o líquido con más frecuencia y evitar abrigarlos de más.

Los animales también sufren el calor

Perros y gatos también pueden sufrir golpes de calor. Necesitan agua fresca siempre disponible, sombra y paseos en horarios frescos. Los perros de hocico corto y los animales mayores son especialmente vulnerables. Jadeo excesivo, babeo, debilidad o desmayo son señales de alarma que requieren atención veterinaria.

Calor en el trabajo

Las personas que trabajan al aire libre o en ambientes calurosos, como cocinas, fábricas o depósitos sin ventilación, están especialmente expuestas. En esos casos, es importante organizar pausas regulares en lugares frescos, garantizar el acceso permanente a agua potable, adaptar los horarios para evitar las horas de mayor calor y capacitar a los equipos para reconocer los primeros síntomas en ellos mismos y en sus compañeros. Las empresas y los empleadores tienen un rol clave en la prevención, y los trabajadores no deberían sentirse presionados a seguir trabajando si se sienten mal. Ante mareos, calambres o confusión, hay que detener la tarea de inmediato y aplicar las medidas de enfriamiento.

Conclusión

El golpe de calor es prevenible en la mayoría de los casos con medidas simples: hidratarse, evitar el sol en las horas de mayor radiación, usar ropa adecuada y cuidar especialmente a los grupos de riesgo. Reconocer a tiempo los síntomas y actuar rápido, enfriando el cuerpo y llamando a emergencias, puede salvar una vida.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la atención médica. Ante una emergencia, llamá al servicio de emergencias de tu localidad.