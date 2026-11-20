El golpe de calor es una emergencia médica que se produce cuando el cuerpo no logra regular su temperatura y esta sube a niveles peligrosos, en general por encima de los 40 °C. Puede causar confusión, desmayos, convulsiones y daño en órganos vitales si no se actúa rápido. Con la llegada del verano y las olas de calor, conocer sus síntomas, saber quiénes tienen más riesgo y aprender qué hacer mientras llega la ayuda puede marcar la diferencia.
En esta nota explicamos la diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor, las principales medidas de prevención y los primeros auxilios recomendados.
Cómo se regula la temperatura del cuerpo
El organismo mantiene su temperatura alrededor de los 36 a 37 °C gracias a distintos mecanismos, entre ellos la transpiración: al evaporarse el sudor, la piel se enfría. Cuando hace mucho calor, hay mucha humedad o se realiza un esfuerzo físico intenso, esos mecanismos pueden ser insuficientes. Si además la persona no repone el líquido que pierde, la temperatura corporal empieza a subir.
Agotamiento por calor y golpe de calor
Agotamiento por calor
Es la etapa previa y más leve. Puede manifestarse con sudoración abundante, cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza, calambres musculares, náuseas y sed intensa. Si se actúa a tiempo —descansando en un lugar fresco, hidratándose y enfriando el cuerpo—, suele mejorar en poco tiempo. Si no, puede evolucionar a un golpe de calor.
Golpe de calor
Es la forma grave. Los signos de alarma incluyen temperatura corporal muy elevada, piel caliente y enrojecida —que puede estar seca o húmeda—, dolor de cabeza intenso, confusión o comportamiento extraño, dificultad para hablar, pulso acelerado, respiración rápida, vómitos, desmayo y convulsiones. Requiere atención médica urgente.
Quiénes tienen más riesgo
- Bebés y chicos pequeños: regulan peor la temperatura y dependen de los adultos para hidratarse.
- Personas mayores: sienten menos la sed y pueden tener enfermedades o tratamientos que dificultan la regulación térmica.
- Personas con enfermedades crónicas: cardíacas, respiratorias, renales, diabetes u obesidad.
- Quienes trabajan o hacen deporte al aire libre: albañiles, repartidores, trabajadores rurales, deportistas.
- Quienes toman ciertos medicamentos: algunos diuréticos, antihipertensivos o psicofármacos pueden aumentar el riesgo; conviene consultar con el médico.
Cómo prevenirlo
- Hidratarse antes de tener sed: tomar agua con frecuencia a lo largo del día.
- Evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas: favorecen la deshidratación.
- Evitar el sol en las horas de mayor calor: en general, entre las 10 y las 16.
- Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero o gorra.
- Buscar ambientes frescos y ventilados: si no hay aire acondicionado, ventilar y usar ventiladores o paños húmedos.
- Comer liviano: frutas, verduras y comidas frescas; evitar las comidas muy pesadas.
- Reducir la actividad física intensa en los días de calor extremo o trasladarla a las primeras horas de la mañana o a la noche.
- Nunca dejar a chicos, personas mayores o mascotas dentro de un auto estacionado, ni siquiera por unos minutos.
Qué hacer ante un golpe de calor
- Llamar a emergencias: en muchas jurisdicciones de la Argentina, al 107, o al número de emergencias local.
- Trasladar a la persona a la sombra o a un lugar fresco y ventilado.
- Aflojar o quitar la ropa que ajuste o abrigue.
- Enfriar el cuerpo: aplicar agua fresca o paños húmedos en la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles, y abanicar.
- Hidratar con cuidado: si la persona está consciente y puede tragar, ofrecerle agua de a sorbos.
- No dar alcohol ni medicamentos para la fiebre: los antitérmicos no son útiles en el golpe de calor.
- Si la persona está inconsciente, colocarla de costado y no darle nada por boca hasta que llegue la ayuda.
Cuidar a los que más lo necesitan
Durante las olas de calor, conviene estar atentos a familiares, vecinos y amigos que viven solos, especialmente personas mayores. Un llamado o una visita para verificar que estén bien hidratados y en un ambiente fresco puede prevenir una situación grave. En el caso de los bebés, hay que ofrecerles el pecho o líquido con más frecuencia y evitar abrigarlos de más.
Los animales también sufren el calor
Perros y gatos también pueden sufrir golpes de calor. Necesitan agua fresca siempre disponible, sombra y paseos en horarios frescos. Los perros de hocico corto y los animales mayores son especialmente vulnerables. Jadeo excesivo, babeo, debilidad o desmayo son señales de alarma que requieren atención veterinaria.
Calor en el trabajo
Las personas que trabajan al aire libre o en ambientes calurosos, como cocinas, fábricas o depósitos sin ventilación, están especialmente expuestas. En esos casos, es importante organizar pausas regulares en lugares frescos, garantizar el acceso permanente a agua potable, adaptar los horarios para evitar las horas de mayor calor y capacitar a los equipos para reconocer los primeros síntomas en ellos mismos y en sus compañeros. Las empresas y los empleadores tienen un rol clave en la prevención, y los trabajadores no deberían sentirse presionados a seguir trabajando si se sienten mal. Ante mareos, calambres o confusión, hay que detener la tarea de inmediato y aplicar las medidas de enfriamiento.
Conclusión
El golpe de calor es prevenible en la mayoría de los casos con medidas simples: hidratarse, evitar el sol en las horas de mayor radiación, usar ropa adecuada y cuidar especialmente a los grupos de riesgo. Reconocer a tiempo los síntomas y actuar rápido, enfriando el cuerpo y llamando a emergencias, puede salvar una vida.
Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la atención médica. Ante una emergencia, llamá al servicio de emergencias de tu localidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un golpe de calor?
Es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura y esta sube a niveles peligrosos, generalmente por encima de los 40 °C, con alteraciones como confusión, desmayo o convulsiones.
¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?
Temperatura corporal muy alta, piel caliente y enrojecida, dolor de cabeza intenso, confusión, mareos, náuseas, pulso acelerado y, en casos graves, pérdida del conocimiento.
¿Qué hacer ante un golpe de calor?
Llamar a emergencias, trasladar a la persona a la sombra o a un lugar fresco, aflojarle la ropa, enfriarla con agua y paños húmedos y abanicarla. Si está consciente y puede tragar, ofrecerle agua de a sorbos.
¿Quiénes tienen más riesgo?
Los bebés y chicos pequeños, las personas mayores, quienes tienen enfermedades crónicas, las personas que trabajan o hacen deporte al aire libre y quienes toman ciertos medicamentos.