Netflix estrenó el 18 de noviembre de 2026 «Gordon», una serie argentina de siete episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna en el papel de Aníbal Gordon. Basada en los libros «Gordon» y «Gordon, el aniquilador», del periodista e historiador Marcelo Larraquy, la ficción reconstruye la historia de un delincuente que, según investigaciones periodísticas y judiciales, actuó al servicio de estructuras de inteligencia del Estado en uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Es una de las producciones nacionales más ambiciosas de la plataforma en el año.

En esta nota repasamos de qué trata la serie, quiénes la hicieron y por qué despierta interés tanto en la Argentina como en el exterior.

Quién fue Aníbal Gordon

Aníbal Gordon fue un delincuente argentino cuya trayectoria se cruzó con la de los servicios de inteligencia y los grupos parapoliciales que operaron en la década de 1970. Su nombre quedó asociado, en investigaciones periodísticas y en causas judiciales, a la represión ilegal durante la última dictadura militar, incluido el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Con el regreso de la democracia fue detenido y condenado por la Justicia. Su figura condensa una pregunta incómoda que la serie busca explorar: cómo el crimen común y el aparato del Estado llegaron a entrelazarse.

La serie

Gordon fue desarrollada por Pablo Trapero, uno de los directores argentinos más reconocidos internacionalmente, autor de películas como Mundo grúa, Leonera, Carancho y El clan, esta última también basada en un caso real de la historia criminal argentina. En esta oportunidad, Trapero ocupa el rol de showrunner y comparte la dirección con Pablo Fendrik, director de El ardor. La serie tiene siete capítulos y se estrenó en simultáneo en todo el mundo.

El elenco

Rodrigo de la Serna encabeza el reparto como Aníbal Gordon. El actor, recordado por papeles como el de Alberto Granado en Diarios de motocicleta y por su participación en La casa de papel, asume aquí un personaje complejo y perturbador. El elenco incluye además a Matías Recalt, Camila Peralta, Agustín Pardella, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer, entre otros intérpretes.

Basada en la investigación de Marcelo Larraquy

Marcelo Larraquy es un periodista e historiador argentino que dedicó buena parte de su obra a la violencia política y a los servicios de inteligencia en la Argentina del siglo XX. Sus libros sobre Aníbal Gordon reconstruyen la vida del personaje a partir de documentos, testimonios y expedientes judiciales. La serie toma esa investigación como base, aunque, como toda ficción, se permite licencias dramáticas para contar la historia.

El cine argentino y los casos reales

Gordon se suma a una tradición de ficciones argentinas que abordan hechos reales vinculados a la violencia política y el crimen, como El clan, del propio Trapero, o Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Estas producciones encontraron un público internacional interesado en historias que combinan el suspenso del género policial con una mirada sobre la historia reciente del país. Para la industria audiovisual argentina, además, este tipo de proyectos con plataformas globales representa una fuente de trabajo y de proyección internacional.

Por qué verla

Por su director: Pablo Trapero tiene una sólida trayectoria en el cine basado en hechos reales.

Pablo Trapero tiene una sólida trayectoria en el cine basado en hechos reales. Por su protagonista: Rodrigo de la Serna asume uno de los papeles más desafiantes de su carrera.

Rodrigo de la Serna asume uno de los papeles más desafiantes de su carrera. Por su historia: invita a reflexionar sobre un período clave de la historia argentina.

invita a reflexionar sobre un período clave de la historia argentina. Por su formato: siete episodios que pueden verse en pocos días.

Un tema sensible

La serie aborda hechos vinculados a la represión ilegal, la violencia y el terrorismo de Estado, temas que siguen siendo sensibles en la Argentina, especialmente para las víctimas y sus familias. Por su contenido, está dirigida a un público adulto. Para quienes quieran profundizar, los libros de Larraquy y los registros de los juicios por crímenes de lesa humanidad ofrecen información documentada sobre los hechos.

La mirada de Trapero

A lo largo de su carrera, Pablo Trapero se interesó por personajes que se mueven en zonas grises y por los mecanismos de poder que los rodean. En El clan, que retrató a la familia Puccio, mostró cómo una aparente normalidad familiar podía convivir con secuestros y asesinatos. En Carancho, exploró las redes de corrupción alrededor de los accidentes de tránsito. Gordon parece continuar esa línea: un relato sobre cómo un hombre al margen de la ley encuentra protección y propósito dentro de estructuras estatales que operaban en la clandestinidad. La serie le da a esa mirada el espacio de siete capítulos para desarrollar el contexto, los vínculos y las consecuencias.

Una producción para el mundo

Al estrenarse de manera global, la serie llega a públicos que quizás no conocen la historia argentina de los años setenta. Para esos espectadores, la ficción funciona como una puerta de entrada a un período complejo, marcado por la violencia política, la dictadura y la lucha posterior por la memoria, la verdad y la justicia. Para el público argentino, en cambio, propone revisitar desde otro ángulo una historia que forma parte de la memoria colectiva y que sigue generando debates. Esa doble lectura es uno de los rasgos que distinguen a las producciones locales que logran trascender las fronteras.

Conclusión

Con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik y la actuación de Rodrigo de la Serna, Gordon lleva a la pantalla una historia real que expone los vínculos entre el crimen y el poder en la Argentina de los años setenta. Es una propuesta intensa y necesaria, que combina el atractivo del drama criminal con una mirada sobre la memoria del país.