Grand Theft Auto VI salió a la venta el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, después de dos postergaciones y con cifras de preventa que no tienen antecedentes en la industria del videojuego. Según estimaciones de la consultora Sensor Tower, una semana antes del lanzamiento las reservas digitales ya superaban los USD 1.000 millones. La edición estándar cuesta USD 79,99 en Estados Unidos y, por ahora, no hay una versión confirmada para PC.

En esta nota repasamos cómo llegó Rockstar Games a esta fecha, qué números dejó la preventa, qué ediciones existen y qué conviene tener en cuenta antes de comprarlo en la Argentina.

Un lanzamiento que tardó más de lo previsto

El camino hasta el 19 de noviembre no fue directo. Rockstar había anunciado originalmente una ventana de lanzamiento para el otoño boreal de 2025. Luego movió la fecha al 26 de mayo de 2026 y, en noviembre de 2025, confirmó una nueva postergación hasta el 19 de noviembre de 2026. El estudio explicó entonces que necesitaba esos meses adicionales para terminar el juego con el nivel de pulido que esperan los jugadores.

A lo largo de 2026, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ratificó la fecha en cada presentación de resultados. La compañía llegó a proyectar niveles récord de reservas netas para su año fiscal 2027, impulsados casi exclusivamente por este lanzamiento. Para Take-Two, GTA VI no es un título más de su catálogo: es el producto que sostiene buena parte de sus previsiones financieras.

Preventas récord

Las reservas se habilitaron el 25 de junio de 2026 y, desde entonces, las estimaciones no dejaron de crecer. A mediados de julio, la consultora Newzoo proyectaba que el juego podría facturar entre USD 3.250 millones y USD 5.200 millones en su primera semana. Como referencia, GTA V había facturado cerca de USD 1.150 millones en sus primeros días de 2013.

El 10 de noviembre, Sony confirmó en el blog oficial de PlayStation que GTA VI había batido el récord histórico de preventas de PlayStation Store. Ese mismo día, Sensor Tower estimó unas 9,7 millones de copias reservadas y alrededor de USD 942 millones en ingresos. Para el 13 de noviembre, la misma firma ubicaba la cifra en 12,13 millones de copias y USD 1.180 millones. Es importante aclarar que se trata de cálculos de terceros basados en ventas digitales, no de datos verificados por Rockstar.

Descargas que saturaron redes

La precarga digital se habilitó el 10 de noviembre para que los jugadores pudieran instalar el juego antes de su lanzamiento. En PS5, el espacio mínimo requerido informado fue de 212 GB. La avalancha de descargas generó picos de tráfico récord y algunos proveedores de internet en Estados Unidos llegaron a advertir a sus clientes o a ofrecer aumentos temporales de velocidad.

Precio, ediciones y plataformas

Edición estándar: USD 79,99 en Estados Unidos.

USD 79,99 en Estados Unidos. Ultimate Edition: USD 99,99.

USD 99,99. Plataformas: PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Formato físico: las cajas incluyen un código de descarga.

las cajas incluyen un código de descarga. PC: no figura en las fichas oficiales del lanzamiento; distintos reportes la esperan para 2027.

En la Argentina, el precio final depende del canal de compra, de los impuestos aplicables a las compras en moneda extranjera y de las promociones de cada tienda. Conviene comparar entre la tienda digital de cada consola y los comercios locales antes de decidir.

De qué se trata GTA VI

El juego transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y marca el regreso de la saga a Vice City, la ciudad que los fanáticos conocen desde las entregas anteriores. Como es tradición en la serie, propone un mundo abierto enorme, con historias de crimen, sátira social y una gran libertad para recorrer el mapa. Las expectativas son enormes: GTA V vendió más de 230 millones de unidades y es uno de los juegos más vendidos de la historia.

Qué tener en cuenta antes de comprarlo

Espacio libre: verificá que tu consola tenga lugar suficiente; en PS5 el mínimo informado fue de 212 GB.

verificá que tu consola tenga lugar suficiente; en PS5 el mínimo informado fue de 212 GB. Conexión: la descarga es pesada; si podés, hacela por cable o en horarios de menor uso.

la descarga es pesada; si podés, hacela por cable o en horarios de menor uso. Edición: evaluá si los contenidos extra de la Ultimate Edition justifican la diferencia de precio.

evaluá si los contenidos extra de la Ultimate Edition justifican la diferencia de precio. Clasificación: es un juego con contenido para adultos; revisá la calificación por edades antes de regalarlo.

es un juego con contenido para adultos; revisá la calificación por edades antes de regalarlo. Compras seguras: desconfiá de códigos a precios demasiado bajos en sitios no oficiales.

El impacto en la industria

El peso de GTA VI se sintió incluso antes de su salida. Varias distribuidoras movieron las fechas de sus propios lanzamientos para no competir con el juego de Rockstar en la temporada de compras de fin de año. Para la industria, el título funciona como termómetro: si confirma las proyecciones, reforzará la idea de que los grandes lanzamientos de precio alto siguen teniendo un público masivo dispuesto a pagar por ellos.

Qué se espera en las próximas semanas

Con el juego ya en manos del público, la atención se desplaza a las primeras cifras oficiales de ventas que publique Take-Two, a la recepción de la crítica y al funcionamiento del modo en línea, que en la entrega anterior se convirtió en una fuente de ingresos durante más de una década. También habrá que seguir de cerca cualquier anuncio sobre la versión para PC, una de las grandes incógnitas que dejó el lanzamiento.

Conclusión

GTA VI llegó finalmente a las consolas después de años de espera y dos postergaciones, con preventas que, según las estimaciones disponibles, superan cualquier antecedente. Su desempeño en las próximas semanas definirá buena parte del año para Take-Two y servirá de referencia para toda la industria. Para los jugadores, la recomendación es simple: preparar espacio, comparar precios y comprar siempre en canales oficiales.