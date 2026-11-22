El 29 de octubre de 2026, atacantes vaciaron billeteras calientes de Binance por unos USD 6.300 millones, el mayor robo de criptomonedas de la historia. El FBI atribuyó el ataque al grupo norcoreano TraderTraitor, el mismo al que señaló por el hackeo a Bybit en 2025. Binance suspendió los retiros, aseguró que cubriría las pérdidas con fondos propios y empezó a reabrir los retiros por etapas el 1 de noviembre. Socios de la industria lograron congelar cerca de USD 3.000 millones de los activos robados.

En esta nota repasamos cómo fue el ataque, qué hizo Binance, cómo reaccionó el mercado y qué lecciones deja para quienes tienen criptomonedas en exchanges.

Qué pasó en el hackeo a Binance

Según la información difundida por la propia empresa y por firmas de análisis de blockchain, los atacantes retiraron fondos de billeteras calientes de Binance en al menos diez blockchains distintas, en una operación que se concretó en buena parte en unos 20 minutos. Las billeteras calientes son las que están conectadas a internet y se usan para procesar los retiros diarios de los usuarios, a diferencia de las billeteras frías, que se guardan fuera de línea.

Binance estimó el impacto en unos USD 6.300 millones. Otras firmas de análisis, como Elliptic, Chainalysis y TRM Labs, ubicaron la cifra entre USD 6.360 y USD 6.430 millones. En cualquier caso, el monto equivale a más de cuatro veces el robo a Bybit de febrero de 2025, de alrededor de USD 1.500 millones, que hasta ese momento era el récord.

Cómo se preparó el ataque

De acuerdo con TRM Labs, la preparación comenzó al menos 36 horas antes del robo. La billetera operativa del atacante recibió pequeños retiros desde Tornado Cash, un servicio que oculta el origen de los fondos, para financiar las comisiones necesarias. Algunos reportes señalan que la investigación apunta a la computadora comprometida de un ingeniero de infraestructura, que habría permitido enviar solicitudes de retiro no autorizadas. Binance se comprometió a publicar un informe técnico completo sobre el incidente.

Quién está detrás

El 31 de octubre, el FBI atribuyó el ataque a TraderTraitor, una unidad vinculada a Corea del Norte considerada la operación de robo de criptomonedas patrocinada por un Estado más activa del mundo. Agencias de seguridad occidentales sostienen desde hace años que las criptomonedas robadas por estos grupos ayudan a financiar los programas militares norcoreanos. Según estimaciones del sector, este único ataque representa cerca del 73% de todas las pérdidas por hackeos cripto registradas en 2026.

Qué hizo Binance

Suspensión de retiros

Apenas detectó el ataque, Binance suspendió todos los retiros para evitar nuevas salidas de fondos y revisar sus sistemas. Los depósitos siguieron habilitados durante todo el proceso.

Compromiso de cubrir las pérdidas

La empresa aseguró que absorbería el impacto financiero con sus propios fondos y que las pérdidas no se trasladarían a los usuarios. El 1 de noviembre informó que ya había repuesto alrededor del 95% de los activos robados con reservas corporativas.

Reapertura por etapas

Los retiros empezaron a reabrirse el 1 de noviembre. La red de Bitcoin fue la primera en volver a funcionar, seguida por ether, BNB y las stablecoins USDT y USDC en las redes de Ethereum y BNB Smart Chain. En los días siguientes se fueron sumando otras redes. Ese mismo domingo, Binance registró salidas netas por unos USD 3.640 millones, cerca del 2,1% de los activos que custodia, aunque la empresa indicó luego que el ritmo de retiros se había estabilizado. También anunció una actualización de su prueba de reservas para demostrar que mantiene los activos que les debe a sus clientes.

Cómo reaccionó el mercado

El hackeo agravó un momento ya delicado para el mercado cripto. Tras el ataque, los ETF de bitcoin en Estados Unidos registraron salidas por USD 643 millones en un solo día y se liquidaron más de USD 1.300 millones en posiciones apalancadas. El episodio contribuyó a la racha bajista que llevó a bitcoin por debajo de los USD 62.000 a mediados de noviembre. Además, días después del hackeo, el director financiero de Binance anunció su salida de la empresa.

Cuidado con las estafas posteriores

Los grandes robos suelen ir seguidos de una ola de estafas oportunistas. Binance advirtió a sus usuarios que no confíen en enlaces, mensajes ni pedidos de datos de cuenta que no provengan de sus canales oficiales. Es habitual que los estafadores se hagan pasar por soporte técnico y ofrezcan «recuperar» fondos o «proteger» cuentas a cambio de contraseñas o frases semilla.

Lecciones para los usuarios

No dejes todo en un exchange: las plataformas centralizadas son un blanco atractivo para los atacantes.

las plataformas centralizadas son un blanco atractivo para los atacantes. Considerá la autocustodia: para montos importantes, una billetera propia, idealmente física, reduce la dependencia de terceros.

para montos importantes, una billetera propia, idealmente física, reduce la dependencia de terceros. Diversificá plataformas: repartir fondos entre distintos proveedores limita el impacto de un incidente.

repartir fondos entre distintos proveedores limita el impacto de un incidente. Revisá la prueba de reservas: elegí exchanges que publiquen información verificable sobre sus activos.

elegí exchanges que publiquen información verificable sobre sus activos. Protegé tu cuenta: usá verificación en dos pasos con una aplicación o llave física, no por SMS.

usá verificación en dos pasos con una aplicación o llave física, no por SMS. Nunca compartas tu frase semilla: ningún soporte legítimo te la va a pedir.

Conclusión

El hackeo a Binance del 29 de octubre de 2026 es el mayor robo de la historia de las criptomonedas y vuelve a poner en primer plano los riesgos de la custodia centralizada. La rápida respuesta de la empresa, que cubrió la mayor parte de las pérdidas con fondos propios, evitó que los usuarios sufrieran pérdidas directas, pero el episodio golpeó la confianza del mercado. Para los inversores, la principal enseñanza es clara: la seguridad de los fondos depende tanto de la plataforma elegida como de las decisiones de custodia de cada uno.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alto riesgo.