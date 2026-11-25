Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Miami Life Realty presentará Miami Premium el miércoles 2 de diciembre de 2026 en dos seminarios gratuitos, en Microcentro y en Nordelta.

El modelo requiere USD 120.000 con aportes distribuidos en dos años y reparte la inversión entre seis desarrollos en preconstrucción del sur de Florida.

Los encuentros estarán a cargo del broker Jorge Kupferman y requieren inscripción previa, con cupos limitados. Resumen Miami Life Realty desembarca en Buenos Aires para presentar Miami Premium, una propuesta de inversión en dólares en el mercado inmobiliario del sur de Florida. El modelo contempla un capital de USD 120.000 con aportes escalonados durante dos años y la participación en seis desarrollos en preconstrucción ubicados en Brickell, Coral Gables, North Miami Beach y Hallandale Beach. Según la firma, los proyectos se financian con capital propio. La presentación será el miércoles 2 de diciembre de 2026 en dos seminarios gratuitos: a las 10:00 en el Hotel Howard Johnson Plaza de Microcentro y a las 18:30 en el Hotel Wyndham Nordelta, con Jorge Kupferman como orador.

Miami Life Realty realizará dos encuentros presenciales gratuitos el próximo miércoles 2 de diciembre, en los que presentará un modelo de inversión en dólares que permite participar en seis desarrollos inmobiliarios del sur de Florida.

Diversificar el patrimonio e invertir en el mercado inmobiliario estadounidense son alternativas que despiertan el interés de los argentinos. En este contexto, Miami Life Realty desembarcará en Buenos Aires para presentar oficialmente Miami Premium, una propuesta que permite acceder a diferentes proyectos inmobiliarios en preconstrucción mediante una inversión escalonada.

La presentación se realizará a través de dos seminarios gratuitos, uno en Microcentro y otro en Nordelta, encabezados por Jorge Kupferman, broker inmobiliario con más de dos décadas de experiencia en el mercado de Florida.

Una alternativa para invertir en el mercado inmobiliario de Miami

Uno de los aspectos distintivos de Miami Premium es la posibilidad de distribuir el capital entre diferentes emprendimientos, en lugar de concentrarlo en la adquisición de una única propiedad.

La iniciativa contempla desarrollos inmobiliarios en Brickell, Coral Gables, North Miami Beach y Hallandale Beach, zonas estratégicas del sur de Florida seleccionadas por su demanda inmobiliaria y potencial de valorización.

El modelo presentado por Miami Life Realty reúne cuatro características principales:

Inversión escalonada: el capital requerido es de USD 120.000, con aportes distribuidos durante un período de dos años.

el capital requerido es de USD 120.000, con aportes distribuidos durante un período de dos años. Diversificación del patrimonio: cada inversor participa en seis desarrollos inmobiliarios diferentes, reduciendo la concentración del capital en un único proyecto.

cada inversor participa en seis desarrollos inmobiliarios diferentes, reduciendo la concentración del capital en un único proyecto. Participación desde etapas iniciales: el ingreso durante la preconstrucción busca aprovechar el potencial de apreciación de las propiedades a medida que avanzan las obras.

el ingreso durante la preconstrucción busca aprovechar el potencial de apreciación de las propiedades a medida que avanzan las obras. Financiamiento con recursos propios: según la firma, los desarrollos se llevan adelante con un 100 % de capital propio.

Las claves de Miami Premium, según Miami Life Realty.

La propuesta busca acercar el mercado inmobiliario de Miami a inversores que desean ampliar su cartera de activos en dólares mediante una estrategia diversificada.

Un encuentro con especialistas en inversiones inmobiliarias

Durante ambas jornadas, Jorge Kupferman explicará el funcionamiento de Miami Premium, las características de los proyectos y las particularidades del mercado inmobiliario del sur de Florida.

Con más de 20 años de trayectoria profesional, Kupferman se especializa en desarrollos en preconstrucción y oportunidades inmobiliarias fuera de los circuitos tradicionales de comercialización. A lo largo de su carrera ha asesorado a cientos de inversores latinoamericanos interesados en adquirir propiedades en Estados Unidos.

Los participantes también tendrán la posibilidad de realizar consultas directamente al especialista y conocer los aspectos que deben evaluar antes de tomar una decisión de inversión.

Cuándo y dónde se realizarán los seminarios gratuitos

Los encuentros tendrán lugar el miércoles 2 de diciembre de 2026, con dos horarios disponibles:

Microcentro – Ciudad de Buenos Aires

Horario: 10:00 hs.

Sede: Hotel Howard Johnson Plaza.

Dirección: Florida 944, CABA.

Nordelta – Zona Norte

Horario: 18:30 hs.

Sede: Hotel Wyndham Nordelta.

Dirección: Av. del Puerto 240, Bahía Grande, Nordelta, Tigre.

Ambas presentaciones cuentan con el acompañamiento de WOM-Latam. La participación es gratuita, requiere inscripción previa y está sujeta a la disponibilidad de cupos.

Inscripción gratuita · Cupos limitados Seminarios Miami Premium en Buenos Aires Miércoles 2 de diciembre · 10:00 hs. en Microcentro · 18:30 hs. en Nordelta Reservar un lugar en el seminario →

Acerca de Miami Life Realty

Miami Life Realty es una firma especializada en el mercado inmobiliario de Miami y el sur de Florida que brinda asesoramiento a compradores e inversores nacionales e internacionales.

Sus servicios abarcan propiedades residenciales, condominios, emprendimientos en preconstrucción e inversiones inmobiliarias de lujo. La compañía cuenta con una red de desarrolladores, abogados, contadores y profesionales que acompañan a sus clientes durante las diferentes etapas de una operación inmobiliaria, desde la evaluación inicial hasta el cierre y la postventa.

Más información en miamiliferealty.com.