Apple ya vende el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. El equipo, presentado el 9 de septiembre de 2026, se abre como un libro y combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas con una externa de 5,4 pulgadas. Funciona con el chip A20 Pro, parte de USD 1.999 en Estados Unidos y llegó a las tiendas el 23 de octubre en más de 70 países y regiones. Es, además, el iPhone más caro que la compañía haya fabricado: la versión de 2 TB cuesta USD 3.199.

Con este lanzamiento, Apple entra a una categoría que Samsung, Huawei y otras marcas exploran desde hace años. En esta nota repasamos sus características, sus precios y qué significa su llegada para el mercado de los teléfonos plegables.

Cómo es el iPhone Duo

El diseño es de tipo libro: cerrado funciona como un teléfono convencional y abierto ofrece una pantalla grande, pensada para leer, mirar videos, trabajar con documentos o usar dos aplicaciones a la vez. Apple destaca que se trata de la pantalla más grande que tuvo un iPhone y que, aun así, el equipo entra cómodamente en un bolsillo. La compañía también subrayó el trabajo sobre la bisagra, reforzada para soportar el uso diario.

Pantallas

Las dos pantallas son Super Retina XDR, con tecnología ProMotion, función siempre activa y un brillo máximo de hasta 3.000 nits en exteriores. La interna mide 7,6 pulgadas y la externa, 5,4 pulgadas. Como ocurre con la mayoría de los plegables actuales, el pliegue central es poco profundo, una de las preocupaciones habituales de quienes evalúan este tipo de equipos.

Rendimiento y conectividad

El iPhone Duo usa el chip A20 Pro e incorpora el módem C2, diseñado por la propia Apple como parte de su estrategia para dejar de depender de los chips de comunicaciones de Qualcomm. Tiene dos cámaras traseras de 48 megapíxeles y un cuerpo de titanio. Llegó con iOS 27.1, que incluye funciones de multitarea pensadas para la pantalla grande, y Apple anticipó que el soporte para el Apple Pencil llegará más adelante.

Precios y versiones

Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Precio inicial: USD 1.999 por la versión de 256 GB.

USD 1.999 por la versión de 256 GB. Versión más cara: USD 3.199 con 2 TB.

USD 3.199 con 2 TB. Colores: blanco estelar y cielo nocturno, según la denominación de Apple.

blanco estelar y cielo nocturno, según la denominación de Apple. Accesorios oficiales: una funda de USD 79 y un folio con soporte de USD 129.

Fechas y disponibilidad

Aunque fue presentado junto con la familia iPhone 18 Pro en septiembre, el iPhone Duo llegó más tarde. Las reservas se habilitaron el 16 de octubre y la venta comenzó el 23 de octubre en más de 70 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, China, Francia, Alemania, India y Japón. Una semana después se sumaron otros 28 mercados. La demanda inicial fue alta: según reportes de prensa especializada, a minutos de abrirse las reservas la tienda online de Apple en Estados Unidos ya mostraba plazos de entrega para enero de 2027.

Cómo se compara con la competencia

El iPhone Duo llega siete años después del primer plegable de Samsung y compite de manera directa con la familia Galaxy Z Fold. Distintos análisis señalan que su precio de entrada queda apenas por encima del Galaxy Z Fold 8. Analistas de la industria consideran que el valor limitará la demanda masiva, aunque también advierten que los usuarios de Apple interesados en un plegable difícilmente busquen alternativas en otras marcas. Consultoras como Counterpoint e IDC esperan que el segmento crezca con fuerza justamente por la llegada de Apple.

Ventajas y puntos a considerar

A favor: pantalla grande para productividad y contenidos, integración con el ecosistema de Apple y multitarea.

pantalla grande para productividad y contenidos, integración con el ecosistema de Apple y multitarea. En contra: precio muy alto, mayor grosor cerrado que un iPhone tradicional y una categoría todavía nueva para la marca.

precio muy alto, mayor grosor cerrado que un iPhone tradicional y una categoría todavía nueva para la marca. Durabilidad: como en todo plegable, conviene informarse sobre la garantía y los costos de reparación de la pantalla.

Qué tener en cuenta si lo comprás desde Argentina

Apple no tiene tiendas oficiales en el país, por lo que la compra suele hacerse en el exterior o mediante importadores. Al precio en dólares hay que sumar impuestos y costos de envío. También conviene verificar la compatibilidad con las bandas de las operadoras locales, la vigencia de la garantía y la disponibilidad de servicio técnico autorizado para un equipo con una pantalla tan particular.

Por qué Apple tardó tanto

Los rumores sobre un iPhone plegable circularon durante años. Mientras otras marcas lanzaban varias generaciones de este tipo de equipos, Apple prefirió esperar. Según la lectura de distintos analistas, la compañía buscaba resolver dos problemas antes de entrar en la categoría: la marca visible en el centro de la pantalla y la durabilidad de la bisagra. La estrategia no es nueva para la empresa, que suele llegar tarde a algunos segmentos con la intención de ofrecer una versión más pulida. El iPhone Duo es la prueba de fuego de esa estrategia en un formato que todavía genera dudas entre muchos usuarios, sobre todo por el precio y por la resistencia de las pantallas flexibles con el paso del tiempo.

Conclusión

El iPhone Duo marca la entrada de Apple al mundo de los teléfonos plegables con un producto ambicioso, pensado para el segmento más alto del mercado. Su pantalla interna de 7,6 pulgadas y el chip A20 Pro lo convierten en una herramienta potente para trabajar y entretenerse, aunque su precio lo deja fuera del alcance de la mayoría. Su desempeño en ventas mostrará si Apple logra con los plegables lo que ya consiguió con otras categorías: convertir una novedad de nicho en un producto masivo.