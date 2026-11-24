Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Jensen Huang renunció el 12 de noviembre a sus cargos de presidente, CEO y miembro del directorio de Nvidia, con efecto inmediato.

La directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina y Harvey C. Jones fue nombrado presidente del directorio.

La salida llegó días después de que la empresa abriera una investigación independiente; Nvidia no detalló los motivos. Resumen Jensen Huang, cofundador de Nvidia, renunció el jueves 12 de noviembre de 2026 a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, con efecto inmediato, tras 33 años al frente de la empresa. Colette Kress, directora financiera desde 2013, asumió como CEO interina sin dejar sus funciones, y Harvey C. Jones, ex CEO de Synopsys, fue designado primer presidente del directorio. La compañía buscará un reemplazo definitivo entre candidatos internos y externos. La salida se produjo cuatro días después de que Nvidia abriera una investigación independiente a partir de publicaciones periodísticas. El comunicado no especificó las razones de la renuncia. Las acciones cayeron alrededor de 10% antes de la apertura.

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, renunció el jueves 12 de noviembre a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de la empresa, con efecto inmediato. La directora financiera, Colette Kress, quedó al frente como CEO interina mientras la compañía busca un reemplazo definitivo. La salida terminó con 33 años de gestión de uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica.

Nvidia es una de las compañías más valiosas del mundo y uno de los motores del crecimiento vinculado a la inteligencia artificial. Sus chips se usan para entrenar y ejecutar los modelos de IA que hoy utilizan millones de personas. Por eso, el cambio de conducción tuvo impacto inmediato en los mercados y en todo el sector.

¿Qué anunció Nvidia?

El directorio de la empresa comunicó que Huang dejó la presidencia, la dirección ejecutiva y su lugar en el consejo de administración. Según la publicación brasileña NeoFeed, el directorio había aceptado la renuncia el día anterior al anuncio.

En el mismo comunicado, la compañía informó dos designaciones. Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, aceptó desempeñarse como directora ejecutiva interina. Harvey C. Jones fue nombrado primer presidente del directorio de Nvidia, un cargo que hasta ahora estaba concentrado en el fundador.

La empresa aclaró que la búsqueda del nuevo CEO incluirá candidatos internos y externos. No hubo, por ahora, plazos para esa designación.

¿Por qué se fue Jensen Huang?

El comunicado de Nvidia no especificó las razones de la renuncia ni la vinculó de manera directa con otros hechos. Sin embargo, la salida se produjo en medio de una crisis interna. El 8 de noviembre, la empresa había confirmado una investigación independiente tras publicaciones periodísticas que señalaban que Huang habría sido objeto de una presunta operación de espionaje extranjero.

Según el sitio especializado DPL News, esa investigación quedó bajo la supervisión de un comité de directores independientes, con el acompañamiento de Joon H. Kim, exfiscal federal, y del estudio de abogados Wachtell, Lipton, Rosen y Katz. Las publicaciones también incluyeron revelaciones sobre la vida privada del ejecutivo, que admitió públicamente una infidelidad y pidió disculpas a su familia.

Nvidia aseguró que no tenía motivos para creer que se hubiera comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos ni sus secretos comerciales.

¿Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina?

Kress es la directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013. Durante su gestión condujo el área de finanzas de la compañía y tuvo un papel central en su crecimiento. Antes de incorporarse al fabricante de chips ocupó cargos directivos en Cisco y Microsoft.

Su rostro es conocido para los inversores: interviene con regularidad en las conferencias con analistas sobre los resultados trimestrales de la empresa. Según el comunicado, el nuevo presidente del directorio destacó su conocimiento profundo del negocio, los clientes, las operaciones y la situación financiera de Nvidia. Mientras ocupe el cargo interino, mantendrá también sus funciones financieras.

Los cambios en la conducción

Jensen Huang: deja la presidencia, la dirección ejecutiva y el directorio.

deja la presidencia, la dirección ejecutiva y el directorio. Colette Kress: asume como CEO interina y sigue como directora financiera.

asume como CEO interina y sigue como directora financiera. Harvey C. Jones: primer presidente del directorio, ex CEO de Synopsys.

primer presidente del directorio, ex CEO de Synopsys. Próximo paso: búsqueda de un CEO permanente, interno o externo.

¿Cómo reaccionó el mercado?

La noticia generó incertidumbre entre los inversores. Según la agencia EFE, las acciones de Nvidia retrocedieron alrededor de un 10% durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street. La caída reflejó las dudas sobre el futuro de una empresa muy identificada con la figura de su fundador.

Uno de los puntos que más preocupa a los analistas es la sucesión. De acuerdo con InvestNews, la compañía no tenía un plan claro de sucesión para Huang, que tiene 63 años. El analista tecnológico Dan Ives, citado por Mobile World Live, consideró que el directorio no tenía otra opción y calificó el momento como un episodio oscuro para el ejecutivo y para la empresa.

¿Quién es Jensen Huang?

Huang cofundó Nvidia en 1993 y la dirigió durante tres décadas. La empresa nació fabricando procesadores gráficos para videojuegos y, con los años, se transformó en la proveedora clave de chips para centros de datos e inteligencia artificial. Esa transformación la llevó a estar entre las compañías de mayor valor de mercado del mundo.

Su perfil fue comparado con el de otros líderes muy asociados a sus empresas, como Steve Jobs en Apple. Esa identificación entre el fundador y la marca es, justamente, lo que vuelve más delicada la transición que empieza ahora.

¿Qué cambia para la industria de la inteligencia artificial?

En lo inmediato, la operación de Nvidia continúa. La empresa tiene un equipo directivo con experiencia y contratos en marcha con los principales desarrolladores de inteligencia artificial y operadores de centros de datos. Sus productos siguen siendo esenciales para la industria.

A mediano plazo, la clave estará en quién reemplace a Huang y qué estrategia proponga. La competencia en chips para IA es cada vez más intensa y la geopolítica, con las tensiones entre Estados Unidos y China, condiciona las ventas del sector. El próximo CEO deberá sostener el liderazgo tecnológico en un escenario más complejo.

Conclusión

La renuncia de Jensen Huang abre una etapa inédita para Nvidia. Después de 33 años, la empresa queda en manos de Colette Kress de forma interina y de un directorio presidido por Harvey C. Jones, con la tarea de elegir un sucesor. Mientras la investigación independiente sigue su curso, el mercado observará con atención cada paso de una compañía clave para el futuro de la inteligencia artificial.