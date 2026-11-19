Para entender las criptomonedas hay que conocer algunos conceptos básicos: blockchain, el registro digital descentralizado donde se anotan las transacciones; dinero fiat, la moneda emitida por los gobiernos; altcoins, todas las criptomonedas distintas de bitcoin; exchanges, las plataformas donde se compran y venden; billeteras, donde se guardan; y minería o validación, el proceso que mantiene funcionando la red. Antes de invertir, también es clave saber que son activos muy volátiles y que abundan las estafas.

Aunque bitcoin nació en 2009, en los últimos años las criptomonedas más negociadas pasaron a ocupar un lugar central en las noticias y en las conversaciones sobre inversiones. Esta guía para principiantes explica los términos clave de forma simple. No es un consejo financiero: nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder.

Cuidado con las estafas

Donde hay dinero, hay estafadores. Promesas de ganancias garantizadas, supuestos expertos que piden tus claves, falsos soportes técnicos en redes sociales, esquemas piramidales y sitios que imitan a plataformas reales son algunas de las trampas más comunes. Una regla de oro: nadie legítimo te va a pedir tu frase de recuperación ni te va a garantizar rendimientos.

Blockchain o cadena de bloques

Cada transacción con criptomonedas se procesa, verifica y registra en un libro contable digital llamado blockchain o cadena de bloques. Cada vez que alguien envía o recibe criptomonedas, se agrega un nuevo registro a ese libro.

Una forma sencilla de imaginarla es como un tren: cada operación es un vagón que se suma a la formación y queda enganchado a los anteriores. La blockchain es descentralizada, es decir, no está guardada en una sola computadora ni controlada por una empresa, sino distribuida en miles de equipos de todo el mundo conectados a través de internet.

Esas computadoras verifican cada transacción antes de sumarla a la cadena. Cada registro queda con fecha y hora, protegido criptográficamente, y no puede modificarse ni revertirse. Eso significa algo muy importante: si enviás criptomonedas a una dirección equivocada o a un estafador, en general no hay forma de recuperarlas.

Dinero fiat

En el mundo cripto, «fiat» no es una marca de autos: es el dinero emitido por los gobiernos, como el peso argentino, el dólar o el euro. Su valor está respaldado por la confianza en el Estado que lo emite.

Las criptomonedas, en cambio, son activos digitales que no están respaldados por ningún gobierno. Su precio depende de la oferta y la demanda en el mercado y puede cambiar muy rápido: un día sube con fuerza y al siguiente cae. Esa volatilidad es mucho mayor que la de las monedas tradicionales. Sitios como CoinMarketCap o CoinGecko permiten seguir los precios en tiempo real.

Altcoins y stablecoins

Se llama altcoin a cualquier criptomoneda que no sea bitcoin. Existen miles, y constantemente aparecen nuevas. Entre las más conocidas está Ethereum, que además de moneda funciona como plataforma para aplicaciones y contratos inteligentes.

Un tipo especial son las stablecoins o monedas estables, como USDT o USDC, diseñadas para mantener un valor equivalente a una moneda tradicional, generalmente el dólar. En países con alta inflación, como Argentina, se volvieron muy populares como forma de ahorro y para hacer pagos.

El ranking de criptomonedas por capitalización de mercado, que es el valor total de las monedas en circulación, cambia con frecuencia, por lo que conviene consultarlo en el momento.

Exchanges o plataformas de intercambio

Para comprar criptomonedas, lo más habitual es usar un exchange: una plataforma online que funciona como intermediaria y permite cambiar dinero fiat por criptomonedas y viceversa. Funciona de forma parecida a un agente de bolsa: se deposita dinero mediante transferencia bancaria u otros medios y se pueden comprar y vender activos, pagando comisiones en la mayoría de las operaciones.

También existen billeteras virtuales y aplicaciones financieras que permiten comprar criptomonedas de forma simple. En Argentina, los proveedores de servicios de activos virtuales deben estar inscriptos en un registro de la Comisión Nacional de Valores, un dato útil para verificar con quién se opera.

Billeteras o wallets

Las criptomonedas se guardan en billeteras digitales. Algunas están en manos de la plataforma donde se compraron y otras son controladas directamente por el usuario mediante claves privadas. Hay billeteras en aplicaciones, llamadas calientes porque están conectadas a internet, y dispositivos físicos, llamados frías, más seguros para guardar montos importantes. Perder la clave privada o la frase de recuperación puede significar perder los fondos para siempre.

Minería y validación

En redes como bitcoin, las nuevas monedas se crean mediante la minería: computadoras especializadas compiten para resolver cálculos matemáticos complejos, y la que lo logra primero valida un bloque de transacciones y recibe una recompensa. Otras redes, como Ethereum desde 2022, usan un sistema llamado prueba de participación, que reemplaza la minería por la validación de quienes bloquean sus monedas como garantía y consume mucha menos energía.

Algunas criptomonedas no tienen un límite de emisión, pero muchas sí. En el caso de bitcoin, el máximo es de 21 millones de unidades, y se estima que la última se emitirá alrededor del año 2140.

Consejos antes de empezar

Informate sobre el activo antes de comprarlo.

sobre el activo antes de comprarlo. Empezá con montos pequeños que puedas permitirte perder.

que puedas permitirte perder. Usá plataformas reconocidas y registradas.

y registradas. Activá la verificación en dos pasos en todas tus cuentas.

en todas tus cuentas. Nunca compartas tus claves ni tu frase de recuperación.

ni tu frase de recuperación. Consultá las obligaciones impositivas de tu país.

de tu país. Desconfiá de las promesas de ganancias rápidas o garantizadas: en este mercado, nadie puede asegurarlas.