La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder se estrenó el 11 de noviembre de 2026 en Prime Video. La serie, la producción más costosa de la plataforma de Amazon, retoma la historia cinco años después de la caída de Eregion, con la que terminó la segunda temporada, y pone en el centro el ascenso de Sauron en su intento por someter a todos los pueblos de la Tierra Media. A diferencia de las entregas anteriores, que llegaron a fines del verano boreal, esta temporada eligió el mes de noviembre para su regreso.

En esta nota repasamos qué se sabe de la nueva temporada, quiénes se suman al elenco y por qué la serie sigue siendo una de las apuestas más importantes de la plataforma.

Una apuesta millonaria

Basada en los apéndices de las obras de J. R. R. Tolkien, Los anillos de poder narra los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de la historia de El Hobbit y El Señor de los Anillos. La serie muestra la forja de los anillos de poder, el surgimiento de Sauron como Señor Oscuro y las alianzas y traiciones entre elfos, enanos y hombres. Fue creada por Patrick McKay y JD Payne.

Según Prime Video, la primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie en la historia de la plataforma, medido en sus primeros 91 días, y la segunda se ubica entre las cinco temporadas de regreso más vistas. La compañía informó que la serie superó los 185 millones de espectadores en todo el mundo.

Qué se espera de la temporada 3

La tercera temporada da un salto temporal de cinco años. Sauron, después de engañar a los elfos para forjar los anillos, continúa con su plan: desatar la guerra, someter a los pueblos libres a su voluntad y, finalmente, dominar toda la Tierra Media. La sinopsis difundida por la plataforma anticipa una historia de guerra abierta, en la que los distintos pueblos deberán decidir si resistir o rendirse ante el avance del Señor Oscuro.

Nuevos personajes

Entre las incorporaciones anunciadas figura Jamie Campbell Bower, conocido por su papel en Stranger Things, que interpreta a Celeborn, un personaje relevante en el universo de Tolkien. También se suman Eddie Marsan, Zubin Varla, Andrew Richardson y Adam Young. Los nuevos rostros se integran a un elenco que ya incluye a los personajes principales de las temporadas anteriores, como Galadriel, Elrond y el propio Sauron.

Un regreso en noviembre

Las dos primeras temporadas se estrenaron alrededor de comienzos de septiembre. La tercera llegó en noviembre, una fecha que la plataforma confirmó en mayo de 2026, durante su presentación anual ante anunciantes. Hubo temores de que la serie no regresara hasta 2027, pero Amazon despejó las dudas con meses de anticipación. Las dos temporadas anteriores están disponibles en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Cómo prepararse para la nueva temporada

Repasar la segunda temporada: en especial los episodios finales, centrados en la caída de Eregion.

en especial los episodios finales, centrados en la caída de Eregion. Recordar a los personajes clave: Galadriel, Elrond, Celebrimbor, Durin y Sauron en sus distintas formas.

Galadriel, Elrond, Celebrimbor, Durin y Sauron en sus distintas formas. Conocer el contexto de Tolkien: los apéndices de El Señor de los Anillos y El Silmarillion ofrecen el marco de la Segunda Edad.

los apéndices de El Señor de los Anillos y El Silmarillion ofrecen el marco de la Segunda Edad. Elegir buena imagen y sonido: la serie se destaca por su despliegue visual.

Una serie que divide opiniones

Desde su estreno en 2022, Los anillos de poder generó debates entre los seguidores de Tolkien. Algunos celebran su escala visual y su ambición narrativa; otros cuestionan las libertades que se toma respecto de los textos originales. Esa discusión forma parte de su recorrido y también explica el interés que despierta cada nueva temporada. La tercera llega con el desafío de profundizar en el conflicto central y responder a las expectativas de un público exigente.

El universo Tolkien en expansión

El regreso de la serie se da en un momento de renovado interés por la Tierra Media. Además de Los anillos de poder, los estudios trabajan en nuevos proyectos cinematográficos ambientados en el mundo de Tolkien, lo que confirma la vigencia de una de las obras de fantasía más influyentes de todos los tiempos.

La Segunda Edad, en pocas palabras

Para quienes no conocen en detalle la obra de Tolkien, la Segunda Edad es un largo período de la historia de la Tierra Media que transcurre después de la derrota de Morgoth, el primer gran Señor Oscuro. En ese tiempo florece el reino de los hombres de Númenor, los elfos fundan nuevos reinos y Sauron, antiguo servidor de Morgoth, reaparece con un rostro amable para ganarse la confianza de los pueblos libres. Su engaño culmina con la forja de los anillos de poder y del Anillo Único, con el que pretende dominarlos a todos. Los anillos de poder adapta y reinventa esa historia, que en los libros ocupa apenas algunas páginas de los apéndices.

Producción y escala

La serie se caracteriza por su enorme despliegue de producción, con escenarios, vestuario, efectos visuales y una banda sonora pensados para estar a la altura de las películas de Peter Jackson. Esa escala es parte de su atractivo y también de las expectativas que genera cada nueva temporada entre los espectadores.

Conclusión

La tercera temporada de Los anillos de poder ya está disponible en Prime Video y promete una historia marcada por la guerra y el ascenso de Sauron. Con nuevos personajes y un salto temporal de cinco años, la serie busca consolidarse como una de las grandes producciones de fantasía de la televisión actual.