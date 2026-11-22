Apple presentó el 28 de octubre de 2026 la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, la primera Mac de su historia con pantalla táctil y también la primera con un panel OLED. El equipo llega en versiones de 14 y 16 pulgadas, con chips M5 Pro o M5 Max, incorpora la Dynamic Island que hasta ahora era exclusiva del iPhone y parte de USD 2.899 en Estados Unidos. Las reservas se abrieron el mismo día del anuncio y las entregas comenzaron el 6 de noviembre.

El lanzamiento marca un cambio de rumbo para una empresa que durante años sostuvo que las pantallas táctiles no tenían sentido en una computadora portátil. En esta nota repasamos qué trae el nuevo modelo, cuánto cuesta y cómo se ubica dentro de la gama de notebooks de Apple.

Qué presentó Apple

El nombre oficial del producto es MacBook Pro con pantalla PROLED XDR. Se trata de un rediseño completo de la línea profesional: un chasis más delgado y liviano, una pantalla OLED de tipo tándem —dos capas emisoras superpuestas que permiten más brillo y mayor durabilidad— y, por primera vez, soporte táctil en macOS.

Según la información publicada por Apple, la pantalla ofrece mayor brillo, más contraste y mejores ángulos de visión que las generaciones anteriores. La compañía también adaptó la interfaz de macOS 27 para el uso con los dedos, con optimizaciones específicas para este modelo. A esto se suma la Dynamic Island, el espacio dinámico en la parte superior de la pantalla que muestra notificaciones y actividades en curso.

Precios y versiones

14 pulgadas con M5 Pro: desde USD 2.899.

desde USD 2.899. 16 pulgadas: desde USD 3.399.

desde USD 3.399. Chips: M5 Pro o M5 Max.

M5 Pro o M5 Max. Memoria: desde 24 GB de RAM en la configuración base.

desde 24 GB de RAM en la configuración base. Disponibilidad: reservas desde el 28 de octubre y entregas desde el 6 de noviembre.

El precio de entrada es USD 400 más alto que el de la MacBook Pro con M5 Pro y pantalla tradicional, que partía de USD 2.499. Bloomberg había anticipado esa cifra un día antes de la presentación oficial.

Una semana de lanzamientos

La nueva MacBook Pro formó parte de una seguidilla de anuncios. El 26 de octubre, Apple presentó un iPad mini rediseñado con pantalla OLED de 8,5 pulgadas y chip A20 Pro. En los mismos días anunció una MacBook Pro de 14 pulgadas con el nuevo chip M6 y un iMac actualizado. Y el 23 de octubre había llegado a las tiendas el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. La agencia Reuters describió ese período como una ofensiva de productos.

¿PROLED o M6?

Un detalle importante para quienes estén evaluando una compra: la MacBook Pro con chip M6 no tiene pantalla táctil. Ese modelo forma parte de la línea Liquid Retina XDR, con tecnología mini-LED. En otras palabras, quien elija el procesador más nuevo no obtiene la pantalla OLED táctil, y quien elija la pantalla táctil recibe un chip M5 Pro o M5 Max. Es una decisión que conviene pensar según el uso: potencia de cálculo por un lado, experiencia de pantalla por el otro.

Por qué es un cambio histórico

Durante más de una década, Apple se negó a incorporar pantallas táctiles en sus computadoras. Steve Jobs había argumentado que levantar el brazo para tocar una pantalla vertical resultaba incómodo y que la experiencia táctil debía quedar para el iPhone y el iPad. Mientras tanto, gran parte de las notebooks con Windows adoptaron el formato hace años. La llegada de la PROLED XDR muestra que la compañía decidió revisar esa postura, probablemente impulsada por la convergencia entre macOS y iPadOS y por la competencia en el segmento premium.

Para quién tiene sentido

Por precio y prestaciones, se trata de un equipo pensado para profesionales: edición de video y fotografía, diseño, desarrollo de software y producción musical. La pantalla OLED resulta especialmente atractiva para quienes trabajan con color y contenidos en alto rango dinámico. Para tareas de oficina, navegación o estudio, las MacBook Air siguen siendo una opción mucho más accesible.

Qué tener en cuenta si comprás desde Argentina

Precio final: a los valores en dólares hay que sumar impuestos, costos de envío y posibles recargos por compras en el exterior.

a los valores en dólares hay que sumar impuestos, costos de envío y posibles recargos por compras en el exterior. Garantía: verificá si el vendedor ofrece garantía válida en el país.

verificá si el vendedor ofrece garantía válida en el país. Teclado: si comprás afuera, el teclado puede venir en otra distribución de idioma.

si comprás afuera, el teclado puede venir en otra distribución de idioma. Configuración: elegí memoria y almacenamiento pensando en varios años de uso, porque no se pueden ampliar después.

elegí memoria y almacenamiento pensando en varios años de uso, porque no se pueden ampliar después. Alternativas: compará con la MacBook Pro M6 si no necesitás pantalla táctil.

Qué falta saber

Quedan algunas preguntas que solo el uso cotidiano podrá responder. La primera es cuánto aprovecharán las aplicaciones de terceros la nueva interfaz táctil: herramientas de diseño, edición y productividad tendrán que adaptar sus menús y controles para que tenga sentido tocar la pantalla. La segunda es la autonomía, ya que los paneles OLED consumen distinto según el contenido que muestran. La tercera es la durabilidad de la bisagra y de la pantalla ante el uso táctil frecuente. Las primeras reseñas especializadas y la experiencia de los usuarios en los próximos meses darán una idea más clara de si la apuesta de Apple valió la pena.

Conclusión

La MacBook Pro con pantalla PROLED XDR rompe con una de las reglas más firmes de Apple: por primera vez, una Mac se puede usar con los dedos. Con pantalla OLED, Dynamic Island y chips M5 Pro o M5 Max, apunta al usuario profesional y se ubica en lo más alto de la gama. Su recepción dirá si el tacto llegó para quedarse en las computadoras de la marca o si seguirá siendo una opción de nicho.