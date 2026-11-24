Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Cerrado Gold compró a Pan American Silver la mina de oro y plata Manantial Espejo, en Santa Cruz, por US$20 millones.

La empresa apunta a reanudar la producción en 2027 y planea 40.000 metros de perforación ese año.

La mina, cercana a Gobernador Gregores, dejó de extraer mineral a fines de 2022 y estaba en mantenimiento desde 2023. Resumen La minera canadiense Cerrado Gold adquirió la mina de oro y plata Manantial Espejo, ubicada cerca de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, por US$20 millones. La compra, anunciada el 13 de noviembre de 2026, incluye el 100% de Minera Tritón Argentina, la sociedad dueña del yacimiento y sus concesiones, que pertenecía a Pan American Silver. Cerrado pagó US$10 millones al cierre y abonará dos cuotas de US$5 millones en los siguientes dos aniversarios. La empresa apunta a reanudar la producción en 2027, con una planta de 2.500 toneladas diarias y un plan de 40.000 metros de perforación. El gobierno provincial celebró el cambio de dueño. La compañía todavía no informó el presupuesto de reinicio ni metas de producción.

La minera canadiense Cerrado Gold compró la mina de oro y plata Manantial Espejo, en Santa Cruz, por US$20 millones y apunta a reanudar la producción en 2027. La operación, anunciada el viernes 13 de noviembre, incluye el 100% de las acciones de Minera Tritón Argentina, la sociedad dueña del yacimiento y de sus concesiones, que hasta ahora pertenecía a Pan American Silver. La noticia reabre una expectativa largamente esperada en Gobernador Gregores, la localidad más cercana a la mina.

Manantial Espejo funcionó entre 2008 y fines de 2022. Desde comienzos de 2023 estaba en etapa de mantenimiento, y en 2024 se confirmó su cierre definitivo, con un fuerte impacto en el empleo de la zona. Según el gobierno provincial, casi cuatro años después del cierre se abrió el camino para recuperarla.

¿Qué compró Cerrado Gold?

Cerrado Gold adquirió la totalidad de Minera Tritón Argentina S.A., propietaria de Manantial Espejo y de sus concesiones mineras. A diferencia de un proyecto nuevo, la mina ya cuenta con infraestructura minera y metalúrgica instalada. Entre otros activos, incluye una planta de procesamiento con capacidad para 2.500 toneladas diarias de mineral, según informó el sitio especializado Northern Miner.

El precio total fue de US$20 millones, equivalentes a unos 28,5 millones de dólares canadienses. La empresa pagó la mitad al cierre de la operación. El resto se abonará en dos cuotas de US$5 millones cada una, en el primer y en el segundo aniversario de la compra.

Además, Minera Tritón Argentina le otorgó a Pan American Silver una regalía del 1% sobre los ingresos netos de fundición de la producción futura. Ese mecanismo se usó para saldar una deuda entre empresas del mismo grupo que existía antes de la venta.

¿Cuándo volvería a producir oro y plata?

El objetivo de la compañía es reanudar la producción en 2027. Para eso, primero tendrá que poner en condiciones una mina que lleva casi cuatro años sin operar. Según el gobierno de Santa Cruz, las primeras tareas serán la rehabilitación de las instalaciones, el desagote de las labores y la reparación de equipos.

En paralelo, la empresa avanzará con exploración y evaluación geológica para definir cuánto mineral económicamente explotable queda en el yacimiento. De acuerdo con la publicación Rumbo Minero, Cerrado prevé ejecutar 40.000 metros de perforación durante 2027.

La compañía, sin embargo, todavía no informó un presupuesto de reinicio ni metas de producción específicas. Ese será uno de los datos clave a seguir en los próximos meses, porque de él dependerán la cantidad de puestos de trabajo y el ritmo de la reactivación.

¿Quién es Cerrado Gold?

Cerrado Gold es una empresa minera canadiense que cotiza en la bolsa de valores de riesgo de Toronto con el símbolo CERT. No es nueva en la provincia: ya opera la mina Don Nicolás, también en Santa Cruz. La compra de Manantial Espejo amplía su presencia en el Macizo del Deseado y le suma una planta de procesamiento de mayor escala.

Para el mercado, la operación fue bien recibida: según Northern Miner, las acciones de la compañía subieron tras el anuncio. Para Pan American Silver, en cambio, la venta le permite desprenderse de un activo que había dejado de producir y concentrarse en otras operaciones.

¿Por qué importa para Santa Cruz y Gobernador Gregores?

La minería metalífera es una de las principales actividades económicas de Santa Cruz. La provincia es el mayor exportador de oro y plata del país, con varias minas activas en el Macizo del Deseado. Cada operación genera empleo directo, contratos para proveedores locales y movimiento económico en las localidades cercanas.

El cierre de Manantial Espejo había sido un golpe para Gobernador Gregores. En 2024, medios locales advirtieron sobre el impacto social y económico de la salida de la empresa y abrieron un debate sobre la necesidad de diversificar la matriz productiva y planificar mejor el cierre de los proyectos mineros.

Los puntos clave de la operación

Comprador: Cerrado Gold, que ya opera Minera Don Nicolás en Santa Cruz.

Cerrado Gold, que ya opera Minera Don Nicolás en Santa Cruz. Vendedor: Pan American Silver.

Pan American Silver. Precio: US$20 millones, en tres pagos.

US$20 millones, en tres pagos. Activos: la mina, sus concesiones y una planta de 2.500 toneladas diarias.

la mina, sus concesiones y una planta de 2.500 toneladas diarias. Objetivo: volver a producir en 2027.

volver a producir en 2027. Pendiente: presupuesto de reinicio y metas de producción.

¿Qué dijo el gobierno provincial?

El gobierno de Santa Cruz celebró el cambio de dueño y lo presentó como un paso para recuperar una fuente de trabajo para la región. En sus comunicaciones oficiales, la gestión del gobernador Claudio Vidal destacó que, casi cuatro años después del cierre, se logró abrir el camino para recuperar la mina.

La provincia también identificó las primeras tareas de la nueva etapa: rehabilitación, desagote y reparación de equipos, junto con trabajos de exploración. El seguimiento de esos avances será clave para la comunidad de Gobernador Gregores, que espera que la reactivación se traduzca en empleo local.

¿Qué riesgos tiene la reactivación?

Reabrir una mina inactiva no es un proceso automático. Las instalaciones pueden haberse deteriorado durante los años de inactividad, y los equipos requieren reparaciones antes de volver a funcionar. Además, la empresa debe confirmar que las reservas de mineral justifiquen la inversión.

El contexto de precios, en cambio, juega a favor. Las cotizaciones altas del oro y la plata en los últimos años impulsaron la exploración en minas maduras de Santa Cruz y mejoraron la rentabilidad de proyectos que antes no eran viables. La evolución de esos precios será otro factor a seguir.

Conclusión

La compra de Manantial Espejo por parte de Cerrado Gold abre una nueva etapa para una de las minas emblemáticas de Santa Cruz. Con US$20 millones invertidos, una planta ya construida y la meta de volver a producir en 2027, la empresa apuesta a recuperar un yacimiento que estaba en mantenimiento. Para Gobernador Gregores, la clave estará en los próximos pasos: el presupuesto de reinicio, el plan de perforación y la cantidad de empleos que genere la reactivación.