En plena era de la inteligencia artificial, las redes sociales y la publicidad programática, el marketing tradicional sigue siendo una herramienta valiosa para las marcas, sobre todo para los negocios locales. La vía pública, la radio, los medios gráficos, los eventos y las acciones en el punto de venta conservan algo que lo digital no siempre logra: presencia física, confianza y llegada a públicos que no pasan el día frente a una pantalla. La clave, coinciden los especialistas, no es elegir entre lo tradicional y lo digital, sino integrarlos.

En esta nota repasamos por qué estos canales siguen vigentes, en qué casos conviene usarlos y cómo medir sus resultados.

Qué entendemos por marketing tradicional

Se suele llamar marketing tradicional a las acciones que se realizan fuera de los canales digitales: carteles en la vía pública, avisos en radio y televisión, publicidad en diarios y revistas, folletos, correo directo, eventos, patrocinios, promociones en el punto de venta y relaciones públicas. Muchos de estos medios se transformaron con la tecnología —por ejemplo, las pantallas digitales en la vía pública o la radio que también se escucha por streaming—, pero conservan su lógica de llegada masiva o territorial.

Por qué sigue vigente

Construye reconocimiento

Un cartel en una avenida transitada o un aviso repetido en la radio local generan familiaridad con la marca. Esa presencia constante influye en el momento de la compra, aunque no siempre se traduzca en una acción inmediata y medible.

Genera confianza

Aparecer en un medio reconocido, patrocinar un evento de la comunidad o tener un local bien presentado transmite solidez. En una época de saturación de anuncios digitales y de desconfianza frente a las estafas online, la presencia física y el respaldo de un medio conocido suman credibilidad.

Llega a públicos distintos

No todas las personas consumen información de la misma manera. Adultos mayores, trabajadores que pasan muchas horas en el auto o comunidades donde la radio y el diario local siguen siendo referencia son públicos a los que los medios tradicionales llegan con eficacia.

Es menos saturado

En las redes sociales, un anuncio compite con miles de contenidos que se deslizan en segundos. Un aviso radial en un programa con audiencia fiel o un cartel bien ubicado pueden captar la atención de otra manera.

Los canales que mejor funcionan hoy

Vía pública: carteles, pantallas digitales, paradas de colectivo y medios en comercios. Ideal para reconocimiento y para negocios de cercanía.

carteles, pantallas digitales, paradas de colectivo y medios en comercios. Ideal para reconocimiento y para negocios de cercanía. Radio: especialmente las emisoras locales, con conductores que generan cercanía y confianza.

especialmente las emisoras locales, con conductores que generan cercanía y confianza. Medios gráficos locales: diarios y revistas zonales con lectores fieles.

diarios y revistas zonales con lectores fieles. Eventos y patrocinios: ferias, fiestas populares, clubes y actividades culturales.

ferias, fiestas populares, clubes y actividades culturales. Punto de venta: vidrieras, cartelería, degustaciones y atención personalizada.

vidrieras, cartelería, degustaciones y atención personalizada. Marketing directo: folletos, catálogos y cupones, bien segmentados.

La clave: integrar lo tradicional con lo digital

Las campañas más efectivas combinan canales. Un cartel puede invitar a escanear un código QR que lleve a una página con una promoción; un aviso radial puede mencionar una cuenta de Instagram o un número de WhatsApp; un evento puede alimentar contenido para redes. Esa integración permite aprovechar el alcance y la confianza de los medios tradicionales y la capacidad de interacción y medición de los digitales.

Ideas para integrar canales

Códigos QR en carteles, folletos y vidrieras.

Promociones exclusivas mencionadas solo en la radio.

Hashtags o concursos que conecten un evento con las redes.

Mensajes coherentes en todos los canales, con la misma identidad visual.

Cómo medir los resultados

Una crítica frecuente al marketing tradicional es que es difícil de medir. Si bien no ofrece la precisión de las métricas digitales, hay formas de estimar su impacto:

Códigos de descuento exclusivos para cada medio.

para cada medio. Códigos QR con enlaces rastreables que permiten contar visitas.

que permiten contar visitas. Números de teléfono o de WhatsApp específicos para cada campaña.

para cada campaña. Preguntar a los clientes cómo conocieron el negocio.

cómo conocieron el negocio. Comparar ventas y consultas antes, durante y después de la campaña.

antes, durante y después de la campaña. Observar las búsquedas de la marca en internet durante el período de la acción.

Recomendaciones para pymes

Para un negocio local, combinar una presencia sólida en la radio o el diario de la zona con un buen perfil en buscadores y redes sociales suele dar mejores resultados que concentrar todo en un solo canal. Conviene empezar con presupuestos acotados, probar, medir y ajustar. Y, sobre todo, cuidar la coherencia: el mensaje, la imagen y la experiencia deben ser los mismos en el cartel, en la radio, en la web y en el local.

El caso de las ciudades del interior

En muchas ciudades del interior del país, incluidas las localidades de la Patagonia, los medios locales cumplen un rol que va más allá de la publicidad: informan sobre lo que pasa en la comunidad, acompañan eventos y son una referencia para los vecinos. Para un comercio, una empresa de servicios o un profesional, estar presente en esos espacios genera una cercanía difícil de lograr solo con anuncios en plataformas globales. Además, los costos suelen ser más accesibles que los de los grandes medios nacionales y la segmentación geográfica es natural: el aviso llega justamente a quienes pueden convertirse en clientes. Combinado con un perfil de empresa actualizado en buscadores y mapas, y con reseñas positivas, ese tipo de presencia local puede ser una de las inversiones más rentables para un negocio de cercanía.

Conclusión

El marketing tradicional no desapareció: se transformó y encontró su lugar dentro de estrategias integradas. La vía pública, la radio, los medios locales y el punto de venta siguen siendo herramientas poderosas para generar reconocimiento y confianza. Bien combinados con lo digital y medidos con criterio, pueden marcar la diferencia, especialmente para las marcas que buscan crecer en su comunidad.