La tabla de cortar es uno de los utensilios que más contacto tiene con carnes crudas, verduras y pan, y por eso es también uno de los puntos críticos de la higiene en la cocina. Durante años se dio por sentado que el plástico era la opción más segura, pero la evidencia científica muestra un panorama más matizado: el material importa, aunque importa todavía más cómo se usa, se lava y se seca.

Madera: más higiénica de lo que se creía

La madera arrastra fama de ser porosa y, por lo tanto, sospechosa. Sin embargo, una investigación publicada en 1994 en el Journal of Food Protection encontró que, después de la limpieza, las tablas de madera albergaban menos bacterias recuperables que las de plástico. La explicación: la madera absorbe los líquidos y los microorganismos quedan atrapados en sus fibras, donde se deshidratan y mueren a medida que la tabla se seca.

Ventajas: cuida el filo de los cuchillos, es durable si se mantiene bien y las marcas superficiales se pueden lijar.

cuida el filo de los cuchillos, es durable si se mantiene bien y las marcas superficiales se pueden lijar. Desventajas: no conviene meterla en el lavavajillas ni dejarla en remojo, porque se deforma y se agrieta; necesita aceite cada tanto.

no conviene meterla en el lavavajillas ni dejarla en remojo, porque se deforma y se agrieta; necesita aceite cada tanto. Ideal para: verduras, frutas, pan, quesos y carnes cocidas. Las maderas duras y de grano cerrado, como el arce o el algarrobo, son las más recomendables.

Plástico: práctico, pero con fecha de vencimiento

Las tablas de polietileno o polipropileno son económicas, livianas y, en general, aptas para lavavajillas, lo que permite lavarlas a alta temperatura. Por eso son muy usadas para carnes crudas. El problema aparece con el uso: cada corte deja surcos donde los restos de comida y las bacterias se alojan y resisten al lavado común.

A esto se suma una preocupación más reciente: distintos estudios advierten que cortar sobre plástico desprende microplásticos que pueden terminar en los alimentos. No hay todavía consenso sobre el impacto en la salud, pero es un argumento más para reemplazar las tablas muy marcadas.

Ventajas: bajo costo, fácil de desinfectar, permite tener tablas de colores para cada tipo de alimento.

bajo costo, fácil de desinfectar, permite tener tablas de colores para cada tipo de alimento. Desventajas: se raya rápido, acumula bacterias en los cortes profundos y puede liberar microplásticos.

se raya rápido, acumula bacterias en los cortes profundos y puede liberar microplásticos. Cuándo cambiarla: cuando los surcos son visibles y ya no se limpian con facilidad.

Silicona: flexible y fácil de limpiar

Las tablas de silicona ganaron espacio en los últimos años. Son flexibles, lo que permite volcar los alimentos picados directo en la olla, no son porosas, soportan altas temperaturas y se pueden lavar en el lavavajillas. Además, son suaves con los cuchillos.

Su punto débil es la estabilidad: al ser livianas pueden deslizarse sobre la mesada, y no son las más cómodas para cortes que requieren fuerza, como deshuesar o trozar un pollo. También se marcan con el tiempo, por lo que necesitan el mismo control que las de plástico. Funcionan muy bien como tabla auxiliar para tareas rápidas.

Entonces, ¿cuál conviene?

No existe una tabla perfecta para todo. La recomendación más extendida entre especialistas en seguridad alimentaria es tener al menos dos: una exclusiva para carnes, aves y pescados crudos, y otra para alimentos listos para consumir, como verduras, frutas y pan. Esa separación es la mejor defensa contra la contaminación cruzada, que es el verdadero riesgo.

Una combinación práctica para el hogar: una tabla de plástico o silicona para crudos, que pueda ir al lavavajillas, y una de madera dura para el resto.

Cómo limpiar cada tabla

Después de cada uso: lavar con agua caliente y detergente, enjuagar y dejar secar al aire en posición vertical o secar con papel descartable.

lavar con agua caliente y detergente, enjuagar y dejar secar al aire en posición vertical o secar con papel descartable. Desinfección: una solución de una cucharada de lavandina sin perfume por cada 4 litros de agua sirve para cualquier material. Se aplica, se deja actuar unos minutos y se enjuaga.

una solución de una cucharada de lavandina sin perfume por cada 4 litros de agua sirve para cualquier material. Se aplica, se deja actuar unos minutos y se enjuaga. Madera: nunca en remojo ni en lavavajillas. Para quitar olores, frotar con sal gruesa y medio limón. Una vez al mes, aplicar aceite mineral apto para alimentos.

nunca en remojo ni en lavavajillas. Para quitar olores, frotar con sal gruesa y medio limón. Una vez al mes, aplicar aceite mineral apto para alimentos. Plástico y silicona: pueden ir al lavavajillas, que las higieniza con calor. Revisar periódicamente los surcos.

pueden ir al lavavajillas, que las higieniza con calor. Revisar periódicamente los surcos. Guardado: nunca guardarla húmeda. La humedad favorece la proliferación de bacterias y deteriora el material.

La regla de oro es simple: más que el material, lo que define si una tabla es segura es su estado. Una tabla de madera bien cuidada es más higiénica que una de plástico llena de cortes.