Meta suspendió por tiempo indefinido la actualización de sus términos comerciales que iba a entrar en vigor el 20 de noviembre de 2026 y que, según la cobertura periodística, le habría permitido rastrear y extraer contenido de los sitios web de las empresas que usan sus herramientas de negocio. El 5 de noviembre, la compañía retiró el enlace a la vista previa de los nuevos términos y publicó en su Centro de Ayuda para Empresas que las actualizaciones «quedan en pausa» y no entrarán en vigencia en esa fecha. La decisión llegó después de semanas de críticas de editores de noticias, medidas cautelares en Noruega y Brasil y una investigación en el Reino Unido.

Para las marcas, agencias y medios que usan Facebook e Instagram para hacer negocios, el caso deja lecciones importantes sobre los datos, el contenido y la inteligencia artificial. En esta nota repasamos qué pasó y qué implica.

Qué incluían los cambios

La actualización abarcaba cuatro conjuntos de normas: los Términos Comerciales, los Términos del Catálogo de Productos, los Términos de Anuncios de Autoservicio y los Términos de IA Generativa para Creatividades Publicitarias. Los Términos Comerciales se aplican a cualquier empresa que use productos de Meta, incluso a una que simplemente tenga una página de Facebook.

Según los análisis publicados por medios especializados, los nuevos textos habrían permitido a Meta usar software automatizado para rastrear las páginas vinculadas a una empresa y extraer actualizaciones de ellas. En una primera versión, el texto mencionaba el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El 16 de octubre, Meta eliminó la palabra «entrenar» y limitó el uso futuro del contenido extraído a «productos publicitarios y de negocios», pero las críticas continuaron.

Una cronología rápida

Mediados de octubre: el medio especializado Nieman Lab informa sobre los nuevos términos y comienzan las críticas de los editores de noticias.

el medio especializado Nieman Lab informa sobre los nuevos términos y comienzan las críticas de los editores de noticias. 16 de octubre: Meta modifica el texto y elimina la referencia al entrenamiento de IA.

Meta modifica el texto y elimina la referencia al entrenamiento de IA. 23 de octubre: la empresa posterga la entrada en vigor, prevista inicialmente para el 30 de octubre, hasta el 20 de noviembre.

la empresa posterga la entrada en vigor, prevista inicialmente para el 30 de octubre, hasta el 20 de noviembre. Fines de octubre: un tribunal de Noruega dicta una medida cautelar que suspende los nuevos términos a pedido de medios de ese país.

un tribunal de Noruega dicta una medida cautelar que suspende los nuevos términos a pedido de medios de ese país. Además: un tribunal de Brasil dispone medidas preliminares contra el uso de noticias para IA y la autoridad de competencia del Reino Unido abre una investigación formal.

un tribunal de Brasil dispone medidas preliminares contra el uso de noticias para IA y la autoridad de competencia del Reino Unido abre una investigación formal. 5 de noviembre: Meta anuncia que pausa todas las actualizaciones por tiempo indefinido.

Por qué reaccionaron los medios

Los editores de noticias temían que Meta usara su posición dominante para obtener derechos sobre el contenido periodístico sin pagar por él. Como los términos se aplicaban a todas las cuentas comerciales, cualquier medio que usara Facebook o Instagram para difundir sus notas habría quedado alcanzado. En Noruega, las organizaciones de medios exigieron que Meta se comprometiera a respetar las reservas de los editores contra el rastreo y que cualquier uso del periodismo en productos de IA fuera voluntario y negociado por separado.

Qué dijo Meta

En su comunicado, la compañía explicó que está pausando los cambios para seguir dialogando con las partes interesadas y «tomarse el tiempo para hacerlo bien». Agregó que compartirá novedades cuando tenga más información. Mientras tanto, siguen vigentes los términos anteriores. Las medidas judiciales en Noruega y Brasil y la investigación británica no fueron reportadas como levantadas o cerradas.

Qué implica para empresas y marcas

Aunque el foco estuvo en los medios, el caso afecta a cualquier empresa que use las herramientas de Meta. Algunas lecciones:

Leer los términos: los cambios en las condiciones de uso de las plataformas pueden tener consecuencias sobre los datos y el contenido de la empresa.

los cambios en las condiciones de uso de las plataformas pueden tener consecuencias sobre los datos y el contenido de la empresa. Revisar el archivo robots.txt: es la herramienta básica para indicar qué rastreadores pueden acceder al sitio, aunque su cumplimiento depende de cada empresa.

es la herramienta básica para indicar qué rastreadores pueden acceder al sitio, aunque su cumplimiento depende de cada empresa. Definir una política de contenido e IA: decidir qué contenidos se quieren mostrar a los sistemas de inteligencia artificial y cuáles proteger.

decidir qué contenidos se quieren mostrar a los sistemas de inteligencia artificial y cuáles proteger. Diversificar canales: depender de una sola plataforma aumenta la vulnerabilidad ante cambios unilaterales.

depender de una sola plataforma aumenta la vulnerabilidad ante cambios unilaterales. Seguir el debate regulatorio: las decisiones de tribunales y autoridades de competencia pueden marcar el rumbo de estas prácticas.

El trasfondo: la carrera por los datos

El episodio se enmarca en una disputa más amplia por los datos que alimentan a la inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas necesitan contenido de calidad para entrenar y mejorar sus modelos y sus productos publicitarios, mientras que los editores y creadores reclaman ser compensados y poder decidir cómo se usa su trabajo. La reacción coordinada de medios, tribunales y reguladores en distintos países muestra que el tema dejó de ser técnico para convertirse en una cuestión política y comercial de primer orden.

¿Afecta a los usuarios comunes?

Los términos suspendidos se aplicaban a las cuentas comerciales, no a los perfiles personales. Según la cobertura de agencias internacionales, los usuarios comunes de Facebook e Instagram ya pueden ver sus publicaciones públicas usadas para entrenar modelos de IA bajo las políticas vigentes de la compañía, algo que generó debates propios en distintos países. Para quienes administran páginas de empresas, emprendimientos o medios locales, la recomendación es revisar periódicamente las notificaciones de cambios en las condiciones y consultar con un asesor si tienen dudas sobre el uso de su contenido.

Conclusión

La suspensión de los nuevos términos de Meta es una victoria, al menos temporal, para los editores y las empresas que temían perder el control sobre su contenido. Sin embargo, la compañía no descartó volver a presentar cambios. Para las marcas y los medios, el caso es una señal de alerta: conocer las condiciones de las plataformas y definir una estrategia sobre el uso de su contenido por parte de la inteligencia artificial ya es parte del trabajo de marketing.