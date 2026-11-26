Escuchar Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Nota completa

Los medicamentos para la diabetes y la obesidad basados en GLP-1, como Ozempic (semaglutida) y Mounjaro (tirzepatida), podrían tener efectos sobre el cerebro que van más allá de la pérdida de peso, aunque la evidencia en personas todavía es inconsistente. Así lo plantea una revisión de investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, publicada en la revista Science bajo el título «Obesity pharmacotherapies and cognition». Los autores advierten que algunos datos son alentadores, pero que todavía no se sabe si estos fármacos protegen la memoria o reducen el riesgo de demencia.

En esta nota repasamos qué dice la revisión, qué se sabe y qué no sobre estos medicamentos y el cerebro, y qué precauciones conviene tener en cuenta.

Qué son los fármacos GLP-1

El GLP-1 es una hormona que produce el intestino después de comer. Ayuda a regular el azúcar en sangre, enlentece el vaciamiento del estómago y genera sensación de saciedad. Los medicamentos de esta familia imitan su acción. La semaglutida es el principio activo de Ozempic y Wegovy; la tirzepatida, presente en Mounjaro y Zepbound, actúa además sobre otra hormona llamada GIP. Se indican para la diabetes tipo 2 y, en determinadas condiciones, para el tratamiento de la obesidad.

Qué encontró la revisión

En animales, señales prometedoras

Según el trabajo, liderado por Stina Börchers con la dirección de Christoffer Clemmensen, los estudios en animales sugieren que estos fármacos pueden influir en el aprendizaje y la memoria. Hay receptores de GLP-1 en distintas regiones del cerebro, lo que abre la posibilidad de efectos directos sobre el sistema nervioso.

En personas, resultados mixtos

En humanos, los hallazgos son menos consistentes. Los análisis de historias clínicas asocian el tratamiento con GLP-1 a un menor riesgo de demencia en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, se trata de estudios observacionales: muestran una asociación, pero no pueden demostrar que el medicamento sea la causa de ese menor riesgo. Otros factores, como un mejor control de la diabetes o diferencias entre los pacientes, podrían explicar parte del resultado.

El caso del Alzheimer

La prueba más directa llegó con los ensayos EVOKE y EVOKE+, realizados por la farmacéutica Novo Nordisk para evaluar si la semaglutida podía frenar la progresión del Alzheimer en etapas tempranas. Los resultados fueron negativos: el medicamento no logró enlentecer la enfermedad, aunque modificó algunos biomarcadores relacionados. Es un recordatorio de que los efectos prometedores en estudios observacionales no siempre se confirman en ensayos clínicos.

Dónde podría haber beneficios

Los autores proponen una hipótesis más acotada. Muchas personas con obesidad o diabetes tipo 2 presentan dificultades de atención, planificación o velocidad de procesamiento, vinculadas a su salud metabólica y vascular. En ese grupo, los fármacos GLP-1 podrían ayudar a mejorar la cognición, y el beneficio sería mayor si el tratamiento comienza antes de que aparezcan problemas cognitivos importantes. Todavía no está claro si el efecto se debe a la mejora del metabolismo, a una acción directa sobre el cerebro o a ambas cosas.

Las advertencias

Faltan ensayos específicos: los autores piden estudios que midan memoria y atención desde el inicio del tratamiento.

los autores piden estudios que midan memoria y atención desde el inicio del tratamiento. Pérdida de masa muscular: el descenso rápido de peso puede implicar pérdida de músculo, lo que afecta la función física, sobre todo en personas mayores o frágiles, y podría contrarrestar parte de los beneficios.

el descenso rápido de peso puede implicar pérdida de músculo, lo que afecta la función física, sobre todo en personas mayores o frágiles, y podría contrarrestar parte de los beneficios. Efectos adversos: como todo medicamento, pueden causar efectos secundarios, especialmente gastrointestinales, y no son adecuados para todas las personas.

Qué significa para los pacientes

Para quienes ya usan estos medicamentos por indicación médica, la revisión no cambia el tratamiento, pero suma información sobre posibles beneficios adicionales todavía en estudio. Para quienes no los usan, no hay evidencia que justifique tomarlos con el objetivo de proteger el cerebro. La prevención del deterioro cognitivo sigue apoyándose en hábitos con respaldo sólido: actividad física regular, control de la presión arterial, la glucemia y el colesterol, alimentación equilibrada, buen descanso, estimulación mental y vida social activa.

El furor por los GLP-1

En los últimos años, estos medicamentos se convirtieron en un fenómeno global por su eficacia para bajar de peso, lo que generó faltantes, usos sin indicación médica y un mercado de productos falsificados. Los especialistas insisten en que deben usarse solo bajo prescripción y seguimiento profesional, con controles periódicos y acompañados de cambios en la alimentación y la actividad física. Comprarlos por fuera de los canales formales implica riesgos serios para la salud.

Cómo leer este tipo de noticias

Las noticias sobre medicamentos que «protegen el cerebro» suelen generar mucho interés, pero conviene leerlas con atención. Una revisión científica reúne y analiza estudios previos; no es un ensayo nuevo. Los estudios en animales permiten generar hipótesis, pero sus resultados no siempre se repiten en personas. Y los estudios observacionales, aunque útiles, pueden estar influidos por factores que no se midieron. Por eso, antes de sacar conclusiones, es importante distinguir entre una asociación y una relación de causa y efecto, y esperar a que los ensayos clínicos confirmen o descarten los posibles beneficios.

Conclusión

Los fármacos GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían tener efectos sobre el cerebro que todavía no se comprenden del todo. La revisión publicada en Science muestra señales alentadoras, sobre todo para personas con obesidad o diabetes tipo 2, pero también deja claro que faltan ensayos que confirmen un beneficio cognitivo real. Por ahora, no hay motivos para usarlos con ese fin fuera de una indicación médica.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta médica. Ante cualquier duda sobre medicamentos o tratamientos, consultá con un profesional de la salud.