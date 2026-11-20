Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) encontró que las mujeres con niveles más altos de dos «químicos eternos» en sangre tuvieron tasas más altas de un tipo agresivo de cáncer de mama. Las sustancias analizadas son el PFOA y el PFOS, dos compuestos de la familia de los PFAS, usados durante décadas en productos de consumo como sartenes antiadherentes, envases de alimentos y ropa. Según el trabajo, publicado en el Journal of Clinical Oncology, las mujeres con los niveles más altos de PFOS tuvieron una tasa 93% mayor de cáncer de mama receptor de estrógeno negativo que las que tenían los niveles más bajos.

Los autores aclaran que se trata de una asociación y que no encontraron una relación clara con el cáncer de mama en general. En esta nota explicamos qué son los PFAS, qué encontró el estudio y qué se puede hacer para reducir la exposición.

Qué son los PFAS

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, son un grupo grande de químicos sintéticos que repelen el agua, la grasa y las manchas. Por eso se usaron en una gran variedad de productos: utensilios de cocina antiadherentes, envases de comida rápida y de pochoclos para microondas, textiles impermeables, alfombras tratadas y espumas contra incendios, entre otros. Se los llama «químicos eternos» porque se degradan muy lentamente en el ambiente y pueden permanecer en el cuerpo humano durante años.

Qué analizó el estudio

La investigación, liderada por la epidemióloga Alexandra White, investigadora de los NIH, midió las concentraciones de PFOA y PFOS en el plasma sanguíneo de mujeres y analizó su relación con la aparición posterior de cáncer de mama. Los investigadores prestaron especial atención al tipo de tumor, ya que no todos los cánceres de mama son iguales. Además, confirmaron sus hallazgos mediante un metaanálisis de investigaciones previas.

Los resultados

PFOA: las mujeres con los niveles más altos tuvieron una tasa 67% mayor de cáncer de mama receptor de estrógeno negativo que las que tenían los niveles más bajos.

las mujeres con los niveles más altos tuvieron una tasa 67% mayor de cáncer de mama receptor de estrógeno negativo que las que tenían los niveles más bajos. PFOS: la tasa fue 93% mayor, es decir, casi el doble.

la tasa fue 93% mayor, es decir, casi el doble. Cáncer de mama en general: no se observó una asociación clara.

Los NIH aclaran que estos números describen diferencias relativas entre grupos y no el riesgo individual de una mujer de desarrollar la enfermedad.

Qué es el cáncer receptor de estrógeno negativo

Muchos tumores de mama tienen receptores de estrógeno, una hormona que estimula su crecimiento; por eso pueden tratarse con terapias hormonales. Los tumores receptor de estrógeno negativo carecen de esos receptores. Suelen ser más agresivos, más difíciles de tratar y tienen pocos factores de riesgo conocidos. Por eso, identificar posibles causas ambientales resulta especialmente relevante para la prevención.

Las precauciones

Especialistas consultados por la prensa estadounidense señalaron que los resultados se suman a una creciente cantidad de investigaciones que vinculan a los químicos eternos con ciertos tipos de cáncer, pero que no establecen una relación de causa y efecto. Los autores del estudio consideran que los hallazgos justifican seguir investigando y prestar atención a la exposición ambiental a estas sustancias.

Cómo reducir la exposición a los PFAS

Es prácticamente imposible evitar por completo los PFAS, porque están presentes en el ambiente, en el agua y en muchos productos. Sin embargo, algunas medidas pueden ayudar a disminuir la exposición:

Sartenes en buen estado: reemplazar las antiadherentes rayadas o dañadas y no calentarlas vacías a temperaturas muy altas. El acero inoxidable, el hierro fundido y la cerámica son alternativas.

reemplazar las antiadherentes rayadas o dañadas y no calentarlas vacías a temperaturas muy altas. El acero inoxidable, el hierro fundido y la cerámica son alternativas. Menos envases resistentes a la grasa: reducir el consumo de comida rápida en envoltorios de papel tratados y de pochoclos de microondas en bolsas especiales.

reducir el consumo de comida rápida en envoltorios de papel tratados y de pochoclos de microondas en bolsas especiales. Agua de consumo: informarse sobre la calidad del agua de la red y, si hay dudas, consultar opciones de filtrado certificadas para estos compuestos.

informarse sobre la calidad del agua de la red y, si hay dudas, consultar opciones de filtrado certificadas para estos compuestos. Textiles y alfombras: evitar tratamientos antimanchas innecesarios cuando sea posible.

evitar tratamientos antimanchas innecesarios cuando sea posible. Limpieza del hogar: el polvo doméstico puede acumular estas sustancias; limpiar con paño húmedo y ventilar ayuda.

La importancia de la detección temprana

Más allá de los factores ambientales, la detección temprana sigue siendo la herramienta más eficaz frente al cáncer de mama. Los controles periódicos, las mamografías según la indicación médica y la consulta ante cualquier cambio en las mamas —un bulto, una retracción del pezón, una secreción o un cambio en la piel— permiten detectar la enfermedad en etapas en las que el tratamiento tiene mejores resultados.

Un tema que preocupa a los reguladores

Los PFAS están en el centro de un debate regulatorio en varios países. Algunos de estos compuestos, como el PFOA y el PFOS, ya fueron restringidos o eliminados en distintas industrias por su persistencia ambiental y sus posibles efectos sobre la salud, y en muchos lugares se fijaron límites para su presencia en el agua potable. Sin embargo, como se degradan tan lentamente, siguen presentes en el ambiente y en el organismo de buena parte de la población muchos años después de que se dejaron de usar. Además, existen miles de sustancias de esta familia y la mayoría todavía no fue estudiada en profundidad, por lo que los científicos reclaman más investigación sobre sus efectos a largo plazo y sobre las alternativas que las reemplazan en la industria.

Conclusión

El estudio de los NIH agrega un dato importante al debate sobre los químicos eternos: niveles altos de PFOA y PFOS en sangre se asociaron con más casos de una forma agresiva de cáncer de mama. Aunque no prueba que estas sustancias sean la causa, refuerza la recomendación de reducir la exposición cuando sea posible y de mantener los controles de salud al día.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta médica.