Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Los precios mayoristas subieron 1,6% en octubre de 2026, la mitad que el 3,2% de septiembre, según el INDEC.

Acumulan 24,8% en lo que va del año y 29,8% en los últimos doce meses.

Los refinados del petróleo encabezaron las subas, mientras que el costo de la construcción aumentó 1,7%. Resumen El INDEC informó el martes 17 de noviembre que el Índice de Precios Internos al por Mayor subió 1,6% en octubre de 2026 respecto de septiembre, la mitad del 3,2% del mes anterior. El resultado respondió a una suba de 1,6% en los productos nacionales y de 0,9% en los importados. Los otros dos índices del sistema de precios mayoristas, el de precios básicos al por mayor y el de precios básicos del productor, aumentaron 1,5%. Los precios mayoristas acumulan 24,8% en el año y 29,8% en doce meses, y en octubre quedaron por debajo de la inflación minorista, que fue de 2,2%. Los refinados del petróleo lideraron las subas. El costo de la construcción, en tanto, aumentó 1,7%.

Los precios mayoristas subieron 1,6% en octubre de 2026, la mitad que en septiembre, cuando habían aumentado 3,2%, según informó el INDEC. Con este resultado, acumulan una suba de 24,8% en lo que va del año y de 29,8% en los últimos doce meses. El dato quedó además por debajo de la inflación minorista de octubre, que fue de 2,2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas el martes 17 de noviembre. Ese mismo día publicó el índice del costo de la construcción, que subió 1,7% en el mes. Ambos indicadores son seguidos de cerca porque anticipan tendencias que luego pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

¿Qué mide el índice de precios mayoristas?

El Índice de Precios Internos al por Mayor, conocido como IPIM, mide la evolución de los precios a los que se comercializan los productos en el mercado interno antes de llegar al consumidor final. Incluye bienes de origen nacional e importado, desde alimentos y combustibles hasta productos químicos y materiales de construcción.

Es parte de un sistema de tres indicadores. Los otros dos son el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor, que excluye impuestos, y el Índice de Precios Básicos del Productor, que solo considera la producción nacional. En octubre, los tres registraron aumentos de entre 1,5% y 1,6%.

¿Cómo evolucionaron los precios mayoristas en 2026?

Octubre mostró una desaceleración marcada respecto de los dos meses anteriores. La tabla resume las últimas variaciones mensuales informadas por el INDEC:

Mes Variación mensual Agosto de 2026 2,1% Septiembre de 2026 3,2% Octubre de 2026 1,6%

En el acumulado del año, la suba llegó a 24,8%. En la comparación con octubre de 2025, el aumento fue de 29,8%.

¿Qué productos aumentaron más?

La variación del IPIM respondió a un aumento de 1,6% en los productos nacionales y de 0,9% en los importados. Entre los nacionales, el rubro que más subió fue el de refinados del petróleo, con aumentos de hasta 4,6% mensual, según informó el portal Conclusión. El movimiento de los combustibles tuvo una incidencia importante en el resultado general.

De acuerdo con el análisis de Canal 12 de Misiones, los rubros vinculados al petróleo, la construcción y los productos químicos explicaron gran parte de la variación del mes. En cambio, según el diario El Litoral, los alimentos mostraron un fuerte freno, lo que ayudó a que el índice general se desacelerara casi a la mitad.

Los números del mes

IPIM (nivel general): 1,6%.

1,6%. Productos nacionales: 1,6%.

1,6%. Productos importados: 0,9%.

0,9%. Precios básicos al por mayor: 1,5%.

1,5%. Precios básicos del productor: 1,5%.

1,5%. Costo de la construcción: 1,7%.

¿Cómo se compara con la inflación minorista?

La inflación minorista de octubre, medida por el índice de precios al consumidor, fue de 2,2%, el valor más alto en seis meses. Es decir que en octubre los precios mayoristas subieron menos que los precios al público. Esa brecha suele explicarse porque los servicios, que pesan en el índice minorista, aumentaron más que los bienes.

Para los analistas, la desaceleración mayorista es una señal de menor presión sobre los costos de las empresas. Si se sostiene, podría ayudar a moderar los aumentos en las góndolas durante los próximos meses. Sin embargo, la evolución del tipo de cambio y de los combustibles seguirá siendo determinante.

¿Qué pasó con el costo de la construcción?

El índice del costo de la construcción registró una suba de 1,7% en octubre. Quedó por encima de la variación de los precios mayoristas, impulsado por los salarios y los materiales. Este indicador es clave para quienes construyen o refaccionan su vivienda y para las empresas del sector.

En provincias como Santa Cruz, donde la obra pública y la construcción de viviendas tienen un peso importante en la actividad, la evolución de estos costos incide en la planificación de los proyectos y en los presupuestos de las familias que encaran una obra.

¿Qué significa para el bolsillo?

Los precios mayoristas no son los que paga directamente el consumidor, pero influyen en ellos. Cuando suben, las empresas suelen trasladar parte de esos aumentos a los precios finales con algunas semanas de demora. Cuando se desaceleran, ese traslado tiende a ser menor.

Por eso, el dato de octubre trae cierto alivio. De todos modos, los combustibles siguen en alza y su impacto se siente en especial en la Patagonia, donde las distancias son largas y el transporte de mercadería encarece los productos. Este análisis es informativo y no constituye una recomendación financiera.

¿Qué indicadores conviene mirar en las próximas semanas?

Para saber si la desaceleración se consolida, hay tres datos a seguir. El primero es el próximo informe de precios mayoristas del INDEC, que mostrará la evolución de noviembre. El segundo es la inflación minorista del mismo mes, que indicará si el freno en los costos llega a las góndolas.

El tercero es el precio de los combustibles, que en octubre fue el rubro con mayores aumentos. Como el transporte de mercadería depende del gasoil, cada ajuste en los surtidores repercute en toda la cadena de precios. En las ciudades patagónicas, alejadas de los grandes centros de distribución, ese efecto suele ser todavía más notorio para comerciantes y consumidores.

Conclusión

Los precios mayoristas se desaceleraron a 1,6% en octubre, la mitad que en septiembre, y quedaron por debajo de la inflación minorista del mes. Con un acumulado de 24,8% en el año, el dato muestra una menor presión sobre los costos, aunque los combustibles y la construcción siguieron en alza. El próximo informe del INDEC permitirá saber si la tendencia se consolida en el cierre de 2026.