El protector solar es una de las herramientas más efectivas para prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel, pero solo funciona bien si se elige y se aplica de manera correcta. Los especialistas suelen recomendar un producto de amplio espectro, con factor de protección 30 o superior, aplicado en cantidad suficiente y renovado cada dos horas. Con la llegada del verano, repasamos cómo elegirlo, cómo usarlo y cuáles son los errores más frecuentes.

Además, explicamos por qué en la Patagonia, incluida Santa Cruz, la protección solar es importante aun en días frescos, y qué cuidados especiales necesitan los chicos.

Por qué hay que protegerse del sol

El sol emite radiación ultravioleta (UV) de dos tipos que llegan a la superficie terrestre: los rayos UVB, responsables principales de las quemaduras, y los rayos UVA, que penetran más profundo en la piel y contribuyen al envejecimiento prematuro. Ambos dañan el material genético de las células de la piel y aumentan el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, el más agresivo. El daño es acumulativo: cada quemadura, sobre todo en la infancia, suma a lo largo de la vida.

Cómo elegir el protector solar

Amplio espectro: que proteja contra rayos UVA y UVB.

que proteja contra rayos UVA y UVB. Factor de protección (FPS) 30 o más: en pieles muy claras, en la playa, en la montaña o en exposiciones prolongadas, conviene un factor más alto.

en pieles muy claras, en la playa, en la montaña o en exposiciones prolongadas, conviene un factor más alto. Resistente al agua: si vas a nadar o transpirar, aunque igual hay que renovarlo después del baño.

si vas a nadar o transpirar, aunque igual hay que renovarlo después del baño. Textura adecuada: cremas para piel seca, geles o fluidos para piel grasa y fórmulas para piel sensible.

cremas para piel seca, geles o fluidos para piel grasa y fórmulas para piel sensible. Vencimiento: un protector vencido o que estuvo mucho tiempo al sol puede perder eficacia.

Cómo aplicarlo bien

La cantidad importa

El error más común es usar demasiado poco. El factor de protección indicado en el envase se calcula con una cantidad generosa de producto. Como referencia práctica, se suele recomendar alrededor de una cucharadita para la cara y el cuello, y una cantidad similar a la de un vaso chico para todo el cuerpo de un adulto. Si se aplica la mitad, la protección real es bastante menor que la que figura en la etiqueta.

El momento justo

Conviene aplicarlo antes de salir, sobre la piel seca, para que se distribuya bien. Y hay que renovarlo cada dos horas de exposición y siempre después de bañarse, transpirar mucho o secarse con la toalla.

Las zonas olvidadas

Orejas, nuca, empeines, dorso de las manos, cuero cabelludo en personas con poco pelo y labios —con un protector labial con filtro— son las zonas que más se olvidan y que más se queman.

Los errores más comunes

Usarlo solo en la playa y no en la ciudad, en la plaza o al hacer deporte.

Creer que en días nublados no hace falta.

Aplicarlo una sola vez en todo el día.

Usar productos vencidos o que estuvieron expuestos al calor.

Pensar que el protector permite quedarse más tiempo al sol sin límites.

Confiar solo en el maquillaje con factor de protección, que suele aplicarse en poca cantidad.

Mucho más que el protector

El protector solar es una parte de la estrategia, no la única. Los especialistas recomiendan evitar la exposición en las horas de mayor radiación, en general entre las 10 y las 16; buscar la sombra; usar sombrero de ala ancha, anteojos de sol con filtro UV y ropa que cubra la piel; y consultar el índice UV del día en los pronósticos meteorológicos. Cuando el índice es alto o extremo, la piel puede quemarse en pocos minutos.

Los chicos, un cuidado especial

La piel de los chicos es más sensible y las quemaduras en la infancia aumentan el riesgo de cáncer de piel en la adultez. Los bebés menores de seis meses no deben exponerse al sol directo: la protección se basa en la sombra, la ropa y el sombrero. A partir de esa edad, conviene usar protectores pensados para chicos, junto con remeras, gorros y horarios adecuados. También es importante que los chicos se hidraten con frecuencia.

En la Patagonia, también

En el sur del país, el viento y las temperaturas frescas pueden dar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la radiación ultravioleta puede ser intensa, especialmente en primavera y verano, y la nieve, el agua y la arena reflejan los rayos y aumentan la exposición. Además, en algunas épocas del año el adelgazamiento de la capa de ozono sobre el extremo sur del continente puede elevar la radiación. Por eso, en Santa Cruz y el resto de la Patagonia, la protección solar es necesaria aunque no haga calor.

Revisá tu piel

Además de prevenir, es importante observar la piel con regularidad. Conviene consultar con un dermatólogo si aparece un lunar nuevo o si uno existente cambia de forma, color o tamaño, tiene bordes irregulares, varios colores, pica, sangra o no cicatriza. La detección temprana del cáncer de piel permite tratamientos más simples y con mejores resultados.

¿Y si ya me quemé?

Ante una quemadura solar, lo primero es salir del sol. Las compresas frescas y las cremas hidratantes suaves pueden aliviar las molestias, y es importante tomar abundante líquido. No conviene reventar las ampollas. Si la quemadura es extensa, aparece fiebre, escalofríos, malestar general o se trata de un bebé o un chico pequeño, hay que consultar al médico.

Conclusión

Usar bien el protector solar es sencillo: elegir uno de amplio espectro con factor 30 o más, aplicar una cantidad generosa, renovarlo cada dos horas y combinarlo con sombra, sombrero y horarios adecuados. Son hábitos simples que, sostenidos en el tiempo, protegen la salud de la piel durante toda la vida.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta con un dermatólogo.