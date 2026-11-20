Puerto Deseado, en la costa norte de Santa Cruz, es uno de los mejores lugares de la Patagonia para observar fauna marina en su ambiente natural. Su gran atractivo es la Ría Deseado, un antiguo valle de río inundado por el mar donde conviven toninas overas, lobos marinos, cormoranes y pingüinos. Muy cerca, la isla Pingüino alberga una colonia de pingüinos de penacho amarillo, una especie poco habitual en la costa continental argentina. Con la temporada de fauna en pleno movimiento, repasamos qué ver y cómo organizar la visita.

Un pueblo con historia

Puerto Deseado tiene una larga historia ligada al mar. Su nombre recuerda al «Desire», la nave del corsario inglés Thomas Cavendish, que llegó a la zona a fines del siglo XVI. Siglos después, Charles Darwin recorrió la ría durante el viaje del Beagle, en la década de 1830, y dejó registros de sus paisajes y su fauna. La ciudad conserva testimonios de ese pasado, como el museo que exhibe restos de la corbeta británica Swift, naufragada en la ría en el siglo XVIII, y la antigua estación del ferrocarril que la unía con el interior de la provincia.

La Ría Deseado

La ría se formó cuando el mar ingresó en el valle de un antiguo río, dando lugar a un brazo de agua de varias decenas de kilómetros rodeado de acantilados de pórfido rojizo, islas y restingas. Es un área natural protegida y uno de los ecosistemas costeros más ricos de la Patagonia. Las navegaciones permiten recorrerla y observar de cerca a su fauna.

Qué fauna se puede ver

Toninas overas: pequeños delfines blancos y negros que suelen acercarse a las embarcaciones y nadar junto a ellas.

pequeños delfines blancos y negros que suelen acercarse a las embarcaciones y nadar junto a ellas. Lobos marinos: colonias que descansan sobre las rocas e islotes.

colonias que descansan sobre las rocas e islotes. Cormoranes: varias especies, entre ellas el cormorán gris, de plumaje gris y patas rojas, uno de los más llamativos.

varias especies, entre ellas el cormorán gris, de plumaje gris y patas rojas, uno de los más llamativos. Pingüinos de Magallanes: que anidan en la zona durante la temporada reproductiva.

que anidan en la zona durante la temporada reproductiva. Aves marinas: gaviotas, gaviotines, ostreros y otras especies.

La isla Pingüino

A unos kilómetros de la costa, la isla Pingüino es uno de los grandes tesoros naturales de Santa Cruz y forma parte de un parque marino protegido. Su atractivo principal es la colonia de pingüinos de penacho amarillo, reconocibles por las plumas amarillas que les adornan la cabeza y por su forma de desplazarse a saltos entre las rocas. Además, la isla alberga pingüinos de Magallanes, lobos y elefantes marinos y numerosas aves, en un paisaje dominado por un antiguo faro.

Las excursiones a la isla incluyen una navegación por mar abierto y un desembarco para caminar entre las colonias, siempre con guías y respetando las distancias para no perturbar a los animales. Por depender del estado del mar y del viento, conviene tener flexibilidad en las fechas.

Otros atractivos

Miradores y costanera: para ver la ría y los atardeceres sobre el mar.

para ver la ría y los atardeceres sobre el mar. Cañadones y paisajes de la estepa: ideales para caminatas y fotografía.

ideales para caminatas y fotografía. Museos locales: con historia marítima, ferroviaria y natural de la región.

con historia marítima, ferroviaria y natural de la región. Pesca deportiva: en la costa y en embarcaciones, respetando las regulaciones vigentes.

Cuándo ir

La mejor época para visitar Puerto Deseado es entre la primavera y el verano, aproximadamente de octubre a marzo, cuando la actividad de la fauna es mayor y los pingüinos están en sus colonias. En verano los días son largos y las temperaturas, agradables, aunque el viento patagónico puede ser intenso en cualquier momento del año.

Cómo llegar

Puerto Deseado se encuentra en el noreste de Santa Cruz y se llega por ruta desde la Ruta Nacional 3. Las ciudades con aeropuerto más cercanas son Comodoro Rivadavia, en Chubut, y otras localidades de la costa santacruceña, desde donde se puede continuar en auto o en colectivo. Conviene planificar el viaje con tiempo y verificar el estado de los caminos.

Consejos para el visitante responsable

Contratar excursiones con empresas habilitadas y guías locales.

Mantener la distancia con los animales y no alimentarlos.

No dejar residuos en la costa ni en las islas.

Llevar ropa de abrigo e impermeable, incluso en verano.

Usar protector solar y anteojos: el sol y el reflejo del agua son intensos.

Consultar el pronóstico y las condiciones del mar antes de cada salida.

Una costa para recorrer sin apuro

Puerto Deseado puede formar parte de un recorrido más amplio por la costa santacruceña, que incluye otras localidades con atractivos naturales e históricos, como Puerto San Julián y el Parque Nacional Monte León. Viajar por la Ruta Nacional 3 permite descubrir una Patagonia distinta a la cordillerana: playas extensas, acantilados, estepa, estancias y una fauna marina abundante. Para disfrutarla, conviene viajar sin apuro, con un vehículo en buenas condiciones, combustible suficiente entre localidades y reservas hechas con anticipación en temporada alta.

Qué comer

La gastronomía local tiene al mar como protagonista. Los restaurantes de Puerto Deseado ofrecen pescados y mariscos de la zona, además del clásico cordero patagónico. Probar una cena frente a la ría, después de un día de navegación, es parte de la experiencia. También es habitual encontrar productos regionales, como dulces de frutos patagónicos, que son un buen recuerdo para llevar de regreso a casa.

Conclusión

Puerto Deseado combina historia, paisajes de acantilados rojizos y una fauna marina extraordinaria. Navegar la ría entre toninas y cormoranes, o caminar entre los pingüinos de penacho amarillo de la isla Pingüino, son experiencias que pocos lugares del país pueden ofrecer. Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza auténtica y un ritmo tranquilo en la costa de Santa Cruz.