Escuchar Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Nota completa

Puerto San Julián, sobre la costa central de Santa Cruz, es un destino donde la historia de los grandes navegantes se combina con la naturaleza patagónica. En su bahía invernó en 1520 la expedición de Hernando de Magallanes durante el primer viaje de circunnavegación del mundo, y allí se celebró, según la tradición, la primera misa en el actual territorio argentino. Hoy la ciudad invita a recorrer una réplica de la nao Victoria, navegar entre toninas overas y pingüinos y disfrutar de un circuito costero de paisajes imponentes. En esta guía repasamos qué ver y hacer.

Una bahía con cinco siglos de historia

A fines de marzo de 1520, la flota de Magallanes buscó refugio en la bahía de San Julián para pasar el invierno austral antes de seguir rumbo al sur en busca del paso entre los océanos. Durante esa estadía se produjo un motín entre parte de la tripulación, que fue sofocado por el capitán. La tradición sostiene que el 1 de abril de ese año se celebró la primera misa en el actual territorio argentino. Décadas más tarde, el corsario inglés Francis Drake también se detuvo en la bahía durante su propio viaje alrededor del mundo.

Siglos después, Charles Darwin pasó por la zona durante el viaje del Beagle y halló restos fósiles de grandes mamíferos que hoy forman parte de la historia de la paleontología. Esa combinación de navegantes, exploradores y naturalistas convierte a San Julián en un lugar especial para quienes disfrutan de la historia.

La réplica de la nao Victoria

Uno de los atractivos más visitados es el museo temático de la nao Victoria, una réplica de la única nave de la expedición de Magallanes que logró completar la vuelta al mundo. Recorrerla permite imaginar cómo era la vida a bordo en el siglo XVI: los espacios reducidos, las provisiones, los instrumentos de navegación y las duras condiciones que enfrentaron los marinos. Es una visita especialmente atractiva para hacer en familia.

Naturaleza en la bahía

La bahía de San Julián es un área de gran riqueza natural. Las excursiones náuticas permiten observar toninas overas, pequeños delfines blancos y negros que suelen nadar cerca de las embarcaciones, y llegar a la isla Banco Cormorán, donde anidan pingüinos de Magallanes y distintas especies de cormoranes y aves marinas. Las salidas dependen de las condiciones del mar y del viento, por lo que conviene consultar con anticipación y tener flexibilidad.

El circuito costero

El circuito costero es un recorrido escénico que bordea la costa con miradores, playas, acantilados y restingas. Se puede hacer en auto, en bicicleta o, por tramos, caminando. Es ideal para ver atardeceres sobre el mar, observar aves y disfrutar de la tranquilidad de la costa patagónica. En algunos puntos, la marea baja deja al descubierto amplias restingas que vale la pena explorar con precaución.

Qué más hacer

Recorrer el centro y la costanera: con monumentos y sitios ligados a la historia de Magallanes.

con monumentos y sitios ligados a la historia de Magallanes. Visitar museos locales: que cuentan la historia marítima, natural y de los pueblos originarios de la región.

que cuentan la historia marítima, natural y de los pueblos originarios de la región. Pesca deportiva: en la costa, respetando las regulaciones vigentes.

en la costa, respetando las regulaciones vigentes. Fotografía de naturaleza: la luz del atardecer sobre la bahía es uno de los grandes atractivos.

la luz del atardecer sobre la bahía es uno de los grandes atractivos. Gastronomía regional: pescados, mariscos y cordero patagónico.

Cuándo ir

La primavera y el verano, aproximadamente entre octubre y marzo, son las épocas más recomendables: los días son largos, las temperaturas más agradables y la fauna marina está más activa. El viento es una constante en la costa patagónica, por lo que conviene llevar ropa adecuada en cualquier época del año.

Cómo llegar

Puerto San Julián se encuentra sobre la Ruta Nacional 3, en la costa central de Santa Cruz, lo que la convierte en una parada natural para quienes recorren la Patagonia por tierra. Es posible combinar la visita con otras localidades costeras, como Puerto Deseado, más al norte, o el Parque Nacional Monte León y Puerto Santa Cruz, hacia el sur.

Consejos para el viaje

Reservar las excursiones náuticas con empresas habilitadas.

Llevar ropa de abrigo, rompevientos e impermeable.

Usar protector solar aunque la temperatura sea fresca.

Respetar la fauna: no acercarse demasiado ni alimentar a los animales.

Planificar las cargas de combustible en los tramos largos de ruta.

Una escapada ideal para familias

Por su combinación de historia y naturaleza, San Julián es un destino muy atractivo para viajar con chicos. La visita a la réplica de la nao Victoria despierta la curiosidad por los grandes viajes de exploración, y las salidas en lancha para ver toninas y pingüinos suelen ser uno de los momentos más recordados del viaje. Las distancias dentro de la ciudad son cortas, lo que facilita organizar el día sin largos traslados. Además, la tranquilidad de la localidad permite disfrutar de caminatas por la costanera y de atardeceres sobre la bahía sin las multitudes de otros destinos más masivos.

Dónde dormir

La ciudad cuenta con hoteles, hosterías, cabañas y opciones de alquiler temporario, además de espacios para acampar. En temporada alta, especialmente en enero y febrero, conviene reservar con anticipación, ya que muchos viajeros que recorren la Ruta Nacional 3 eligen San Julián para hacer noche en su camino hacia el sur o hacia el norte.

Conclusión

Puerto San Julián es mucho más que una parada en la ruta: es un lugar donde se puede caminar sobre la historia de los primeros navegantes que llegaron a estas costas y, al mismo tiempo, disfrutar de una naturaleza generosa. La réplica de la nao Victoria, la bahía con sus toninas y pingüinos y el circuito costero hacen de esta ciudad uno de los destinos más completos de la costa de Santa Cruz.