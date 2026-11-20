El GEO, sigla en inglés de Generative Engine Optimization u optimización para motores generativos, es el conjunto de prácticas que buscan que una marca, un producto o un contenido sea mencionado y citado en las respuestas de asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude o las respuestas generadas con IA en el buscador de Google. A medida que más personas consultan a estas herramientas para informarse y decidir qué comprar, aparecer en sus respuestas se volvió una prioridad para muchas empresas. En esta nota explicamos qué es el GEO, en qué se diferencia del SEO y qué prácticas ayudan a mejorar la visibilidad.

Por qué importa ahora

Durante años, la búsqueda de información en internet se organizó alrededor de una lista de enlaces. Los asistentes de IA cambian esa lógica: en lugar de diez resultados, ofrecen una respuesta redactada que puede mencionar algunas marcas y citar algunas fuentes. Si una empresa no aparece en esa respuesta, es posible que el usuario ni siquiera llegue a conocerla. Los propios desarrolladores de estas herramientas están dando señales de la importancia del canal: OpenAI, por ejemplo, lanzó en noviembre de 2026 un panel para que las empresas vean cuántas veces ChatGPT las menciona.

SEO y GEO: diferencias y puntos en común

El SEO busca posicionar páginas en los resultados de los buscadores tradicionales. El GEO apunta a que los modelos de lenguaje elijan y citen una marca o un contenido al construir sus respuestas. Las diferencias son importantes —en el GEO no hay un «primer puesto» claro y las respuestas cambian según cómo se formule la pregunta—, pero también hay mucho en común. Un sitio rastreable, contenido útil y confiable, autoridad en el tema y buena reputación online ayudan en ambos casos.

Buenas prácticas de GEO

1. Responder de forma clara y directa

Los asistentes de IA buscan fragmentos que respondan con precisión a una pregunta. Conviene que cada página empiece con una respuesta concreta, seguida de los detalles. Las definiciones claras, los datos específicos y las secciones de preguntas frecuentes facilitan que el contenido sea reutilizado y citado.

2. Estructurar bien la información

Títulos y subtítulos descriptivos, listas, tablas y párrafos breves ayudan a que tanto las personas como las máquinas entiendan el contenido. Los datos estructurados, es decir, el marcado que describe a la organización, los productos, los artículos o las preguntas frecuentes, también contribuyen a que la información sea más fácil de interpretar.

3. Ser una fuente confiable

Los modelos tienden a apoyarse en fuentes con autoridad. Mostrar quién escribe el contenido, citar datos verificables, publicar información original —como estudios, encuestas o casos propios— y mantener el contenido actualizado aumenta la credibilidad.

4. Cuidar la consistencia de la marca

El nombre, la descripción, la dirección, los teléfonos y los servicios de la empresa deben ser coherentes en el sitio web, los perfiles de empresa en buscadores y mapas, las redes sociales y los directorios. La información contradictoria puede llevar a que la IA describa mal a la marca.

5. Ganar menciones en otros sitios

Las reseñas de clientes, las notas en medios, las menciones en sitios especializados y la participación en comunidades del sector ayudan a que la marca aparezca asociada a sus temas. Los asistentes no solo leen el sitio propio, sino lo que se dice de la empresa en otros lugares.

6. Revisar el acceso técnico

Si el sitio bloquea a los rastreadores que usan los servicios de IA para buscar información, es difícil que sea citado. Conviene revisar el archivo robots.txt, la velocidad de carga y que el contenido importante no dependa de elementos que las máquinas no pueden leer.

Cómo medir el GEO

Consultas de prueba: hacer preguntas típicas de los clientes en distintos asistentes y registrar si la marca aparece.

hacer preguntas típicas de los clientes en distintos asistentes y registrar si la marca aparece. Analítica web: identificar las visitas que llegan desde asistentes de IA.

identificar las visitas que llegan desde asistentes de IA. Herramientas especializadas: existen plataformas que monitorean menciones y citas en respuestas de IA.

existen plataformas que monitorean menciones y citas en respuestas de IA. Paneles de las plataformas: como el Business Hub de ChatGPT, que ofrece métricas de menciones y clics.

Expectativas realistas

El GEO es una disciplina nueva y en evolución. Los asistentes deciden qué fuentes citar según criterios propios que no siempre son públicos y que cambian con frecuencia. Las respuestas, además, varían según cómo se formule la pregunta y quién la haga. Por eso, ninguna práctica garantiza resultados. Lo más sensato es trabajar sobre bases sólidas —contenido útil, reputación y un sitio técnicamente sano— y medir de manera sistemática para aprender qué funciona en cada sector.

Un ejemplo práctico

Imaginemos una agencia de turismo de El Calafate. Una persona le pregunta a un asistente de IA qué excursiones conviene hacer para ver el glaciar Perito Moreno. Para que la agencia tenga chances de aparecer en la respuesta, le conviene contar con páginas que expliquen con claridad cada excursión —duración, dificultad, qué incluye, en qué temporada se hace—, preguntas frecuentes bien respondidas, información coherente en su perfil de empresa en mapas, reseñas de clientes y, si es posible, menciones en medios o sitios de viajes reconocidos. Ninguno de estos elementos garantiza la cita, pero en conjunto hacen que la agencia sea una fuente más útil y confiable para el asistente y para el viajero que finalmente llega a su sitio.

Conclusión

El GEO no reemplaza al SEO ni al resto del marketing digital, pero suma una capa nueva: hacer que la marca sea comprensible, confiable y fácil de citar para la inteligencia artificial. Las empresas que empiecen a trabajar en esa dirección y a medir su visibilidad en estos asistentes estarán mejor preparadas para un escenario en el que cada vez más decisiones de compra comienzan con una pregunta a una IA.