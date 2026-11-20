Con más de 480.000 propiedades, búsquedas por voz, tasaciones inteligentes y contacto directo con inmobiliarias, la plataforma argentina apuesta a transformar la manera de encontrar oportunidades inmobiliarias y generar consultas de compradores e inquilinos realmente interesados.

Encontrar una propiedad para comprar o alquilar en Argentina puede convertirse en una tarea agotadora. Recorrer distintos portales, repetir filtros, comparar publicaciones y contactar inmobiliarias lleva tiempo. RealXpertAI propone cambiar esa experiencia mediante inteligencia artificial, reuniendo propiedades de múltiples fuentes en un solo buscador y permitiendo encontrar opciones que se ajusten a las necesidades de cada persona.

La plataforma argentina combina un universo de más de 480.000 avisos con Aira, una asistente de inteligencia artificial capaz de interpretar búsquedas mediante conversaciones. Su propuesta también beneficia a las inmobiliarias, que pueden publicar gratuitamente, ganar visibilidad y recibir consultas directas de usuarios identificados que ya demostraron interés por una propiedad.

Un buscador con IA que reúne más de 480.000 propiedades

Una de las principales diferencias de RealXpertAI frente a los portales inmobiliarios tradicionales es su capacidad para concentrar publicaciones de distintas fuentes del mercado argentino.

Mientras plataformas como Zonaprop, Argenprop o Mercado Libre Inmuebles muestran principalmente los avisos disponibles en sus propios sistemas, RealXpertAI funciona como un buscador que integra información de diferentes sitios, permitiendo explorar una oferta mucho más amplia desde un único lugar.

Esto representa una ventaja para compradores e inquilinos: en lugar de consultar varias páginas para comparar departamentos, casas o terrenos, pueden realizar una búsqueda centralizada y acceder a las publicaciones originales.

La plataforma también trabaja para reducir avisos duplicados e información inconsistente, dos problemas frecuentes que dificultan identificar oportunidades reales.

Aira: una inteligencia artificial que entiende qué propiedad necesitás

El principal diferencial tecnológico de RealXpertAI es Aira, su asistente inmobiliaria conversacional, que permite buscar propiedades hablando o escribiendo de manera natural.

En lugar de seleccionar numerosos filtros, un usuario puede pedirle: «Busco un departamento de tres ambientes en Belgrano, con balcón, cochera, buena luz natural y cerca de una estación de subte, dentro de determinado presupuesto».

Aira interpreta las características solicitadas y busca propiedades compatibles dentro del inventario disponible.

También puede recuperar búsquedas anteriores, mostrar favoritos, guardar nuevas búsquedas y ayudar a explorar alternativas según la ubicación y las preferencias del usuario.

La búsqueda es gratuita y no requiere registro. Los interesados pueden recorrer propiedades libremente y crear una cuenta recién cuando deciden contactar al profesional que las ofrece.

Buscar propiedades cerca de colegios, hospitales o lugares de interés

Otra función diferencial es la búsqueda inteligente por ubicación.

Aira permite utilizar puntos de referencia concretos, como hospitales, colegios, centros comerciales, restaurantes o monumentos, para encontrar propiedades cercanas.

Por ejemplo, una familia que necesita mudarse cerca de un establecimiento educativo puede buscar viviendas tomando ese colegio como referencia, sin limitarse a los nombres de los barrios.

La plataforma también incorpora herramientas de geolocalización, visualización de puntos de interés y navegación, facilitando el análisis del entorno antes de coordinar una visita.

Cómo ayuda RealXpertAI a encontrar mejores oportunidades de compra o alquiler

La inteligencia artificial no se limita a mostrar propiedades. También puede ayudar a interpretar información del mercado para tomar decisiones mejor fundamentadas.

A través de Xpert Price, el sistema de valuación predictiva de RealXpertAI, es posible obtener estimaciones de precios que consideran características específicas de cada inmueble.

Además de analizar el valor promedio del metro cuadrado y propiedades comparables, el sistema incorpora variables como ubicación, superficie cubierta y descubierta, orientación, luminosidad y características particulares.

Esto permite contar con una referencia más precisa que una comparación basada exclusivamente en los precios promedio de una zona.

Para quienes buscan comprar, estas herramientas ayudan a detectar propiedades cuyos valores resultan competitivos respecto de alternativas similares. Para los inquilinos, facilitan la comparación de precios y condiciones antes de avanzar con una consulta.

Las estimaciones son orientativas y no reemplazan una tasación profesional.

RealXpertAI complementa estas funciones con índices de precios por metro cuadrado, guías de barrios y calculadoras de actualización de alquileres mediante IPC e ICL.

Consultas de mayor calidad: la ventaja para las inmobiliarias

El otro gran diferencial de RealXpertAI está en su modelo de generación de contactos comerciales.

Para una inmobiliaria, recibir muchas consultas no necesariamente significa conseguir más operaciones. El desafío consiste en conectar con personas que buscan una propiedad concreta, tienen necesidades definidas y muestran intención de avanzar.

RealXpertAI busca mejorar ese proceso desde el inicio.

Los usuarios pueden explorar libremente el inventario y utilizar Aira para identificar las propiedades más adecuadas. Cuando encuentran una que les interesa y desean contactar a la inmobiliaria, deben registrarse.

De esta manera, el profesional recibe consultas de usuarios identificados que ya seleccionaron una propiedad de su interés, en lugar de depender exclusivamente de contactos provenientes de búsquedas genéricas.

La comunicación se realiza directamente por WhatsApp con el agente o la inmobiliaria responsable, sin intermediarios comerciales.

Según los datos difundidos por la compañía, la plataforma ya genera más de 800 consultas mensuales dirigidas a profesionales inmobiliarios.

Si bien esas cifras no permiten determinar por sí solas cuántas operaciones se concretan, muestran el potencial de un sistema que busca priorizar la relevancia de los contactos y no solamente el volumen de visitas.

Publicar propiedades con inteligencia artificial, sin formularios interminables

RealXpertAI también incorpora herramientas destinadas a simplificar el trabajo de agentes y brokers.

Mediante Aira, los profesionales pueden describir una propiedad por voz desde su computadora o celular. La inteligencia artificial procesa la información, organiza fotografías y prepara una ficha con descripción, características, ubicación y precio.

Incluso es posible registrar los detalles durante una visita al inmueble, facilitando la publicación sin necesidad de completar extensos formularios posteriormente.

Otra alternativa consiste en pegar el enlace de una propiedad publicada en otro portal. Aira puede recuperar la información disponible y utilizarla para generar una nueva ficha.

Para inmobiliarias que trabajan con Tokko Broker, existe además una integración mediante API que permite sincronizar inventarios y reducir duplicaciones.

Las publicaciones pueden incluir la identidad visual, el nombre y los datos de contacto del profesional. También es posible generar fichas para compartir en redes sociales.

XpertCheck: propiedades verificadas y mayor visibilidad

La confianza es otro aspecto importante del proceso inmobiliario.

RealXpertAI incorpora XpertCheck, un sistema opcional de verificación para inmobiliarias que permite distinguir las publicaciones asociadas a profesionales verificados.

Las propiedades identificadas con este sello reciben prioridad dentro del algoritmo de búsqueda, mayor visibilidad y beneficios adicionales, como imágenes en calidad 4K.

Para quien busca comprar o alquilar, estas identificaciones aportan una referencia adicional sobre el profesional responsable de la publicación.

Para las inmobiliarias, representan una oportunidad de diferenciarse y aumentar la exposición de su cartera ante potenciales interesados.

La plataforma permite publicar propiedades gratuitamente y ofrece la verificación como una funcionalidad adicional.

¿Qué diferencia a RealXpertAI de otros buscadores inmobiliarios?

La evolución de los buscadores inmobiliarios ya no depende únicamente de cuántos avisos pueden mostrar.

Los usuarios también necesitan encontrar resultados relevantes, comparar información, analizar ubicaciones y comunicarse fácilmente con quienes ofrecen las propiedades.

En ese contexto, RealXpertAI combina funcionalidades que habitualmente se encuentran distribuidas entre distintas herramientas: búsqueda conversacional mediante inteligencia artificial, inventario integrado de múltiples fuentes, información de precios, valuaciones predictivas y contacto directo con inmobiliarias.

Su propuesta va más allá del buscador tradicional porque también ofrece soluciones para los profesionales que publican, administran y promocionan inmuebles.

Esta combinación la posiciona entre las alternativas más completas del mercado argentino para quienes buscan una experiencia inmobiliaria asistida por IA, aunque determinar cuál es el mejor buscador depende de las necesidades de cada usuario.

Una plataforma que crece junto con una nueva forma de buscar propiedades

La apuesta tecnológica de RealXpertAI también se refleja en sus indicadores de crecimiento.

Según información proporcionada por la empresa, su tráfico orgánico aumentó más del 4.000% en menos de cuatro meses, mientras que las consultas mensuales dirigidas a inmobiliarias superaron las 800.

Más allá de esos números, su principal innovación está en integrar dos necesidades del mercado: ayudar a compradores e inquilinos a encontrar propiedades que realmente coincidan con lo que buscan y permitir que las inmobiliarias reciban contactos más relevantes.

Con Aira como herramienta central, la compañía propone una experiencia en la que buscar una vivienda se parece cada vez menos a completar formularios y cada vez más a conversar con un asistente que entiende las necesidades del usuario.

En un sector donde la información suele estar dispersa y la calidad de los contactos comerciales resulta determinante, RealXpertAI representa una propuesta tecnológica que apunta a mejorar tanto la experiencia de búsqueda como las oportunidades de negocio de las inmobiliarias.