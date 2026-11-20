Desde el 17 de noviembre de 2026, los ahorristas comunes de Rusia pueden comprar bitcoin, ether y la stablecoin USDT de forma legal a través de intermediarios regulados. La habilitación surge de una ordenanza del Banco de Rusia anunciada el 6 de noviembre. Los inversores no calificados tienen un tope de 300.000 rublos al año por cada intermediario, unos USD 3.700, y deben aprobar un test de conocimientos. Los inversores calificados, en cambio, no tienen límite de compra y pueden acceder a otros criptoactivos, con excepción de las monedas anónimas.

Se trata de un giro importante para un país cuyo banco central durante años mantuvo una postura muy restrictiva frente a las criptomonedas. En esta nota explicamos qué cambia, quiénes pueden comprar, cuáles son los límites y qué significa esta decisión para el mercado global.

Qué aprobó el Banco de Rusia

La nueva normativa crea una lista de criptoactivos aprobados para inversores minoristas. En esta primera etapa, la lista incluye solo tres activos: bitcoin, ether y USDT, la stablecoin emitida por Tether que replica el valor del dólar. El criterio elegido fue la liquidez: el regulador decidió habilitar únicamente las criptomonedas más negociadas del mundo, con el argumento de que son las que presentan menor riesgo de manipulación de precios.

Las compras deben realizarse a través de intermediarios autorizados: brokers, administradores fiduciarios y casas de cambio cripto registradas. No se trata, por lo tanto, de una liberalización total, sino de la apertura de un canal formal y supervisado para que los ahorristas puedan acceder a estos activos sin recurrir a plataformas del exterior o a operaciones entre particulares.

Quiénes pueden comprar y con qué límites

Inversores no calificados

La gran mayoría de los ahorristas entra en esta categoría. Para operar deben aprobar un test que evalúa si comprenden los riesgos de las criptomonedas, como la volatilidad y la posibilidad de perder el capital. Una vez aprobado, pueden comprar hasta 300.000 rublos por año a través de cada intermediario. Como el límite se aplica por intermediario, una persona que opere con más de una entidad podría, en la práctica, superar ese monto total.

Inversores calificados

Los inversores calificados, es decir, quienes cumplen requisitos de patrimonio, experiencia o formación financiera, no tienen un tope de compra y pueden acceder a una gama más amplia de criptoactivos. La única restricción explícita es la prohibición de las llamadas monedas de privacidad, diseñadas para ocultar el origen y el destino de las transacciones.

Un lanzamiento escalonado

Que la norma esté vigente no significa que todas las entidades hayan empezado a ofrecer el servicio. El primer día, dos de los brokers minoristas más grandes del país, T-Bank y VTB, todavía no habían habilitado las compras. Según la información difundida por el mercado, otras plataformas tienen previsto empezar a operar el 22 de noviembre, y la Bolsa de Moscú apunta a lanzar una prueba piloto de negociación hacia el 1 de diciembre de 2026. Sberbank, el banco más grande del país, también obtuvo autorización para ofrecer operaciones con criptomonedas.

Por qué Rusia cambió de postura

Durante mucho tiempo, el Banco de Rusia propuso incluso prohibir la compra de criptomonedas. Sin embargo, el contexto cambió. Por un lado, una parte importante de la población ya operaba con cripto a través de canales informales o plataformas extranjeras, fuera del control del Estado. Formalizar esa actividad permite supervisarla, cobrar impuestos y proteger mejor a los ahorristas.

Por otro lado, las sanciones internacionales llevaron al país a explorar alternativas para los pagos transfronterizos, y las criptomonedas aparecieron como una herramienta posible para el comercio exterior. Al mismo tiempo, el banco central mantiene su visión de que se trata de inversiones de alto riesgo, lo que explica los límites, el test obligatorio y la lista acotada de activos.

Qué impacto puede tener en el mercado

En términos de volumen, el impacto inmediato probablemente sea limitado: con un tope de unos USD 3.700 anuales por intermediario, los flujos individuales son pequeños. Pero el efecto agregado puede ser relevante si una porción significativa de los ahorristas rusos empieza a comprar de forma regular. Además, la decisión tiene un valor simbólico: una de las economías más grandes del mundo reconoce a bitcoin y a ether como activos de inversión legítimos para el público general.

La medida llega en un momento de debilidad del mercado, con bitcoin por debajo de los USD 62.000 tras varias semanas de caída. Algunos analistas ven en la apertura rusa un factor de demanda a mediano plazo, aunque nadie espera que por sí sola cambie la tendencia de corto plazo.

Qué puede aprender América Latina

El modelo ruso combina apertura con controles: intermediarios registrados, test de idoneidad, límites para minoristas y una lista de activos aprobados. En la Argentina, el enfoque es distinto: no hay topes de compra para las personas, pero los proveedores de servicios de activos virtuales deben registrarse ante la CNV y, desde noviembre de 2026, presentar reportes mensuales. En ambos casos, la tendencia es la misma: los Estados buscan sacar a la actividad cripto de la informalidad y ponerla bajo supervisión.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Las criptomonedas son activos volátiles: su precio puede caer con fuerza en pocos días.

Operá siempre con intermediarios registrados ante el regulador de tu país.

Las stablecoins como USDT dependen de la solvencia y la transparencia de su emisor.

Informate sobre el tratamiento impositivo de las ganancias en tu jurisdicción.

No inviertas dinero que puedas necesitar en el corto plazo.

Conclusión

Rusia dio un paso que hace pocos años parecía impensado: permitir que sus ciudadanos compren bitcoin, ether y USDT dentro de un marco regulado. La apertura es cauta, con límites anuales, un test obligatorio y una lista reducida de activos, pero marca un cambio de época en la relación entre el Estado ruso y las criptomonedas. Su impacto real dependerá de cuántas entidades ofrezcan el servicio y de cuántos ahorristas decidan usarlo en los próximos meses.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alto riesgo.