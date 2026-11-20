Un estudio que siguió a 1.338 adultos mayores durante hasta 19 años encontró que las siestas más largas, más frecuentes o tomadas por la mañana se asocian con un mayor riesgo de mortalidad. La investigación, realizada por especialistas de Mass General Brigham y del Rush University Medical Center y publicada en la revista JAMA Network Open, midió el sueño diurno con sensores de muñeca. Los propios autores aclaran que se trata de una correlación y no de una relación de causa y efecto: dormir más durante el día podría ser una señal temprana de otros problemas de salud.

En esta nota repasamos qué midió el estudio, qué encontró, cuáles son sus limitaciones y qué recomiendan los especialistas para que la siesta sea un buen hábito.

Cómo se hizo el estudio

Los participantes formaban parte del Rush Memory and Aging Project, un estudio de larga duración sobre memoria y envejecimiento que se realiza en el norte del estado de Illinois, en Estados Unidos. A diferencia de otras investigaciones, que se basan en lo que las personas recuerdan o declaran sobre su descanso, en este caso los voluntarios usaron monitores de actividad en la muñeca durante diez días, a partir de 2005. Eso permitió registrar de manera objetiva cuánto dormían durante el día, cuántas veces, en qué horario y con qué regularidad.

Luego, los investigadores siguieron la evolución de los participantes durante hasta 19 años y analizaron la relación entre esos patrones de siesta y la mortalidad por cualquier causa.

Qué encontraron

Duración: cada hora adicional de siesta por día se asoció con un riesgo de mortalidad cerca de 13% mayor.

cada hora adicional de siesta por día se asoció con un riesgo de mortalidad cerca de 13% mayor. Frecuencia: cada siesta adicional por día se asoció con un riesgo alrededor de 7% mayor.

cada siesta adicional por día se asoció con un riesgo alrededor de 7% mayor. Horario: quienes dormían siesta por la mañana tuvieron un riesgo cercano al 30% más alto que quienes la dormían por la tarde.

quienes dormían siesta por la mañana tuvieron un riesgo cercano al 30% más alto que quienes la dormían por la tarde. Regularidad: los horarios irregulares de siesta no se asociaron con un aumento del riesgo.

Correlación no es causalidad

El punto más importante del estudio es entender qué significan estos números. Los autores son claros: lo que encontraron es una correlación, no una causa. Que las personas que duermen más siestas tengan un riesgo mayor no quiere decir que la siesta en sí misma acorte la vida. Es posible que el exceso de sueño diurno sea una consecuencia de enfermedades de base, de problemas crónicos, de trastornos del sueño nocturno, como la apnea, o de alteraciones del ritmo circadiano, el reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Visto así, el hallazgo resulta útil por otro motivo: los cambios en los patrones de siesta podrían funcionar como una señal de alerta que vale la pena observar, especialmente en personas mayores.

Las limitaciones

Es un estudio observacional y no puede demostrar causa y efecto.

La mayoría de los participantes eran personas blancas de una misma región de Estados Unidos, lo que limita la posibilidad de generalizar los resultados.

El sueño se midió durante diez días al inicio, y los hábitos pueden haber cambiado con los años.

Los autores señalan que se necesita más investigación para saber qué tan bien los patrones de siesta predicen enfermedades específicas.

La siesta, un hábito con beneficios

Nada de esto significa que haya que dejar de dormir la siesta. En muchas culturas, incluida la argentina, la siesta es un hábito arraigado, y una siesta breve puede ayudar a recuperar energía, mejorar el estado de ánimo y la concentración. La clave parece estar en la cantidad y en el contexto: no es lo mismo un descanso corto después del almuerzo que una necesidad creciente de dormir durante gran parte del día.

Consejos para una siesta saludable

Que sea corta: los especialistas suelen recomendar entre 20 y 30 minutos para descansar sin entrar en sueño profundo.

los especialistas suelen recomendar entre 20 y 30 minutos para descansar sin entrar en sueño profundo. Mejor temprano por la tarde: dormir siesta muy tarde puede dificultar el sueño nocturno.

dormir siesta muy tarde puede dificultar el sueño nocturno. En un ambiente cómodo: lugar tranquilo, con poca luz y temperatura agradable.

lugar tranquilo, con poca luz y temperatura agradable. Sin reemplazar el sueño nocturno: la siesta complementa, pero no compensa noches de mal descanso.

la siesta complementa, pero no compensa noches de mal descanso. Atención a los cambios: si la necesidad de dormir durante el día aumenta sin motivo claro, conviene consultar.

Cuándo hacer una consulta médica

Conviene consultar con un profesional si la somnolencia diurna aparece de manera repentina, si se vuelve cada vez más intensa, si la persona se duerme en situaciones inesperadas o si se acompaña de ronquidos fuertes, pausas en la respiración durante la noche, cansancio persistente, cambios de ánimo o problemas de memoria. Estos síntomas pueden estar relacionados con trastornos del sueño u otras condiciones que tienen tratamiento.

El sueño cambia con la edad

Con los años, el sueño nocturno suele volverse más liviano y fragmentado: las personas mayores se despiertan más veces durante la noche y tienden a acostarse y levantarse más temprano. Por eso es habitual que aparezca cierta necesidad de descansar durante el día. El problema no es la siesta en sí, sino cuando se convierte en una necesidad creciente o reemplaza al descanso nocturno. Mantener horarios regulares, exponerse a la luz natural por la mañana, hacer actividad física y evitar la cafeína por la tarde son hábitos que ayudan a dormir mejor de noche y, en consecuencia, a sentirse más despierto durante el día.

Conclusión

El estudio publicado en JAMA Network Open no condena a la siesta, pero sugiere prestarle atención. Siestas cada vez más largas, más frecuentes o por la mañana podrían ser una señal de que algo no anda bien en la salud de una persona mayor. Un descanso breve después del almuerzo sigue siendo un hábito saludable para muchos; lo importante es observar los cambios y consultar cuando aparecen.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta médica.