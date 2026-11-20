Apple abrió Siri AI a todos los desarrolladores: desde el 3 de noviembre de 2026, cualquier aplicación puede conectar su contenido y sus acciones con el asistente a través de las betas de iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 y visionOS 27.3. La novedad permite pedirle a Siri, con lenguaje natural, que haga cosas dentro de apps de terceros, como consultar el estado de un envío, reservar una mesa o hacer un pedido. Además, las nuevas «app skills» permiten combinar varias acciones en una sola solicitud.

Para muchos analistas, se trata de la pieza que faltaba para completar la renovación de Siri que Apple venía prometiendo desde hace años. En esta nota explicamos qué cambia, cómo funciona y cuándo podrían verlo los usuarios.

Qué presentó Apple

La compañía lanzó una versión preliminar para desarrolladores que permite a las aplicaciones «traer su contenido y sus acciones directamente a Siri AI» mediante App Intents, el marco de programación que Apple usa para que las apps expongan sus funciones al sistema. De esta manera, las aplicaciones pueden aprovechar las capacidades más nuevas del asistente: la comprensión del contexto personal del usuario, el reconocimiento de lo que aparece en pantalla y la interpretación del lenguaje natural.

App skills: varias acciones en un pedido

La otra gran novedad son las «app skills», habilidades que enseñan a Siri a coordinar tareas complejas que requieren varios pasos. Por ejemplo, encontrar un contenido en una aplicación, transferirlo a otra y ejecutar una acción sobre él, todo a partir de una sola instrucción. Además, Siri ahora puede encontrar cualquier contenido incluido en el índice semántico de Spotlight, aunque no encaje en las categorías predefinidas por Apple.

Las apps de Apple también suman funciones

La beta de iOS 27.3 incorpora nuevas acciones de Siri AI en aplicaciones propias de Apple, como Calendario, Archivos, Finder, Diario, Mail, Mapas, Mensajes, Música, Notas, Fotos, Vista Previa, Recordatorios, Safari, Atajos y Clima. En Safari, por ejemplo, se podrá mover, ordenar, organizar y cerrar pestañas por voz, y gestionar el historial de navegación. Según la prensa especializada, la beta también trae de vuelta la aplicación Salud rediseñada, que Apple había retirado durante las pruebas de la versión anterior.

Privacidad: cada app decide qué compartir

Un punto importante es que Siri no obtiene acceso automático a todo lo que hay dentro de una aplicación. Los desarrolladores deben decidir de manera explícita qué contenidos y qué acciones ponen a disposición del asistente mediante App Intents. Apple tampoco exige un permiso especial ni la inscripción en un programa adicional para sumarse a la vista previa: alcanza con usar ese marco de programación, que existe desde iOS 16, lanzado en 2022.

Cuándo llegará a los usuarios

La primera beta pública de iOS 27.3 se publicó el 5 de noviembre y Apple anticipó que la versión final llegará más adelante este año. Sin embargo, las integraciones con apps de terceros dependen de que cada desarrollador las implemente, y el envío de aplicaciones con estas funciones a la App Store se habilitará recién en la primavera del hemisferio norte, según la información difundida. Por eso, la mayoría de los usuarios todavía no podrá aprovecharlas de inmediato.

Por qué es importante

Hasta ahora, una de las principales críticas a Siri era su capacidad limitada para interactuar con aplicaciones de terceros. Con esta apertura, el asistente puede convertirse en una puerta de entrada a todo el ecosistema de apps del iPhone. Para las empresas, implica una oportunidad y un desafío: las que expongan sus funciones a tiempo podrían estar presentes en el momento en que el usuario pide algo, incluso antes de abrir la aplicación.

Qué deberían hacer las marcas y los desarrolladores

Identificar acciones clave: pensar qué tareas frecuentes de sus usuarios podrían resolverse con un pedido de voz.

pensar qué tareas frecuentes de sus usuarios podrían resolverse con un pedido de voz. Implementar App Intents: exponer esas acciones y contenidos de forma clara y segura.

exponer esas acciones y contenidos de forma clara y segura. Diseñar skills: combinar pasos para resolver tareas completas, no solo acciones aisladas.

combinar pasos para resolver tareas completas, no solo acciones aisladas. Cuidar la privacidad: exponer solo lo necesario y explicar al usuario qué información se comparte.

exponer solo lo necesario y explicar al usuario qué información se comparte. Probar en las betas: aprovechar la vista previa para llegar listos al lanzamiento.

La competencia entre asistentes

La apertura de Siri se da en plena carrera entre los grandes asistentes basados en inteligencia artificial. Google, OpenAI, Meta y otras compañías desarrollan herramientas capaces de ejecutar tareas en nombre del usuario. La ventaja de Apple es su integración profunda con el sistema operativo y con millones de aplicaciones; el desafío es lograr que los desarrolladores se sumen rápido y que la experiencia sea confiable.

Ejemplos de lo que se podrá pedir

Apple mencionó como ejemplos consultar el estado de una entrega, hacer una reserva o realizar un pedido. En la práctica, eso podría traducirse en frases como «pedile a la app del súper que repita mi última compra», «reservá una mesa para cuatro el sábado a la noche» o «mandale a mi contador el PDF que tengo abierto». Siri combinaría el contexto de lo que hay en pantalla con las acciones disponibles en cada aplicación. Todo dependerá, claro, de que cada empresa habilite esas funciones y de que el asistente entienda correctamente lo que se le pide en español, un aspecto que habrá que evaluar cuando las integraciones estén disponibles para el público.

Conclusión

Con iOS 27.3, Apple da el paso que muchos esperaban: abrir Siri AI a todas las aplicaciones. Si los desarrolladores acompañan, el asistente podría dejar de ser una función secundaria para convertirse en una forma central de usar el iPhone. Por ahora, la novedad está en etapa de prueba y su impacto real se verá cuando las integraciones lleguen a la App Store.