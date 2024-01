Tendencias de Verano 2024: Trenzas Africanas en Famosas

En las redes sociales, numerosas celebridades han adoptado y exhibido este estilo de peinado que está causando sensación esta temporada. Aunque resultan ser una opción cómoda para las vacaciones, hay ciertos aspectos a considerar.

Originaria de África, la trenza africana es una técnica de peinado que consiste en trenzar el cabello muy pegado al cuero cabelludo.

Generalmente, se realizan en patrones rectos y simples, pero también pueden adoptar formas geométricas y curvas. Este verano de 2024, este peinado se ha convertido en una tendencia popular entre las celebridades.

La cantante Tini Stoessel fue una de las pioneras en adoptarlo, luciéndolo en fotografías de sus vacaciones con su pelo rubio notablemente más largo de lo habitual y trenzado.

Por su parte, la modelo y actriz Araceli González compartió en sus redes el proceso de trenzado de su cabello, uniéndose a la moda. Asimismo, Wanda Nara, siempre atenta a las tendencias, eligió este estilo para su más reciente videoclip grabado en Brasil.

Más allá de la tendencia, surge la pregunta de si este estilo de trenzado es adecuado y saludable para todos los tipos de cabello.

Facundo Verdini, estilista de Verdini peluquería y La jaula de la moda, considera que “las trenzas africanas, al igual que las canas, requieren de una estética bien pensada para lucir adecuadamente”.

“De la misma manera que una mujer que decide dejar sus canas naturales debe considerar aspectos como el frizz o el daño en su cabello, ya que las canas pueden añadir apariencia de edad, lo mismo sucede con las trenzas africanas. Si no se complementan con un estilo general en términos de accesorios, maquillaje y vestimenta, pueden no lucir tan bien”, explicó Verdini. Según él, “este tipo de peinado se ve mucho mejor con un estilo de vestimenta más playero, relajado y no tan ajustado”.

Ventajas de las trenzas africanas

Prácticas . “Son ideales para un evento nocturno o para pasar una semana o un fin de semana en la playa, permitiendo despreocuparse del cabello y mantenerlo siempre perfecto”, sugiere Verdini.

. “Son ideales para un evento nocturno o para pasar una semana o un fin de semana en la playa, permitiendo despreocuparse del cabello y mantenerlo siempre perfecto”, sugiere Verdini. Ocultan imperfecciones capilares. “Si alguien tiene el cabello dañado, quemado o con mucho frizz y desea disfrutar de sus vacaciones sin preocuparse por estos problemas, las trenzas africanas son una excelente solución para ocultarlos y verse impecable”, añade Verdini.

Desventajas de las trenzas africanas

Riesgos para el cabello y el cuero cabelludo. Verdini advierte que «mantener el cabello tan tenso en una trenza durante una o dos semanas puede llevar a que la fibra capilar se extienda y, al retirar las trenzas, se rompa, pudiendo resultar en la pérdida de un 10 a un 15% del cabello».

También señaló que «el folículo piloso puede sufrir daños graves, lo que podría impedir el crecimiento del cabello en ciertas áreas en el futuro».