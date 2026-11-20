La primavera-verano 2027 llega a las pasarelas con un diálogo inesperado entre el volumen escultural, la comodidad de las prendas técnicas y una paleta que oscila entre colores intensos y tonos naturales. Las colecciones presentadas en París, Milán y Londres proponen faldas globo para el día a día, sastrería relajada con hombros marcados, parkas ultralivianas sobre pantalones de vestir y texturas que van de las transparencias a las flores en relieve. En paralelo, diseñadores de distintos países, entre ellos de la Argentina, toman a la naturaleza como fuente de inspiración. Repasamos las prendas, las texturas y los colores que definen la temporada.

Siluetas: el volumen sale a la calle

Uno de los rasgos más fuertes de la temporada es que el volumen, antes reservado a la ropa de noche, se traslada a la vestimenta cotidiana. Las faldas globo y los vestidos con mangas o faldas abullonadas se combinan con remeras de algodón ajustadas o musculosas básicas para equilibrar las proporciones. Casas como Alexander McQueen y Simone Rocha fueron citadas entre las que impulsaron esta tendencia, según la prensa especializada.

La sastrería, por su parte, se vuelve más estructurada sin perder comodidad: sacos con hombros definidos y cinturas marcadas se llevan con jeans anchos o faldas fluidas. Los blazers de inspiración ochentosa reaparecen combinados con faldas globo, una mezcla que resume el espíritu de contrastes de la temporada.

Prendas clave

Parkas y rompevientos ultralivianos: de nailon técnico, superpuestos a prendas de sastrería.

de nailon técnico, superpuestos a prendas de sastrería. Chalecos utilitarios: con bolsillos grandes, sobre pantalones de vestir o shorts sastreros.

con bolsillos grandes, sobre pantalones de vestir o shorts sastreros. Tapados largos de nailon: llevados con shorts, en un juego de largos inesperado.

llevados con shorts, en un juego de largos inesperado. Chomba de punto: señalada como una de las prendas clave para los días de calor.

señalada como una de las prendas clave para los días de calor. Faldas globo y vestidos abullonados: para el día y la noche.

para el día y la noche. Blazers ochentosos: con hombros marcados.

Texturas y materiales

Las flores en relieve, tridimensionales, reemplazan a los estampados florales planos. Las transparencias livianas —gasa, tul, encaje y seda en capas— aportan delicadeza, mientras que el cuero liviano y el jean de lavado gastado funcionan como contrapunto más rústico. Los tejidos calados, ideales para el calor, completan una temporada que juega con la superposición de texturas.

Colores

Según los informes de las consultoras de tendencias WGSN y Coloro citados por la prensa argentina, la temporada tiene como acento un azul intenso y luminoso. En las pasarelas de Londres se destacaron el rojo intenso y el verde pistacho, mientras que un rosa empolvado, de efecto mate, aparece como alternativa a los neutros tradicionales. Como base orgánica, los verdes de pradera y los tonos arcilla se ven en pantalones utilitarios y trenchs.

La naturaleza como inspiración

Otra corriente fuerte de la temporada toma a la naturaleza como punto de partida: tonos tierra, verdes, prendas técnicas, materiales livianos y siluetas cómodas, pensadas para moverse con libertad. En esa línea se inscribe, por ejemplo, la diseñadora argentina Luz Ballestero, que presentó su colección primavera-verano 2027, llamada Analógica, bajo el concepto «Fuera de Ruta». Es una tendencia que dialoga con el interés creciente por los viajes, las actividades al aire libre y una moda más funcional.

Accesorios

Entre los accesorios, los mocasines náuticos de estilo urbano aparecen como compañeros ideales de los blazers ochentosos, en una combinación que mezcla lo clásico con lo descontracturado.

Cómo llevar las tendencias

Una prenda protagonista: una falda globo o un blazer con hombros marcados alcanzan para actualizar el look.

una falda globo o un blazer con hombros marcados alcanzan para actualizar el look. Equilibrar volúmenes: si la parte de abajo tiene volumen, arriba conviene algo ajustado, y viceversa.

si la parte de abajo tiene volumen, arriba conviene algo ajustado, y viceversa. Mezclar lo técnico con lo elegante: un rompevientos sobre un pantalón de vestir es una forma simple de sumarse a la tendencia.

un rompevientos sobre un pantalón de vestir es una forma simple de sumarse a la tendencia. Apostar a las texturas: una blusa con transparencias o un tejido calado aportan frescura en verano.

una blusa con transparencias o un tejido calado aportan frescura en verano. Revisar el placard: muchas prendas de temporadas anteriores, como blazers o jeans anchos, siguen vigentes.

Hemisferios distintos, tiempos distintos

Las colecciones primavera-verano 2027 que se mostraron en las grandes capitales de la moda durante septiembre y octubre de 2026 corresponden a la temporada cálida del hemisferio norte, que comienza en 2027. En la Argentina, con las estaciones invertidas, esas tendencias suelen llegar a las vidrieras con cierto desfase y adaptadas al clima, a los gustos y a los precios locales. Por eso, muchas de las ideas de estas pasarelas se verán con más fuerza en las próximas temporadas, aunque algunas, como la sastrería relajada o las prendas técnicas, ya forman parte del vestuario urbano.

Una versión para el verano patagónico

En el sur del país, donde el verano trae días largos pero también viento y cambios bruscos de temperatura, las tendencias técnicas encuentran un terreno ideal. Un rompevientos liviano sobre una camisa, un chaleco utilitario o una parka plegable permiten adaptarse al clima sin resignar estilo. Las capas, las telas que respiran y los calzados cómodos son aliados para combinar la moda de la temporada con la vida al aire libre.

Consumo más consciente

Otra tendencia que atraviesa a la industria es la búsqueda de un consumo más responsable. Elegir prendas de buena calidad, que duren varias temporadas, combinar lo nuevo con lo que ya está en el placard, reparar, intercambiar o comprar en tiendas de segunda mano son prácticas cada vez más extendidas. La moda de esta temporada, con su mezcla de clásicos renovados y prendas funcionales, se presta especialmente bien para ese enfoque.

Conclusión

La primavera-verano 2027 propone una moda de contrastes: volumen y sastrería, prendas técnicas y transparencias, colores intensos y tonos naturales. Más que seguir todas las tendencias, la clave es elegir las que mejor se adaptan al estilo y al ritmo de vida de cada persona, y combinarlas con básicos que ya forman parte del placard.