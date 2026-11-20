United Airlines anunció el 11 de noviembre de 2026 que bloqueará a los agentes y asistentes personales de inteligencia artificial de terceros para que no puedan reservar, comprar, modificar ni gestionar pasajes en nombre de los pasajeros. La restricción alcanza a la web y la app de la aerolínea, y también a las agencias de viajes y los buscadores de vuelos que trabajan con ella. Los asistentes de IA podrán seguir mostrando vuelos y tarifas, pero no completar la transacción. Según la prensa especializada, es la primera aerolínea estadounidense que toma públicamente una medida de este tipo.

La decisión pone sobre la mesa uno de los grandes debates de la llamada IA agéntica: ¿hasta dónde puede actuar un asistente automático en nuestro nombre? En esta nota repasamos qué decidió United, por qué lo hizo y qué significa para los viajeros.

Qué son los agentes personales de IA

Los agentes de IA son asistentes capaces de navegar sitios web y ejecutar tareas de punta a punta: buscar opciones, comparar precios, completar formularios y pagar con los datos del usuario. Empresas como OpenAI, Meta y xAI desarrollan este tipo de herramientas, y la reserva de vuelos fue, desde el principio, uno de los ejemplos favoritos para mostrar su utilidad. La idea es simple: pedirle al asistente «conseguime el vuelo más barato a Bariloche para el jueves» y que lo resuelva sin intervención humana.

Qué decidió United

En su anuncio, la aerolínea explicó que está tomando medidas para restringir el acceso, tanto directamente en sus plataformas digitales como de manera indirecta a través de agencias y agregadores, para prohibir el uso de agentes o asistentes personales de IA de terceros no autorizados. Para hacerla cumplir, actualizó sus políticas de reservas, emisión de pasajes y distribución.

Qué siguen pudiendo hacer los asistentes

La medida no deja a la IA completamente afuera del proceso. Los asistentes pueden seguir buscando vuelos de United y mostrando tarifas, por lo que siguen siendo útiles para planificar un viaje. Lo que no pueden hacer es apretar el botón final: la compra, los cambios y la gestión de la reserva quedan en manos de la persona.

Qué pasa con las reservas ya hechas

Según reportes de medios especializados en viajes, United respetará las reservas realizadas con agentes de IA antes del 11 de noviembre. Para las posteriores, la aerolínea se reservó el derecho de cancelar sin previo aviso las reservas hechas mediante herramientas prohibidas.

Por qué lo hizo

United fundamentó su decisión en razones de privacidad, seguridad y cumplimiento normativo. La empresa advirtió que compartir las credenciales de la cuenta con asistentes de IA de terceros puede exponer información sensible y que las acciones de estas herramientas pueden derivar en compras no deseadas, cambios en la cuenta o uso indebido de las millas del programa de viajero frecuente. También mencionó las normas de las autoridades de aviación y transporte de Estados Unidos, que exigen ciertos requisitos de información y consentimiento del pasajero.

Detrás de la decisión aparece también una discusión comercial: quién controla la relación con el cliente. Si los pasajeros compran a través de un asistente de IA, la aerolínea pierde contacto directo con ellos y con la posibilidad de ofrecerles servicios adicionales, como selección de asiento, equipaje o mejoras de categoría.

No es un caso aislado

United no es la única empresa que pone límites a los agentes de IA. Según la prensa especializada, Amazon impide que el asistente de Meta haga compras en su tienda y el banco JPMorgan Chase bloquea este tipo de agentes en las cuentas de sus clientes. Otras aerolíneas, en cambio, exploran caminos distintos, como integraciones directas y autorizadas con plataformas de IA. United aclaró que revisará de manera continua su postura a medida que estas herramientas evolucionen.

Qué significa para los viajeros

Para buscar, la IA sigue sirviendo: los asistentes pueden comparar vuelos, horarios y tarifas.

los asistentes pueden comparar vuelos, horarios y tarifas. Para comprar, mejor hacerlo uno mismo: en United, la compra debe realizarse directamente o mediante canales autorizados.

en United, la compra debe realizarse directamente o mediante canales autorizados. Cuidado con las credenciales: compartir usuario y contraseña con un asistente externo implica riesgos, más allá de la política de cada aerolínea.

compartir usuario y contraseña con un asistente externo implica riesgos, más allá de la política de cada aerolínea. Revisá las condiciones: antes de usar un agente de IA para cualquier compra, verificá si la empresa lo permite.

El debate de fondo

La decisión de United anticipa una discusión que se va a repetir en otros sectores, desde la banca hasta el comercio electrónico. Los agentes de IA prometen comodidad, pero también plantean preguntas difíciles: quién es responsable si el asistente compra el pasaje equivocado, cómo se verifica el consentimiento del usuario y cómo se protegen los datos personales. Es probable que, con el tiempo, surjan acuerdos y estándares para que estas herramientas puedan operar de manera autorizada y segura.

¿Puede pasar en otras aerolíneas?

Por ahora, la decisión es propia de United y no hay anuncios similares de las aerolíneas que operan en la Argentina. Sin embargo, la discusión sobre los agentes de IA es global y es esperable que otras compañías definan su postura en los próximos meses, ya sea prohibiéndolos, permitiéndolos con condiciones o firmando acuerdos con las empresas que los desarrollan. Para quienes viajan con frecuencia, conviene estar atentos a los términos y condiciones de cada aerolínea y de cada plataforma de reservas.

Conclusión

United Airlines marcó un límite claro: la inteligencia artificial puede ayudar a buscar vuelos, pero la compra sigue en manos de las personas. La medida responde a preocupaciones legítimas de seguridad y privacidad, y también a una disputa por el control de la relación con el cliente. Para los viajeros, el mensaje es usar la IA como herramienta de búsqueda y concretar las compras por canales oficiales.