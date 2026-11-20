Las vacaciones de verano 2027 se acercan y el turismo en la Argentina llega con un perfil distinto al de hace algunos años: más viajes, pero más cortos; decisiones tomadas a último momento y un gasto cuidado y selectivo. Así lo mostraron los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante 2026, un año que comenzó con una temporada de verano que movilizó a 30,7 millones de turistas. En esta nota repasamos qué dejó 2026, qué tendencias se perfilan para la próxima temporada y cómo planificar el viaje para aprovecharlo mejor.

Lo que dejó el verano 2026

Según el balance de la CAME, la temporada de verano 2026 cerró con 30,7 millones de turistas que recorrieron el país y un impacto económico cercano a los 11 billones de pesos. La cantidad de viajeros creció un 9,5% respecto del verano anterior y el gasto total real avanzó un 4,5%. La temporada tuvo una dinámica de menor a mayor y la agenda de eventos —festivales, fiestas populares y espectáculos— funcionó como un gran motor de convocatoria en todo el país.

Las tendencias que marcaron el año

Escapadas cortas

Los informes de la CAME sobre los fines de semana largos de 2026 repitieron una misma conclusión: los viajeros eligen escapadas más breves y ajustan la duración de sus estadías. En lugar de una sola quincena de vacaciones, muchas familias reparten sus días libres en varios viajes cortos a lo largo del año.

Decisiones de último momento

Otra tendencia consolidada es la reducción de la anticipación de compra. Los operadores turísticos observaron que muchos viajeros esperan hasta último momento para decidir el destino y reservar, atentos a las promociones y a la evolución de sus ingresos.

Gasto selectivo

El turista de 2026 viaja, pero con cautela: compara precios, prioriza la relación entre costo y experiencia y recorta en compras y consumos que considera prescindibles. Alojamiento, gastronomía y transporte sostienen la actividad, mientras que otros rubros muestran un consumo más moderado.

Naturaleza y experiencias

Los parques nacionales y los paisajes naturales encabezaron las preferencias en distintos momentos del año. Las experiencias al aire libre, el turismo de aventura, el turismo deportivo y las propuestas gastronómicas regionales ganaron peso frente a los viajes tradicionales de playa y descanso.

Un noviembre particular

El calendario de noviembre de 2026 tuvo una particularidad: la visita del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, que motivó un feriado nacional el lunes 9, establecido por el Decreto 1103/2026, y feriados adicionales el 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el 11 en la provincia de Buenos Aires. Los fines de semana largos de fin de año suelen funcionar como un anticipo de lo que puede ocurrir en la temporada de verano.

Los destinos que se perfilan

Los destinos tradicionales siguen siendo protagonistas: la Costa Atlántica, Córdoba, la Patagonia —con Bariloche, Villa La Angostura, Ushuaia, El Calafate y El Chaltén—, Mendoza, Salta y Jujuy, Iguazú y el litoral. Entre los destinos internacionales, Brasil se mantiene como el principal elegido por los argentinos, según proyecciones de empresas del sector. En Santa Cruz, la combinación de glaciares, montañas y fauna marina posiciona a la provincia como una alternativa para quienes buscan naturaleza.

Consejos para planificar las vacaciones

Definí un presupuesto total: incluí traslados, alojamiento, comidas, excursiones y un margen para imprevistos.

incluí traslados, alojamiento, comidas, excursiones y un margen para imprevistos. Compará precios y fechas: viajar fuera de los días de mayor demanda puede abaratar el viaje.

viajar fuera de los días de mayor demanda puede abaratar el viaje. Revisá las condiciones de cancelación: la flexibilidad tiene valor cuando los planes pueden cambiar.

la flexibilidad tiene valor cuando los planes pueden cambiar. Aprovechá promociones y cuotas con cuidado, calculando el costo final.

con cuidado, calculando el costo final. Reservá con anticipación en destinos muy demandados: en enero y en lugares con oferta limitada, esperar puede dejarte sin opciones.

en enero y en lugares con oferta limitada, esperar puede dejarte sin opciones. Contratá servicios habilitados: alojamientos registrados, agencias y guías autorizados.

alojamientos registrados, agencias y guías autorizados. Preparate para la ruta: revisá el auto, planificá las cargas de combustible y los descansos.

revisá el auto, planificá las cargas de combustible y los descansos. Cuidate del sol y del calor: protector solar, hidratación y horarios adecuados.

Viajar dentro del país

El turismo interno no solo es una opción para las vacaciones: es también un motor económico para miles de pequeños emprendimientos en todo el país. Elegir destinos nacionales, consumir en comercios locales y contratar servicios de la zona contribuye a que las economías regionales se mantengan activas durante todo el año.

Los fines de semana largos, un termómetro

A lo largo de 2026, los fines de semana largos funcionaron como un termómetro del turismo. Según los relevamientos de la CAME, hubo feriados con mucho movimiento y otros con una actividad más baja, condicionada por el clima o por el calendario. Para agosto, la entidad contabilizaba siete fines de semana largos en el año, con más de 11 millones de turistas en total. La conclusión que se repitió en cada informe fue la misma: escapadas cortas, reservas tardías y consumo moderado.

Qué buscan los viajeros

Más allá del precio, los viajeros valoran cada vez más las experiencias: una excursión distinta, una fiesta regional, una propuesta gastronómica auténtica o un contacto cercano con la naturaleza. Los destinos que logran diferenciarse, ofrecer propuestas claras y comunicarlas bien son, según los análisis del sector, los que mejor aprovechan esta nueva forma de viajar. Para los prestadores turísticos, eso implica trabajar en la calidad del servicio, la información disponible en internet y las reseñas de los visitantes.

Conclusión

El verano 2027 encontrará a un viajero argentino que sigue con ganas de moverse, pero que decide más tarde, viaja menos días y cuida cada peso. Planificar con tiempo, comparar opciones y elegir experiencias que valgan la pena son las claves para disfrutar de las vacaciones sin sorpresas.