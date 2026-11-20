Un estudio de investigadores de la Universidad de Texas en Houston (UTHealth Houston) encontró que los adultos de 65 años o más que recibieron la vacuna antigripal de alta dosis tuvieron un riesgo de desarrollar Alzheimer casi 55% menor. La cifra es superior a la reducción de alrededor del 40% que el mismo equipo había asociado anteriormente a la vacuna estándar. El trabajo, publicado en la revista Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología, es observacional, por lo que no demuestra que la vacuna sea la causa de ese menor riesgo, pero suma evidencia a una línea de investigación que viene creciendo.

En esta nota explicamos qué analizaron los investigadores, cuáles podrían ser las razones de esta asociación y qué conviene tener en cuenta antes de sacar conclusiones.

Qué analizaron

El equipo, liderado por el neurólogo Paul Schulz, director del Centro de Trastornos Neurocognitivos de UTHealth Houston, analizó datos de salud de un gran número de adultos mayores que habían recibido la vacuna contra la gripe en su versión de alta dosis o en su versión estándar. Según la universidad, el análisis incluyó a cerca de 200.000 personas; otras coberturas del trabajo mencionan alrededor de 165.000 participantes en el análisis principal. Los investigadores compararon la aparición de nuevos diagnósticos de Alzheimer entre ambos grupos durante aproximadamente dos años.

Qué encontraron

Quienes recibieron la vacuna de alta dosis tuvieron un riesgo de Alzheimer casi 55% menor durante el período analizado. En un estudio previo de 2022, el mismo grupo había observado que la vacunación antigripal en general se asociaba con una reducción de alrededor del 40%. Según los reportes sobre el trabajo, el efecto protector asociado a la dosis alta fue más marcado en las mujeres, aunque se observó en ambos sexos.

¿Por qué una vacuna podría proteger el cerebro?

Los investigadores todavía no saben con certeza por qué se produce esta asociación. Una de las hipótesis es que la vacuna reduce las infecciones y la inflamación que estas generan en el organismo, un factor que se relaciona con el daño cerebral. Otra posibilidad es que la vacuna active el sistema inmune de una manera que ayude a contener los procesos asociados al Alzheimer. Distintos especialistas plantearon la pregunta de si el beneficio se debe simplemente a una mejor protección contra la gripe o a un mecanismo inmunológico independiente.

La investigación se suma a otros trabajos que relacionaron distintas vacunas —como la del herpes zóster, la antineumocócica o la antitetánica— con un menor riesgo de demencia. En conjunto, refuerzan la idea de que las infecciones y la inflamación podrían cumplir un papel en el deterioro cognitivo.

Las precauciones

Es un estudio observacional: muestra una asociación, no una relación de causa y efecto.

muestra una asociación, no una relación de causa y efecto. Puede haber otros factores: las personas que se vacunan suelen tener más controles médicos y hábitos de cuidado, algo que puede influir en los resultados.

las personas que se vacunan suelen tener más controles médicos y hábitos de cuidado, algo que puede influir en los resultados. Período acotado: el seguimiento abarcó alrededor de dos años; no se sabe qué pasa a más largo plazo.

el seguimiento abarcó alrededor de dos años; no se sabe qué pasa a más largo plazo. No reemplaza otras medidas: la prevención del deterioro cognitivo incluye actividad física, control de la presión y la glucemia, estimulación mental y vida social.

Qué es la vacuna de alta dosis

A partir de los 65 años, el sistema inmune pierde capacidad para responder frente a las infecciones. Por eso existen vacunas antigripales específicas para personas mayores, como la de alta dosis, que contiene cuatro veces más antígeno que la estándar para generar una respuesta más fuerte. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan este tipo de vacuna para todos los adultos de 65 años o más. Hay buena evidencia de que protege mejor contra la gripe que la vacuna estándar en este grupo de edad, lo que ya justifica su uso más allá de cualquier posible efecto sobre el cerebro.

Qué hacer en la Argentina

La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación para las personas mayores de 65 años y para otros grupos de riesgo, y la campaña suele realizarse antes del invierno. La formulación disponible para cada grupo puede variar según la temporada, por lo que lo recomendable es consultar con el médico de cabecera o en el vacunatorio cuál corresponde en cada caso.

Por qué importa la vacunación antigripal

Más allá de la posible relación con el Alzheimer, la gripe puede ser grave en las personas mayores: puede derivar en neumonía, descompensar enfermedades crónicas y provocar internaciones. La vacunación anual es la principal herramienta para prevenir estas complicaciones. Por eso, los especialistas insisten en no esperar a que aparezcan los primeros casos para vacunarse.

Lo que todavía se investiga

Los especialistas consultados por medios científicos coinciden en que el siguiente paso es diseñar estudios que permitan separar el efecto de la vacuna del de otros factores, como el nivel de cuidado de la salud de quienes se vacunan. También interesa saber si el beneficio se mantiene con vacunaciones repetidas año tras año y si se observa en otras poblaciones. Mientras tanto, la recomendación de vacunarse contra la gripe sigue firme por sus beneficios comprobados frente a la infección.

Conclusión

El estudio de UTHealth Houston agrega una razón más para que las personas mayores se vacunen contra la gripe: además de prevenir una enfermedad que puede ser grave, la vacuna de alta dosis se asoció con un riesgo de Alzheimer notablemente menor. Todavía falta confirmar si existe una relación de causa y efecto, pero la evidencia acumulada sugiere que cuidar el sistema inmune también podría ser una forma de cuidar el cerebro.

Esta nota tiene fines informativos y no reemplaza la consulta médica. Consultá con tu médico qué vacunas te corresponden.